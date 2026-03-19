ETV Bharat / international

'अगर ईरान ने दोबारा कतर पर किया हमला तो ...', ट्रंप की खुली धमकी

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के पार्स गैस क्षेत्र को तबाह कर देगा.

Iran War
ईरान हमले की तस्वीर (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करता है, तो अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा.ईरान द्वारा कतर पर मिसाइल हमले के बाद, ट्रंप ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र को निशाना बनाते हुए यह धमकी दी.

ईरान का यह हमला बुधवार को ही इजराइल द्वारा साउथ पार्स क्षेत्र पर किए गए हमले के जवाब में था.अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के युद्ध ने ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है, क्योंकि इस संघर्ष से क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है.साउथ पार्स हमले की खबर के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका थी.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में "कुछ भी पता नहीं था", लेकिन मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बुधवार को पहले बताया कि अमेरिका को इजराइल की गैस क्षेत्र पर हमले की योजना के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया.

इस हमले के कुछ घंटों बाद कतर के अधिकारियों ने बताया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल ने देश के प्रमुख प्राकृतिक गैस संयंत्र को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और व्यापक क्षति हुई,

कतर ने ईरानी दूतावास के कुछ अधिकारियों को देश से बाहर जाने का आदेश दिया.ईरान 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी में स्थित अपने पड़ोसी देशों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले कर रहा है और उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को, जिससे होकर दुनिया के एक-पांचवें तेल का परिवहन होता है, लगभग अगम्य बना दिया है. ईरान और हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं.

सैटेलाइट चित्रों में यूएई के हवाई अड्डे को हुए नुकसान को दर्शाया गया है.अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले इस हवाई अड्डे पर ईरान द्वारा बार-बार किए गए हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा हवाई अड्डे को हुए नुकसान को उपग्रह चित्रों में दिखाया गया है.

रविवार को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के प्लीएड्स नियो उपग्रह द्वारा लिए गए और एसोसिएटेड प्रेस द्वारा विश्लेषण किए गए चित्रों में अबू धाबी स्थित हवाई अड्डे के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैंगरों के एक समूह को हुए नुकसान को दर्शाया गया है.

हवाई अड्डे के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक अन्य हैंगर आग से पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई देता है, जबकि उससे सटे एक अन्य हैंगर की छत को भी नुकसान पहुंचा है.यह स्पष्ट नहीं है कि हैंगरों में क्या रखा था.

अल धाफरा में लगभग 2,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे और हाल के वर्षों में यह सशस्त्र ड्रोन से लेकर एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों तक के प्रमुख परिचालन अड्डों में से एक रहा है.यूएई द्वारा वहां अमेरिकी उपस्थिति को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करने से पहले, अमेरिकी सेना वर्षों तक अल धाफरा को केवल "दक्षिण-पश्चिम एशिया" में स्थित एक हवाई अड्डे के रूप में संदर्भित करती रही.

ये भी पढ़ें : 'ईरान परमाणु संवर्धन को फिर से शुरू नहीं कर रहा था', तुलसी गबार्ड ने ट्रंप का खंडन किया

TAGGED:

ईरान ने कतर पर किया हमला
ट्रंप की ईरान को धमकी
IRAN WAR
TRUMP THREATENS IRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.