ETV Bharat / international

ट्रंप की तमन्ना: विदेशी आएं, अमेरिकियों को ट्रेंड करके फिर लौट जाएं

ट्रंप ने कहा था, जब इंग्राहम ने कहा कि "हमारे पास बहुत प्रतिभा है", तो ट्रंप ने कहा, "नहीं, आपके पास नहीं है, नहीं आपके पास नहीं है. आपके पास कोई खास प्रतिभा नहीं होती. और लोगों को सीखना होगा. आप लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि, 'मैं तुम्हें किसी कारखाने में लगा दूंगा, हम मिसाइलें बनाएंगे'."

ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या एच-1बी वीजा का मुद्दा उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी प्राथमिकता नहीं होगा, और अगर कोई अमेरिकी कामगारों का वेतन बढ़ाना चाहता है, तो देश को लाखों विदेशी कामगारों से नहीं भरा जा सकता.

ट्रंप ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा. फॉक्स न्यूज़ पर लॉरा इंग्राहम को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था, "मैं सहमत हूं, लेकिन आपको भी प्रतिभाओं को लाना होगा."

बेसेंट ने कहा, "इसलिए विदेशी साझेदारों का आना, अमेरिकी कामगारों को प्रशिक्षित करना और फिर स्वदेश लौट जाना, यह एक सफल प्रयास है." उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकियों को अब ये नौकरियां नहीं मिल सकतीं, क्योंकि "हमने वर्षों से अमेरिका में जहाज नहीं बनाए हैं, हमने सेमीकंडक्टर नहीं बनाए हैं."

बेसेंट ने कहा कि 20-30 सालों से अमेरिका ने सटीक विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां विदेशों में स्थानांतरित कर रखी हैंं "और यहां राष्ट्रपति का कहना है कि हम बिना सोचे-समझे यह नहीं कह सकते कि 'आप रातोंरात जहाज बनाना सीख जाएंगे.' हम सेमीकंडक्टर उद्योग को वापस अमेरिका लाना चाहते हैं."

बेसेंट से एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप की हालिया टिप्पणी के बारे में पूछा गया. इसमें राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका को प्रतिभाओं को लाना होगा, क्योंकि उसके पास "कुछ प्रतिभाएं" नहीं हैं.

बेसेन्ट ने बुधवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "राष्ट्रपति का विजन विदेशी कर्मचारियों को लाना है, जहां ये नौकरियां थीं, और जिनके पास कौशल है. अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में तीन, पांच, सात साल लगेंगे, फिर वे स्वदेश जा सकेंगे. अमेरिकी कर्मचारी पूरी तरह से कार्यभार संभालेंगे."

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करने के एक दिन बाद, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि "विजन" कुशल विदेशी कर्मचारियों को लाने का है, जो अमेरिकियों को प्रशिक्षित करें और फिर स्वदेश वापस जाएं.

जॉर्जिया में, उन्होंने अवैध प्रवासियों को ढूंढ़ने के लिए छापे मारे. उनके पास दक्षिण कोरिया के लोग थे, जिन्होंने जिंदगी भर बैटरी बनाई है. आप जानते हैं, बैटरी बनाना बहुत जटिल है. यह कोई आसान काम नहीं है, और बहुत खतरनाक भी. बहुत सारे विस्फोट हुए, बहुत सारी समस्याएं हुईं. उनके पास लगभग 500-600 लोग थे, शुरुआती दौर में बैटरी बनाने और लोगों को यह काम सिखाने के लिए. खैर, वे चाहते थे कि वे देश से बाहर निकल जाएं. आपको इसकी जरूरत पड़ेगी... मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि आप और मैं इस पर असहमत हैं. आप यूं ही नहीं कह सकते कि कोई देश आ रहा है, एक प्लांट बनाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है और उन लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटा रहा है, जिन्होंने 5 साल से काम नहीं किया है, और वे मिसाइलें बनाना शुरू कर देंगे. यह इस तरह से काम नहीं करता.

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है. इसका इस्तेमाल कंपनियां, खासकर तकनीकी कंपनियां, अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए करती हैं. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों और चिकित्सकों समेत भारतीय पेशेवर, एच-1बी वीजाधारकों के सबसे बड़े समूह में शामिल हैं.

इस वर्ष सितंबर में, ट्रंप ने एच-1बी गैर-आप्रवासी वीजा कार्यक्रम में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में 'कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध' शीर्षक से एक घोषणा जारी की. इस घोषणा के तहत, 21 सितंबर, 2025 के बाद दायर की गई कुछ एच-1बी याचिकाओं के साथ पात्रता की शर्त के रूप में अतिरिक्त 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा.

पिछले सप्ताह, ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा के दुरुपयोग के संबंध में लगभग 175 जांचें शुरू कीं. इनमें कम वेतन, गैर-मौजूद कार्यस्थलों पर काम और कर्मचारियों को "बेंच पर" रखने जैसी खामियां शामिल हैं.

अमेरिकी श्रम विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा था, "अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के अपने मिशन के तहत, हमने H-1B वीज़ा के दुरुपयोग की 175 जांचें शुरू की हैं."

इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रम सचिव लोरी शावेज-डेरेमर के नेतृत्व में, एजेंसी अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी.

शावेज-डेरेमर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि श्रम विभाग "H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए अपने हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है. @POTUS के नेतृत्व में, हम अपने कार्यबल में निवेश करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च-कुशल रोजगार के अवसर सबसे पहले अमेरिकी कामगारों को मिलें!"