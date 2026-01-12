ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप, अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तार पर डालें एक नजर
डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर बयानबाजी से यूरोप में खलबली मची है. नाटो के रक्षक ही उसके लिए खतरा बन गए हैं.
Published : January 12, 2026 at 11:37 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर हालिया तेवर से यूरोप में खलबली मची है. ट्रंप के बयानों से साफ है कि वह किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं. ट्रंप का कहना है कि वह ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं. हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इससे साफ इनकार कर दिया है.
वहीं, यूरोप के कई शक्तिशाली देश उसके बचाव में आ खड़े हो गये हैं. नाटो की सुरक्षा का वादा करने वाला अमेरिका ही उसके लिए खतरा बन गया है. ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है और नाटो के अधिकार क्षेत्र में है. इस बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर मजाक में भी कई गंभीर बातें कही है.
अमेरिका के इतिहास में अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार कोई नई बात नहीं है. आरकेसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 17वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध लड़ा और 13 ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वतंत्र कराया और इसे अमेरिकी राज्य बनाया. इसके बाद जरूरत के हिसाब से भारी रकम खर्च कर कई राज्यों का विस्तार किया. आइए अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तार पर एक नजर डालें.
व्हाइट हाउस ने मंगलवार (06.01.2026) को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के विरोध के बावजूद इस रणनीतिक द्वीप पर कंट्रोल करने की अपनी महत्वाकांक्षा को फिर से जिंदा करते हुए ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं. इसमें अमेरिकी सेना का संभावित इस्तेमाल भी शामिल है.
अमेरिकी विस्तार की टाइमलाइन पर एक नजर
1783: पूर्व 13 कॉलोनियां, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के बाद 1783 की पेरिस संधि.
1803: लुइसियाना खरीद: फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, जिसमें अनुमानित दावे शामिल थे.
1819: फ्लोरिडा (पूर्व और पश्चिम): एडम्स-ओनिस संधि के तहत अनुमानित दावों में 5 मिलियन डॉलर में स्पेन से खरीदा गया.
1845: टेक्सास: स्वतंत्र गणराज्य का विलय.
1846: ओरेगन क्षेत्र: ग्रेट ब्रिटेन के साथ ओरेगन संधि.
1848: मैक्सिकन सिसेशन: अमेरिकी-मैक्सिकन युद्ध के बाद मेक्सिको से खरीद, 15 मिलियन डॉलर प्लस 3.25 मिलियन अनुमानित दावों में.
1853: गैड्सडेन परचेज: मेक्सिको से 10 मिलियन डॉलर में खरीदा गया.
1857: बेकर आइलैंड हाउलैंड आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1857: नवासा आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1858: जार्विस आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1858: जॉनस्टन एटोल: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत मिलाया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1867: अलास्का: रूस से 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा गया,1959 में राज्य बना.
1867: मिडवे आइलैंड्स: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया गैर-निगमित क्षेत्, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1898: हवाईयन आइलैंड्स: स्वतंत्र गणराज्य का विलय, 1959 में राज्य का दर्जा.
1898: पाल्मायरा एटोल: हवाई के साथ अधिग्रहित, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.
1898: फिलीपीन आइलैंड्स: स्पेन-अमेरिका युद्ध के बाद स्पेन से 20 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, 1946 में पूरी तरह से स्वतंत्र.
1898: प्यूर्टो रिको: स्पेन-अमेरिका युद्ध के बाद विलय किया गया, वर्तमान में अमेरिका का एक स्व-शासित राष्ट्रमंडल.
1898: गुआम: स्पेन-अमेरिका युद्ध के बाद विलय किया गया, 1950 में आंतरिक विभाग के द्वीपीय मामलों के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संगठित, गैर-निगमित अमेरिकी क्षेत्र बन गया.
1899: अमेरिकन समोआ: ब्रिटेन और जर्मनी के साथ समझौते में विलय किया गया, वर्तमान में आंतरिक विभाग के द्वीपीय मामलों के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक असंगठित, गैर-निगमित अमेरिकी क्षेत्र.
1899: वेक आइलैंड: निर्जन क्षेत्र का विलय.
1903: पनामा नहर क्षेत्र: पनामा से 10 मिलियन डॉलर, साथ ही सालाना 250000 डॉलर पर लीज पर लिया गया, 1999 में पनामा को सौंप दिया गया.
1917: यू.एस. वर्जिन आइलैंड: डेनमार्क से 25 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, वर्तमान में एक संगठित, गैर-निगमित अमेरिकी क्षेत्र.
1922: किंगमैन रीफ: 1922 में विलय किया गया, बाद में एयरलाइन ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किया गया, वर्तमान में निर्जन; राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य.
1947: उत्तरी मारियाना आइलैंड: संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र; 1986 में एक स्व-शासित अमेरिकी राष्ट्रमंडल बन गया.
1947: माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य: संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र, 1986 में एक संप्रभु, स्व-शासित गणराज्य बन गया.
1947: पलाऊ गणराज्य: संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र, 1994 में एक संप्रभु, स्व-शासित गणराज्य बन गया.
1947: मार्शल आइलैंड गणराज्य: संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र, 1986 में यह एक संप्रभु, स्व-शासित गणराज्य बन गया.