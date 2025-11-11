BBC की माफी से नहीं पिछले ट्रंप, 1 अरब डॉलर के मुकदमे दी धमकी
ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को शुक्रवार तक उस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से वापस लेने, माफी मांगने और "उचित मुआवजा" देने का समय दिया.
Published : November 11, 2025 at 3:52 PM IST
लंदन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बीबीसी पर एक अरब डॉलर के मुक़दमे की धमकी दी, क्योंकि प्रसारक ने एक भाषण को संपादित करने के लिए माफी मांगी. इससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हमले से पहले "हिंसक कार्रवाई" का आह्वान किया था.
एएफपी द्वारा देखे गए एक पत्र में, ट्रंप के वकीलों ने ब्रिटिश प्रसारक को शुक्रवार तक का समय दिया है कि वह संपादन वाली डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से वापस ले, माफी मांगे और राष्ट्रपति को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दे.
अगर बीबीसी ऐसा नहीं करता है, तो "राष्ट्रपति ट्रंप के पास अपने कानूनी और न्यायसंगत अधिकारों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा... जिसमें कम से कम 1,000,000,000 डॉलर (एक अरब डॉलर) के हर्जाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शामिल है."
"बीबीसी को नोटिस दिया गया है. कृपया अपने आप को उसी के अनुसार नियंत्रित करें." बीबीसी के महानिदेशक और संगठन के शीर्ष समाचार कार्यकारी ने रविवार को इस विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया. उन पर आरोप लगे थे कि पिछले साल पैनोरमा कार्यक्रम द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के भाषण के कुछ अंशों को भ्रामक तरीके से संपादित किया गया था. बीबीसी ने कहा कि वह ट्रंप की कानूनी टीम के पत्र की "समीक्षा" करेगा. उसने संपादन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.
'वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान': ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल में दंगा किया, ताकि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन से उनकी हार के प्रमाण-पत्र को पलटा जा सके. लेकिन ट्रंप की कानूनी टीम के पत्र में कहा गया है कि बीबीसी के संपादन ने व्हॉइट हाउस के बाहर उनके भाषण में कही गई बातों को "गलत, मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और भड़काऊ" रूप दिया है.
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समर्थकों से कहा था कि वह उनके साथ वहां चलेंगे और "पूरी ताकत से लड़ेंगे." राष्ट्रपति ने बीच के समय में दर्शकों से यह भी कहा: "हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसियों का उत्साहवर्धन करेंगे."
पत्र में कहा गया है, "अपने अश्लील स्वभाव के कारण, बीबीसी द्वारा प्रसारित किए गए मनगढ़ंत बयानों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं."
"परिणामस्वरूप, बीबीसी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारी वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है." ट्रंप की कानूनी टीम के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को भेजे गए एक पत्र की पुष्टि की और कहा: "राष्ट्रपति ट्रंप झूठ, धोखे और फर्जी खबरों का धंधा करने वालों को जवाबदेह ठहराते रहेंगे."
ट्रंप पर अमेरिकी मीडिया को दबाने के लिए पहले भी कई मुकदमे दायर करने का आरोप लगाया गया है, जिनमें एबीसी और सीबीएस, और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रसारकों के खिलाफ मुकदमे भी शामिल हैं.
इस ताजा विवाद ने इस ब्रिटिश प्रसारक को लेकर बहस को फिर से छेड़ दिया है, जिसे कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस पर लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों की ओर से पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं.
बीबीसी ने निगरानी सुधार का वादा किया: सांसदों को भेजे एक पत्र में, बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह ने कहा कि प्रसारक ने स्वीकार किया है कि वृत्तचित्र के लिए ट्रम्प के भाषण के संपादन से "हिंसक कार्रवाई के सीधे आह्वान का आभास हुआ." उन्होंने आगे कहा, "बीबीसी उस निर्णय की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता है." और प्रसारक के भीतर निगरानी सुधार का संकल्प लिया.
महानिदेशक टिम डेवी और बीबीसी न्यूज की सीईओ डेबोरा टर्नेस ने रविवार को बढ़ते विरोध के बाद अपने पद छोड़ दिए. ट्रंप ने तुरंत जश्न मनाया और बीबीसी के पत्रकारों पर "भ्रष्ट" और "बेईमान" होने का आरोप लगाया. उनके प्रेस सचिव ने प्रसारक को "100 प्रतिशत फर्जी खबर" कहा.
हालांकि, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि संगठन की "गलत सूचना के इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका है." उन्होंने आगे कहा, "यह जरूरी है कि बीबीसी विश्वास बनाए रखने के लिए तेजी से कार्रवाई करे और गलतियां होने पर उन्हें तुरंत सुधारे."
सरकार बीबीसी के चार्टर की समीक्षा की तैयारी कर रही है, जो निगम के शासन और वित्तपोषण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. वर्तमान चार्टर 2027 में समाप्त हो रहा है. नकदी की कमी से जूझ रहे इस प्रसारणकर्ता, जिसने सैकड़ों नौकरियां बंद कर दी हैं, का वित्तपोषण ब्रिटेन में लाइव टीवी देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क से होता है.
बीबीसी का नवीनतम संकट तब और गहरा गया, जब पिछले हफ़्ते दक्षिणपंथी डेली टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एक पूर्व बाहरी मानक सलाहकार की निष्पक्षता और प्रणालीगत पूर्वाग्रह की गंभीर और व्यापक कमियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था.
इस साल की शुरुआत में, बीबीसी ने गाजा युद्ध पर आधारित एक अन्य वृत्तचित्र के निर्माण में "गंभीर खामियों" के लिए माफी मांगी थी, जिसे ब्रिटेन के मीडिया नियामक ने "भ्रामक" माना था. इस साल के ग्लास्टनबरी पॉप फेस्टिवल के दौरान पंक-रैप जोड़ी बॉब वायलन का लाइवस्ट्रीम न करने के लिए भी बीबीसी की आलोचना हुई थी, क्योंकि उसके प्रमुख गायक ने इजराइल विरोधी टिप्पणी की थी.
