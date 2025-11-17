ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क के मेयर से मिलेंगे ट्रंप, नवनिर्वाचित ममदानी के साथ निकालेंगे शहर को विकास का फॉर्मूला

न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी शनिवार, 8 नवंबर, 2025 को सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में सोमोस प्यूर्टो रिको सम्मेलन में भाग लेने के बाद एल होटल कैरिब हिल्टन से प्रस्थान करते हुए. ( AP )

वेस्ट पाम बीच: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं. साथ ही कहाकि वो वे "कुछ न कुछ हल निकालेंगे." उन्होंने कहाकि इसके लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राजनीतिक सितारे के बीच एक समझौता हो सकता है, क्योंकि एक-दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किए हैं.

बता दें कि ट्रंप महीनों से ममदानी की आलोचना करते रहे हैं. उन्हें झूठा "कम्युनिस्ट" बताते रहे हैं. साथ ही भविष्यवाणी करते रहे हैं कि अगर यह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट चुना गया, तो उनका गृहनगर न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने युगांडा में जन्मे और अमेरिकी नागरिक बन चुके ममदानी को निर्वासित करने और शहर से संघीय धन वापस लेने की भी धमकी दी.

ममदानी एक सोशल मीडिया स्टार और ट्रंप के मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान उनके खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए. उन्होंने कई प्रगतिशील नीतियों और एक ऐसे संदेश पर चुनाव प्रचार किया, जो ट्रंप द्वारा अपने दूसरे व्हाइट हाउस कार्यकाल में शुरू किए गए आक्रामक, प्रवासी-विरोधी एजेंडे के बिल्कुल विपरीत था.

34 वर्षीय ममदानी ने न्यूयॉर्कवासियों के एक व्यापक वर्ग को आकर्षित किया और इसके एक राजनीतिक दिग्गज, पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को लगभग 9 प्रतिशत अंकों से हराया. चुनाव की रात अपने विजय भाषण में, ममदानी ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्यूयॉर्क देश को दिखाए कि राष्ट्रपति को कैसे हराया जाए.

ेकिन अगले दिन, जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूयॉर्क को "ट्रंप-प्रूफ" बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में बोलते हुए, नए मेयर ने यह भी कहा कि अगर इससे न्यूयॉर्कवासियों को मदद मिल सकती है, तो वह राष्ट्रपति सहित किसी के भी साथ काम करने को तैयार हैं.