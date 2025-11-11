ETV Bharat / international

BBC की माफी से नहीं पिछले ट्रंप, 1 अरब डॉलर के मुकदमे दी धमकी

10 नवंबर, 2025 को लंदन स्थित बीबीसी मुख्यालय के बाहर लोग चलते हुए. ( AP )

By AFP 5 Min Read

लंदन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बीबीसी पर एक अरब डॉलर के मुक़दमे की धमकी दी, क्योंकि प्रसारक ने एक भाषण को संपादित करने के लिए माफी मांगी. इससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हमले से पहले "हिंसक कार्रवाई" का आह्वान किया था. एएफपी द्वारा देखे गए एक पत्र में, ट्रंप के वकीलों ने ब्रिटिश प्रसारक को शुक्रवार तक का समय दिया है कि वह संपादन वाली डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से वापस ले, माफी मांगे और राष्ट्रपति को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दे. अगर बीबीसी ऐसा नहीं करता है, तो "राष्ट्रपति ट्रंप के पास अपने कानूनी और न्यायसंगत अधिकारों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा... जिसमें कम से कम 1,000,000,000 डॉलर (एक अरब डॉलर) के हर्जाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शामिल है." "बीबीसी को नोटिस दिया गया है. कृपया अपने आप को उसी के अनुसार नियंत्रित करें." बीबीसी के महानिदेशक और संगठन के शीर्ष समाचार कार्यकारी ने रविवार को इस विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया. उन पर आरोप लगे थे कि पिछले साल पैनोरमा कार्यक्रम द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के भाषण के कुछ अंशों को भ्रामक तरीके से संपादित किया गया था. बीबीसी ने कहा कि वह ट्रंप की कानूनी टीम के पत्र की "समीक्षा" करेगा. उसने संपादन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. 'वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान': ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल में दंगा किया, ताकि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन से उनकी हार के प्रमाण-पत्र को पलटा जा सके. लेकिन ट्रंप की कानूनी टीम के पत्र में कहा गया है कि बीबीसी के संपादन ने व्हॉइट हाउस के बाहर उनके भाषण में कही गई बातों को "गलत, मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और भड़काऊ" रूप दिया है. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समर्थकों से कहा था कि वह उनके साथ वहां चलेंगे और "पूरी ताकत से लड़ेंगे." राष्ट्रपति ने बीच के समय में दर्शकों से यह भी कहा: "हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसियों का उत्साहवर्धन करेंगे." पत्र में कहा गया है, "अपने अश्लील स्वभाव के कारण, बीबीसी द्वारा प्रसारित किए गए मनगढ़ंत बयानों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं." "परिणामस्वरूप, बीबीसी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारी वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है." ट्रंप की कानूनी टीम के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को भेजे गए एक पत्र की पुष्टि की और कहा: "राष्ट्रपति ट्रंप झूठ, धोखे और फर्जी खबरों का धंधा करने वालों को जवाबदेह ठहराते रहेंगे."