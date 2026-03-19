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'अगर ईरान ने दोबारा कतर पर किया हमला तो ...', ट्रंप की खुली धमकी

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करता है, तो अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा.ईरान द्वारा कतर पर मिसाइल हमले के बाद, ट्रंप ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र को निशाना बनाते हुए यह धमकी दी.

ईरान का यह हमला बुधवार को ही इजराइल द्वारा साउथ पार्स क्षेत्र पर किए गए हमले के जवाब में था.अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के युद्ध ने ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है, क्योंकि इस संघर्ष से क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है.साउथ पार्स हमले की खबर के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका थी.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में "कुछ भी पता नहीं था", लेकिन मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बुधवार को पहले बताया कि अमेरिका को इजराइल की गैस क्षेत्र पर हमले की योजना के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया.

इस हमले के कुछ घंटों बाद कतर के अधिकारियों ने बताया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल ने देश के प्रमुख प्राकृतिक गैस संयंत्र को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और व्यापक क्षति हुई,

कतर ने ईरानी दूतावास के कुछ अधिकारियों को देश से बाहर जाने का आदेश दिया.ईरान 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी में स्थित अपने पड़ोसी देशों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले कर रहा है और उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को, जिससे होकर दुनिया के एक-पांचवें तेल का परिवहन होता है, लगभग अगम्य बना दिया है. ईरान और हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं.