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अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा-डील फेल हुई तो सबसे खतरनाक हथियार से हमला होगा

मिलिट्री बिल्ड-अप के स्केल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'लेकिन हम जहाजों में लोड कर रहे हैं. हम जहाजों में अब तक के सबसे अच्छे हथियार लोड कर रहे हैं, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा लेवल पर जितना हम पूरी तरह से खत्म करने के लिए करते थे.'

सेना की तैयारियों पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पहले ही अपने संसाधन इकट्ठा करना और इलाके में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, 'हम एक रीसेट कर रहे हैं. हम जहाजों में सबसे अच्छा एम्युनिशन, अब तक के सबसे अच्छे हथियार लोड कर रहे हैं जो हमने पहले किए थे उससे भी बेहतर, और हमने उन्हें भेज दिया.'

न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने इशारा किया कि बातचीत की सफलता के बारे में साफ जानकारी अगले 24 घंटों में सामने आ जाएगी. 'हमें लगभग 24 घंटों में पता चल जाएगा. हमें जल्द ही पता चल जाएगा, ट्रंप ने फोन इंटरव्यू के दौरान कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि बातचीत सफल होगी.

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान को बड़ी धमकी दी है. कहा कि बातचीत फेल हुई तो सबसे खतरनाक हथियार हथियार से हमला करेंगे. वेस्ट एशिया में युद्ध का पूरा हल निकालने की डिप्लोमैटिक कोशिशों के बीच ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को यह चेतावनी दी.

ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा. उन्होंने आगे कहा, 'और अगर हमारी कोई डील नहीं होती है, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे और हम उनका बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे.'

तेहरान की स्थिति पर चिंता जताते हुए, ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, 'आप ऐसे लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वे सच बोल रहे हैं या नहीं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे सामने, वे सभी न्यूक्लियर हथियार खत्म कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है और फिर वे प्रेस के पास जाकर कहते हैं, 'नहीं, हम एनरिच करना चाहेंगे. तो हम पता लगा लेंगे.'

इस बीच, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को ईरान के साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, उन्होंने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई, साथ ही तेहरान की तरफ से किसी भी तरह की ईमानदारी की कमी के खिलाफ चेतावनी दी.

जाने से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए, वेंस ने कहा कि अमेरिका कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए तैयार है, बशर्ते ईरान बातचीत अच्छी नीयत से करे. उन्होंने कहा, 'हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह पॉज़िटिव होगी. जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा, अगर ईरानी अच्छी नीयत से बातचीत करने को तैयार हैं, तो हम निश्चित रूप से खुले हाथ बढ़ाने को तैयार हैं.'

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत के दौरान बुरी नीयत से काम करने की कोशिश करता है तो वॉशिंगटन अच्छा जवाब नहीं देगा. वेंस ने आगे कहा, 'अगर वे हमारे साथ खेलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि बातचीत करने वाली टीम उतनी रिसेप्टिव नहीं है.' वेंस इस वीकेंड बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले अमेरिकी डेलीगेशन को लीड करेंगे.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक, वैन्स के साथ अमेरिका के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे. दोनों पक्षों के बीच यह मीटिंग वेस्ट एशिया में एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए होगी और यह अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ़्ते के लिए तुरंत सीजफायर एग्रीमेंट के बाद होगी.