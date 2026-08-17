ETV Bharat / international

ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान रक्षा समझौते का किया स्वागत, बोले- बड़ा, साहसी और अहम पहला कदम

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का स्वागत किया और इस त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था को क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह यह देखकर 'बहुत खुश' हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'हाल ही में, और आखिरकार' समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. क्षेत्रीय रक्षा समीकरणों में आए बदलाव पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पता चलता है कि मध्य पूर्व कैसे एकजुट हो रहा है और देश आखिरकार किस तरह ज्यादा असरदार ढंग से अपनी रक्षा कर पाएंगे. साथ ही, उन्होंने इस समझौते को 'एक बड़ा, साहसी और महत्वपूर्ण पहला कदम' बताया.

बता दें, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर 7 अगस्त को मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता सामूहिक रक्षा के साथ-साथ व्यापक सैन्य और सुरक्षा सहयोग के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करता है. समझौते की शर्तों के तहत, तीनों देशों में से किसी एक पर भी हुआ सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा. इन शर्तों में बेहतर सैन्य तालमेल, संयुक्त सामरिक अभ्यास और रक्षा तकनीक व सैन्य औद्योगिक क्षमताओं में सहयोग भी शामिल है.