युद्ध समाप्त करने के लिये समझौते के करीब होने के मद्देनजर हमला करने से बचें इजराइल और ईरान : ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि सुबह बेरूत पर हुआ हमला नहीं होना चाहिए था.
Published : June 14, 2026 at 10:03 PM IST
वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लेबनान पर इजराइली हमलों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, हालांकि कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब पहुंचने के मद्देनजर इजराइल और ईरान को ऐसे हमलों से बचना चाहिए. इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला किया. इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, वहीं 15 लोग घायल हुए हैं.
ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लेबनान में कहीं भी इजराइल की ओर से और हमले नहीं होने चाहिए, साथ ही हिज्बुल्ला समेत किसी भी अन्य पक्ष की ओर से भी इजराइल पर और हमले नहीं होने चाहिए.’’
ट्रंप ने पहले कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को समझौता हो सकता है, लेकिन तब से उन्होंने इस बारे में कोई अद्यतन जानकारी नहीं दी है.
हमले के बाद ईरान ने क्या कहा?
वहीं बेरूत पर हमले के बाद ईरान आक्रोशित हो गया. ईरानी फौज के डिप्टी कमांडर ने कहा - लेबनान में इजराइल के ये काम बिना जवाब नहीं रहेंगे.
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन बोले, बातचीत ही संकट से निकलने का सबसे बेहतर रास्ता
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी दावा किया कि देश को “न युद्ध, न शांति” की थकाऊ स्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की थी और उन्हें सम्मानजनक बातचीत आगे बढ़ाने की अनुमति मिली थी.
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