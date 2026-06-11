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ट्रंप ने फिर से ईरान को दी धमकी, कहा- वेनेजुएला स्टाइल में होगा काम, खर्ग द्वीप पर करेंगे कब्जा'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान पर बड़े हमले करने और उसके तेल और गैस उद्योगों पर कब्जा करने की धमकी दी. इन दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों की वजह से मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका "आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला" करेगा और "बहुत जल्द" ईरान के तेल और गैस उद्योगों पर "पूरी तरह से कब्जा" कर लेगा, जिसमें अहम खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल भी शामिल है. ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी योजनाओं की तुलना उस घटना से की, जब अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वहां के तेल सेक्टर पर कब्जा कर लिया था.यह पोस्ट अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हुए हमलों के बाद आया है. ईरान में गुरुवार सुबह तक चले अमेरिकी हमले, पिछले दिन के हमलों की तुलना में ज़्यादा जबरदस्त और बड़े पैमाने पर लग रहे थे.ईरान ने नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी दी और कहा कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की तरफ जवाबी हमले किए. गुरुवार को ट्रंप की धमकियां भले ही कड़ी थीं, लेकिन ये ईरान के साथ चल रहे टकराव में उनके बयानों के जरिए तनाव बढ़ाने की ताजा कोशिश थीं. अप्रैल में, युद्ध में सीजफायर (युद्धविराम) बढ़ाने से पहले, उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह उनकी शर्तों को नहीं मानता है, तो "आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा." आपको बता दें कि खर्ग द्वीप — जो कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के मुकाबले फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ स्थित है — ईरान के तेल उद्योग का मुख्य केंद्र है. यहां से उसका 90% निर्यात होता है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान का ज्यादातर समुद्री तट इतना उथला है कि वहां टैंकर जहाज नहीं रुक सकते.खर्ग द्वीप पर अमेरिकी सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह ईरानी मुख्य भूमि के बहुत करीब — लगभग 33 किलोमीटर (21 मील) — है, जहां से मिसाइलें, ड्रोन और तोपें दागी जा सकती हैं.