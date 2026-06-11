ट्रंप ने फिर से ईरान को दी धमकी, कहा- वेनेजुएला स्टाइल में होगा काम, खर्ग द्वीप पर करेंगे कब्जा'
ईरान और अमेरिका के बीच फिर बढ़ा तनाव. ट्रंप बोले, पूरी तरह से होगा कब्जा.
Published : June 11, 2026 at 7:07 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान पर बड़े हमले करने और उसके तेल और गैस उद्योगों पर कब्जा करने की धमकी दी. इन दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों की वजह से मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका "आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला" करेगा और "बहुत जल्द" ईरान के तेल और गैस उद्योगों पर "पूरी तरह से कब्जा" कर लेगा, जिसमें अहम खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल भी शामिल है.
ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी योजनाओं की तुलना उस घटना से की, जब अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वहां के तेल सेक्टर पर कब्जा कर लिया था.यह पोस्ट अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हुए हमलों के बाद आया है.
ईरान में गुरुवार सुबह तक चले अमेरिकी हमले, पिछले दिन के हमलों की तुलना में ज़्यादा जबरदस्त और बड़े पैमाने पर लग रहे थे.ईरान ने नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी दी और कहा कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की तरफ जवाबी हमले किए.
गुरुवार को ट्रंप की धमकियां भले ही कड़ी थीं, लेकिन ये ईरान के साथ चल रहे टकराव में उनके बयानों के जरिए तनाव बढ़ाने की ताजा कोशिश थीं. अप्रैल में, युद्ध में सीजफायर (युद्धविराम) बढ़ाने से पहले, उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह उनकी शर्तों को नहीं मानता है, तो "आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा."
आपको बता दें कि खर्ग द्वीप — जो कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के मुकाबले फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ स्थित है — ईरान के तेल उद्योग का मुख्य केंद्र है. यहां से उसका 90% निर्यात होता है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान का ज्यादातर समुद्री तट इतना उथला है कि वहां टैंकर जहाज नहीं रुक सकते.खर्ग द्वीप पर अमेरिकी सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह ईरानी मुख्य भूमि के बहुत करीब — लगभग 33 किलोमीटर (21 मील) — है, जहां से मिसाइलें, ड्रोन और तोपें दागी जा सकती हैं.
इस हफ़्ते तीसरी बार मिडिल ईस्ट में एक-दूसरे पर हमले हुए हैं. पहले ईरान और इजराइल के बीच हमले हुए, फिर अमेरिका और ईरान के बीच दो बार गोलीबारी हुई, जिसमें उस इलाके के देश भी प्रभावित हुए जहां अमेरिकी बेस हैं.
नई गोलीबारी तब हुई जब युद्ध खत्म करने की बातचीत रुकी हुई लग रही थी, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि बातचीत रुकने के लिए तेहरान को "कीमत चुकानी होगी." ईरान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों ने "सीजफायर को असल में बेमतलब कर दिया है."
हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वे इसे छोड़ रहे हैं.बातचीत का मुख्य मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर ईरान का कब्जा है, जिसने दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट डाली है. ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और इस इलाके के बाहर भी खाने-पीने की चीजों और दूसरी जरूरी चीजों को महंगा कर दिया है.ईरान ने गुरुवार को घोषणा की कि जलडमरूमध्य बंद कर दिया गया है — लेकिन इसका क्या मतलब था, यह साफ नहीं था क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही इस रास्ते से आवाजाही पर बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है और बहुत कम जहाज ही यहां से गुजर पाए हैं. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस दावे को गलत बताया — और ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने हाल के हफ़्तों में इस रास्ते से चुपके से जहाज निकालने के लिए एक गुप्त मिशन चलाया है.
ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने पिछले महीने से एक मिशन शुरू किया, जिसके तहत ईरानी रडार उपकरणों को नष्ट करके तेल की खेप को जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में ईरानी सेना की नज़र से बचाकर निकाला जा रहा है. ट्रंप ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप 10 करोड़ (100 मिलियन) बैरल से ज़्यादा तेल ईरान की पकड़ से बचकर निकल गया है. इस आंकड़े की तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी है. यह मात्रा युद्ध शुरू होने से पहले इस जलमार्ग से होने वाली लगभग पांच दिनों की तेल आपूर्ति के बराबर है. लेकिन नाविकों के लिए समुद्र अभी भी खतरनाक बना हुआ है.
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