ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क के मेयर से मिलेंगे ट्रंप, नवनिर्वाचित ममदानी के साथ निकालेंगे शहर को विकास का फॉर्मूला

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के व्यापक वर्ग को आकर्षित किया और इसके एक राजनीतिक दिग्गज, पूर्व एंड्रयू कुओमो को लगभग 9 प्रतिशत अंकों से हराया.

Donald Trump
न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी शनिवार, 8 नवंबर, 2025 को सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में सोमोस प्यूर्टो रिको सम्मेलन में भाग लेने के बाद एल होटल कैरिब हिल्टन से प्रस्थान करते हुए. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : November 17, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वेस्ट पाम बीच: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं. साथ ही कहाकि वो वे "कुछ न कुछ हल निकालेंगे." उन्होंने कहाकि इसके लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राजनीतिक सितारे के बीच एक समझौता हो सकता है, क्योंकि एक-दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किए हैं.

बता दें कि ट्रंप महीनों से ममदानी की आलोचना करते रहे हैं. उन्हें झूठा "कम्युनिस्ट" बताते रहे हैं. साथ ही भविष्यवाणी करते रहे हैं कि अगर यह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट चुना गया, तो उनका गृहनगर न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने युगांडा में जन्मे और अमेरिकी नागरिक बन चुके ममदानी को निर्वासित करने और शहर से संघीय धन वापस लेने की भी धमकी दी.

ममदानी एक सोशल मीडिया स्टार और ट्रंप के मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान उनके खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए. उन्होंने कई प्रगतिशील नीतियों और एक ऐसे संदेश पर चुनाव प्रचार किया, जो ट्रंप द्वारा अपने दूसरे व्हाइट हाउस कार्यकाल में शुरू किए गए आक्रामक, प्रवासी-विरोधी एजेंडे के बिल्कुल विपरीत था.

34 वर्षीय ममदानी ने न्यूयॉर्कवासियों के एक व्यापक वर्ग को आकर्षित किया और इसके एक राजनीतिक दिग्गज, पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को लगभग 9 प्रतिशत अंकों से हराया. चुनाव की रात अपने विजय भाषण में, ममदानी ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्यूयॉर्क देश को दिखाए कि राष्ट्रपति को कैसे हराया जाए.

ेकिन अगले दिन, जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूयॉर्क को "ट्रंप-प्रूफ" बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में बोलते हुए, नए मेयर ने यह भी कहा कि अगर इससे न्यूयॉर्कवासियों को मदद मिल सकती है, तो वह राष्ट्रपति सहित किसी के भी साथ काम करने को तैयार हैं.

ममदानी के प्रतिनिधियों ने रविवार रात राष्ट्रपति की टिप्पणी पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक प्रवक्ता ने पिछले हफ़्ते नवनिर्वाचित मेयर की टिप्पणी की ओर इशारा किया, जब उन्होंने कहा था कि वह व्हाइट हाउस से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं "क्योंकि यह एक ऐसा रिश्ता है जो शहर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा."

रविवार को ट्रंप ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की. फ्लोरिडा में सप्ताहांत बिताने के बाद वाशिंगटन वापस जाने की तैयारी करते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मैं कहूँगा कि न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहेंगे. हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे."

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कुछ ही देर बाद स्पष्ट किया कि ट्रंप ममदानी की बात कर रहे थे और कहा कि इस तरह की बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. ट्रंप ने कहा, "हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ ठीक रहे."

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेज़ुएला के पास सैन्य तैनाती के बाद अमेरिका जल्द ही वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ बातचीत कर सकता है. ट्रंप ने कहा, "मैं किसी से भी बात करुंगा."

ये भी पढ़ें - ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी का उड़ाया मजाक

TAGGED:

ZOHRAN MAMDANI
NEW YORK CITY MAYOR ELECT
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.