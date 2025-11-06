ETV Bharat / international

मध्य एशियाई नेताओं की मेजबानी करेंगे ट्रंप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से से करेंगे बात

चीन के नेता शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पांचों मध्य एशियाई नेताओं के साथ शिखर वार्ता के लिए क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं.

Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर, 2025 को मियामी, फ्लोरिडा के कासेया सेंटर में अमेरिका बिजनेस फोरम में भाषण देने के बाद नृत्य करते हुए. यह फोरम व्यापार, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास पर चर्चा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है. (AFP)
author img

By AFP

Published : November 6, 2025 at 2:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्माटी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को वॉशिंगटन में पहली बार सभी 5 मध्य एशियाई नेताओं की मेजबानी करेंगे. कुछ महीने पहले उन्होंने रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग शिखर वार्ता की थी.

पश्चिम ने संसाधन-समृद्ध इस क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ा दी है, जहां क्रेमलिन के यूक्रेन आक्रमण के बाद से मॉस्को के पारंपरिक प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं और जहां चीन भी एक प्रमुख खिलाड़ी है.

प्रभाव की होड़: यूक्रेन युद्ध के बाद से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने तथाकथित "C5+1" प्रारूप में अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाए हैं.

वॉशिंगटन और यूरोपीय संघ ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्थल-रुद्ध देशों के साथ अपनी कूटनीति को और तेज कर दिया है, और 2023 में पहला अमेरिका-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित होगा.

रूस, चीन, पश्चिमी देश और तुर्की, सभी संसाधन-समृद्ध क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं. इस वर्ष, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग, सभी ने 5 मध्य एशियाई नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया है.

साथ ही, अधिकतर क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने से मध्य एशियाई देश कूटनीति में एकजुट मोर्चा बनाने में सक्षम हुए हैं. चीन, जिसकी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से लगती है, ने खुद को एक प्रमुख वाणिज्यिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है और विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है.

पूर्व सोवियत गणराज्य अब भी मॉस्को को एक रणनीतिक साझेदार मानते हैं, लेकिन पड़ोसी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वे भयभीत हैं. तुर्की ने मध्य एशिया के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है और सैन्य एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस की निष्क्रियता का फ़ायदा उठाया है.

पश्चिम ने 2000 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र के साथ कुछ संबंध स्थापित किए थे, जब पश्चिमी सैनिकों ने अफगानिस्तान अभियानों के दौरान मध्य एशिया में अपने ठिकानों का इस्तेमाल किया था.

संसाधन-समृद्ध क्षेत्र: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस क्षेत्र के विशाल, लेकिन अy भी अधिकांशतः अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की ओर आकर्षित हैं. क्योंकि वे अपनी दुर्लभ मृदा आपूर्ति में विविधता लाने और बीजिंग पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं.

दुर्लभ मृदा के अलावा, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है. उज़्बेकिस्तान में विशाल स्वर्ण भंडार है और तुर्कमेनिस्तान गैस से समृद्ध है. पर्वतीय किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान भी नए खनिज भंडार खोज रहे हैं.

रूस इस क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती से स्थापित है, सोवियत काल के बुनियादी ढांचे के माध्यम से हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति कर रहा है और परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रहा है.

मध्य एशिया दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है. सभी पांचों देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं.

जटिल रसद: इन विशाल भंडारों का दोहन दुर्गम और दुर्गम भूभाग वाले गरीब देशों में जटिल बना हुआ है. लगभग यूरोपीय संघ जितना बड़ा, लेकिन केवल लगभग 7.5 करोड़ लोगों का घर, मध्य एशिया चारों ओर से स्थलरुद्ध है और रेगिस्तानों और पहाड़ों से घिरा है. यह उन देशों के बीच स्थित है, जिनके पश्चिम के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं. उत्तर में रूस, पूर्व में चीन और दक्षिण में ईरान और अफगनिस्तान.

लेकिन, सदियों से रेशम मार्ग पर, यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है. पांच मध्य एशियाई देशों ने मॉस्को पर अपनी निर्भरता से मुक्त होने के लिए कई साझेदारियां की हैं.

बीजिंग और ब्रुसेल्स दोनों कैस्पियन सागर के पार एक परिवहन मार्ग के विकास का समर्थन करते हैं, जो रूस को दरकिनार करते हुए यूरोप से काकेशस होते हुए मध्य एशिया तक पहुंचने की अनुमति देता है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से कुछ समय पहले, 2021 से 2024 के बीच, इस सड़क द्वारा माल परिवहन में 660 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

दबे हुए मानवाधिकार: ट्रंप, जिन्होंने कट्टरपंथी शासनों की प्रशंसा की है, के लिए मध्य एशिया के साथ आर्थिक सहयोग, सत्तावादी देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हालांकि यह क्षेत्र पर्यटन और विदेशी निवेश के लिए खुल गया है, लेकिन मानवाधिकार समूहों ने नागरिक स्वतंत्रता के और ह्रास पर चिंता जताई है.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका से आह्वान किया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान "मानवाधिकारों को एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा बनाए रखना सुनिश्चित करें." सोमवार को एक बयान में कहा गया, "शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब सभी भागीदार सरकारों ने असहमति को दबाने, मीडिया को चुप कराने और देश-विदेश में आलोचकों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने के प्रयास तेज कर दिए हैं."

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में मध्य एशियाई देश सबसे निचले पायदान पर हैं, जबकि दुनिया के सबसे गोपनीय देशों में से एक तुर्कमेनिस्तान 180 देशों में 174वें स्थान पर है.

कजाकिस्तान और किर्गिजस्तान ने मध्य एशिया में वैकल्पिक सूचना के अंतिम स्रोतों में से एक, अमेरिकी मीडिया आउटलेट रेडियो फ्री यूरोप को बंद करने के ट्रंप के आदेश का स्वागत किया था.

ये भी पढ़ें - ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी का उड़ाया मजाक

TAGGED:

CENTRAL ASIAN LEADERS
VLADIMIR PUTIN
XI JINPING
AMERICA BUSINESS FORUM
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.