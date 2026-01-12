ETV Bharat / international

ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप, अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तार पर डालें एक नजर

ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप ( (AP) )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर हालिया तेवर से यूरोप में खलबली मची है. ट्रंप के बयानों से साफ है कि वह किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं. ट्रंप का कहना है कि वह ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं. हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इससे साफ इनकार कर दिया है.

वहीं, यूरोप के कई शक्तिशाली देश उसके बचाव में आ खड़े हो गये हैं. नाटो की सुरक्षा का वादा करने वाला अमेरिका ही उसके लिए खतरा बन गया है. ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है और नाटो के अधिकार क्षेत्र में है. इस बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर मजाक में भी कई गंभीर बातें कही है.

अमेरिका के इतिहास में अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार कोई नई बात नहीं है. आरकेसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 17वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध लड़ा और 13 ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वतंत्र कराया और इसे अमेरिकी राज्य बनाया. इसके बाद जरूरत के हिसाब से भारी रकम खर्च कर कई राज्यों का विस्तार किया. आइए अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तार पर एक नजर डालें.

व्हाइट हाउस ने मंगलवार (06.01.2026) को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के विरोध के बावजूद इस रणनीतिक द्वीप पर कंट्रोल करने की अपनी महत्वाकांक्षा को फिर से जिंदा करते हुए ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं. इसमें अमेरिकी सेना का संभावित इस्तेमाल भी शामिल है.

अमेरिकी विस्तार की टाइमलाइन पर एक नजर

1783: पूर्व 13 कॉलोनियां, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के बाद 1783 की पेरिस संधि.

1803: लुइसियाना खरीद: फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, जिसमें अनुमानित दावे शामिल थे.

1819: फ्लोरिडा (पूर्व और पश्चिम): एडम्स-ओनिस संधि के तहत अनुमानित दावों में 5 मिलियन डॉलर में स्पेन से खरीदा गया.

1845: टेक्सास: स्वतंत्र गणराज्य का विलय.

1846: ओरेगन क्षेत्र: ग्रेट ब्रिटेन के साथ ओरेगन संधि.

1848: मैक्सिकन सिसेशन: अमेरिकी-मैक्सिकन युद्ध के बाद मेक्सिको से खरीद, 15 मिलियन डॉलर प्लस 3.25 मिलियन अनुमानित दावों में.

1853: गैड्सडेन परचेज: मेक्सिको से 10 मिलियन डॉलर में खरीदा गया.

1857: बेकर आइलैंड हाउलैंड आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.

1857: नवासा आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.

1858: जार्विस आइलैंड: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत दावा किया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.

1858: जॉनस्टन एटोल: 1856 के गुआनो एक्ट के तहत मिलाया गया अनइनकॉर्पोरेटेड इलाका, अमेरिका फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अधिकार क्षेत्र में.