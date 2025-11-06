ETV Bharat / international

मध्य एशियाई नेताओं की मेजबानी करेंगे ट्रंप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से से करेंगे बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर, 2025 को मियामी, फ्लोरिडा के कासेया सेंटर में अमेरिका बिजनेस फोरम में भाषण देने के बाद नृत्य करते हुए. यह फोरम व्यापार, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास पर चर्चा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है. ( AFP )

अल्माटी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को वॉशिंगटन में पहली बार सभी 5 मध्य एशियाई नेताओं की मेजबानी करेंगे. कुछ महीने पहले उन्होंने रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग शिखर वार्ता की थी. पश्चिम ने संसाधन-समृद्ध इस क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ा दी है, जहां क्रेमलिन के यूक्रेन आक्रमण के बाद से मॉस्को के पारंपरिक प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं और जहां चीन भी एक प्रमुख खिलाड़ी है. प्रभाव की होड़: यूक्रेन युद्ध के बाद से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने तथाकथित "C5+1" प्रारूप में अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाए हैं. वॉशिंगटन और यूरोपीय संघ ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्थल-रुद्ध देशों के साथ अपनी कूटनीति को और तेज कर दिया है, और 2023 में पहला अमेरिका-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित होगा. रूस, चीन, पश्चिमी देश और तुर्की, सभी संसाधन-समृद्ध क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं. इस वर्ष, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग, सभी ने 5 मध्य एशियाई नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया है. साथ ही, अधिकतर क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने से मध्य एशियाई देश कूटनीति में एकजुट मोर्चा बनाने में सक्षम हुए हैं. चीन, जिसकी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से लगती है, ने खुद को एक प्रमुख वाणिज्यिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है और विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है. पूर्व सोवियत गणराज्य अब भी मॉस्को को एक रणनीतिक साझेदार मानते हैं, लेकिन पड़ोसी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वे भयभीत हैं. तुर्की ने मध्य एशिया के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है और सैन्य एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस की निष्क्रियता का फ़ायदा उठाया है. पश्चिम ने 2000 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र के साथ कुछ संबंध स्थापित किए थे, जब पश्चिमी सैनिकों ने अफगानिस्तान अभियानों के दौरान मध्य एशिया में अपने ठिकानों का इस्तेमाल किया था. संसाधन-समृद्ध क्षेत्र: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस क्षेत्र के विशाल, लेकिन अy भी अधिकांशतः अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की ओर आकर्षित हैं. क्योंकि वे अपनी दुर्लभ मृदा आपूर्ति में विविधता लाने और बीजिंग पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं. दुर्लभ मृदा के अलावा, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है. उज़्बेकिस्तान में विशाल स्वर्ण भंडार है और तुर्कमेनिस्तान गैस से समृद्ध है. पर्वतीय किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान भी नए खनिज भंडार खोज रहे हैं.