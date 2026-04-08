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अमेरिका के पास ईरान की बत्ती गुल करने की क्षमता, तैयार किया ब्लैकआउट बम

ये फिलामेंट्स इंसान के बाल से भी पतले होते हैं लेकिन बहुत कंडक्टिव होते हैं, जो एक घने, ग्रे, मेटल के 'मकड़ी के जाले' में कई एकड़ जमीन को ढकने के लिए नीचे तैरते हैं.

बम कैसे काम करता है: मेन CBU डिस्पेंसर से बाहर निकलने के बाद, हर BLU-114/B कनस्तर बिजली के सबस्टेशन की तरफ नीचे उतरने की रफ़्तार धीमी करने के लिए एक छोटा पैराशूट खोलता है. पहले से तय ऊंचाई पर एक छोटा सा चार्ज कनस्तर को खोलता है और तेजी से केमिकल से ट्रीट किए गए कार्बन ग्रेफाइट फिलामेंट्स की बड़ी मात्रा को बाहर निकालता है.

यह एक बड़ा क्लैम-शेल डिस्पेंसर है जो बी-2 या एफ-35 एयरक्राफ्ट से लटका होता है. यह खुद ब्लैकआउट का कारण नहीं बनता. इसका एकमात्र काम असली हथियार, 202 छोटे सब-म्यूनिशन जिन्हें बीएलयू-114/बी कैनिस्टर के नाम से जाना जाता है, ले जाना और उन्हें टारगेट एरिया के ऊपर हवा में छोड़ना है.

ब्लैकआउट बमों पर बात करते समय अक्सर सीबीयू -94/बी और बीएलयू -114/बी शब्दों के बीच कन्फ्यूजन होता है. मिलिट्री की भाषा में सीबीयू-94/बी (क्लस्टर बम यूनिट) 'डिलीवरी बस' का काम करता है.

अमेरिकी आर्मी के पास ब्लैकआउट बम सीबीयू-94 वेपन सिस्टम है, जो खास सबम्यूनिशन बीएलयू-114/बी से बना है. इसका इस्तेमाल किसी संभावित दुश्मन के बिजली सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए किया जाता है. सबम्यूनिशन बीएलयू -114/बी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली सप्लाई सुविधाओं पर ही किया जाता है. इसमें कोलेटरल डैमेज होने का खतरा बहुत कम होता है.

हैदराबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग खोलने को लेकर ईरान को बड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की धमकी दी थी. हालांकि की डेडलाइन से पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया. आइए जानते हैं पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी के पीछे कौन सी ताकत थी. अमेरिका ने बिजली आपूर्ति को तबाह करने की नियत से एक हथियार बनाया है. इसे ग्रेफाइट बम या 'ब्लैकआउट बम' भी कहा जाता है.

यह बम जिसे ऑफिशियली बीएलयू-114/बी नाम दिया गया है, एक्सप्लोसिव से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करता है. इसके बजाय यह केमिकली ट्रीटेड कार्बन फाइबर फिलामेंट्स के घने बादल छोड़ता है जो ट्रांसफॉर्मर और हाई-वोल्टेज लाइनों पर फैल जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होते हैं जो पूरे ग्रिड में फैल जाते हैं. इसलिए भले ही लाइट चली जाए, फिजिकल इक्विपमेंट काफी हद तक सही-सलामत रहते हैं, जिससे ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई खास परमानेंट नुकसान नहीं होता है.

इसे सॉफ्ट बम क्यों कहा जाता है: इसका सॉफ्ट बम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुख्य नुकसान पहुंचाने वाला असर सिर्फ बिजली सप्लाई की जगहों पर होता है और इससे कुछ कोलेटरल डैमेज होने का खतरा बहुत कम होता है. खासकर इंसानी स्टाफ पर.

लड़ाई में बमों का इस्तेमाल

खाड़ी युद्ध 1991: 1991 में अमेरिकी नेवी ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के लिए बनाए गए एक वॉरहेड का इस्तेमाल इराक के ज्यादातर हिस्से में बिजली सप्लाई बंद करने के लिए किया. इन तथाकथित किट-2 वॉरहेड्स - जिनके इस्तेमाल का पता एक साल बाद चला. इसने कार्बन फाइबर की रीलों को खोल दिया जिससे बिजली के उपकरण शॉर्ट-सर्किट हो गए. 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी नेवी ने इराक पर ग्रेफाइट गिराने के लिए टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इससे पहले 24 घंटों के अंदर देश की लगभग 85 प्रतिशत बिजली सप्लाई बंद हो गई.

1999 सर्बिया झगड़ा: 1999 में ऑपरेशन एलाइड फोर्स के दौरान, अमेरिकी F-117 नाइटहॉक्स ने सर्बिया पर सीबीयू-94s गिराए. इससे देश की 70 फीसदी बिजली तुरंत चली गई और सरकार पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल दबाव बन गया. कहा जाता है कि तब अमेरिकी एयर फ़ोर्स को 'ब्लैकआउट बम' का अपना वर्शन बनाने के लिए उकसाया गया था. 1999 में कोसोवो पर नाटो की मिलिट्री कार्रवाई के दौरान स्टेल्थ फाइटर्स ने इन्हें सर्बिया पर गिराया था. जमीन पर मिले कनस्तरों पर बीएलयू -114/बी (BLU "बम लाइव यूनिट" के लिए एक स्टैंडर्ड मिलिट्री शॉर्ट फ़ॉर्म है) का लेबल लगा था.

ईरान की बिजली बंद करने में मुश्किलें: ईरान के ग्रिड को बंद करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. एक तो यह बहुत बड़ा है. लगभग 130 थर्मल प्लांट हैं जिनकी कुल क्षमता 78,000 मेगावाट है, जो इराक के आकार से तीन गुना से भी बड़े देश में फैले हुए हैं। हालाँकि, ईरान का ग्रिड भी अपने सबसे अच्छे लेवल पर नहीं है. युद्ध से पहले भी यह लंबे समय तक ब्लैकआउट और बिजली की भारी कमी से जूझ रहा था.