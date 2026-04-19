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राजनीति में कभी-कभी दिखावे के लिए चीजें करनी पड़ती हैं: ट्रंप ने बर्गर मंगाने के मामले को लेकर कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बर्गर लाने वाली महिला को टिप देते हुए. ( Photo: X@PressSec )

By PTI 2 Min Read

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘टिप पर कोई कर नहीं’ नीति के एक साल पूरे होने पर ‘ओवल ऑफिस’ में बर्गर मंगवाने के अपने कदम को लेकर कहा कि राजनीति में कुछ ‘‘शर्मिंदगी भरी’’ चीजें ‘‘दिखावे के लिए करनी पड़ती’’ हैं. ट्रंप ने गुरुवार को लास वेगास में आयोजित एक रैली में कहा, ‘‘हम राजनीति में ये सब करते हैं. यह थोड़ा-सा शर्मिंदगी भरा है, लेकिन हम ऐसे काम करते हैं और आपको इसका फायदा भी होता है.’’ ऑनलाइन डिलिवरी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ‘डोरडैश’ की ओर से शैरोन सिमंस नाम की महिला ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में ‘बर्गर’ और ‘फ्राइज’ के दो बैग पहुंचाए थे और ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा था कि ‘टिप पर कोई कर नहीं’ नीति के कारण सिमंस ने 11,000 अमेरिकी डॉलर की बचत की थी.