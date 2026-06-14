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युद्ध समाप्त करने के लिये समझौते के करीब होने के मद्देनजर हमला करने से बचें इजराइल और ईरान : ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )