ट्रंप को झटका: न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी सबसे आगे
ट्रंप ने मतदाताओं को चेताया कि अगर भारतीय मूल के ममदानी मेयर बन जाते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी का "अस्तित्व" खतरे में पड़ जाएगा.
Published : November 4, 2025 at 2:11 PM IST
न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके अभियान से "खतरा" है, क्योंकि अमेरिकी नेता ने मतदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते हैं, तो शहर का "अस्तित्व" खतरे में पड़ जाएगा.
न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के चुनाव की दौड़ में ममदानी सबसे आगे हैं और उन्होंने न्यूयॉर्कवासियों के लिए "लागत कम करने और जीवन को आसान बनाने" का वादा किया है, क्योंकि शहर "बहुत महंगा" हो रहा है.
ममदानी ने सोमवार को चुनाव की पूर्व संध्या पर सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा,"आप साफ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे अभियान से खतरे में हैं. उन्हें इससे खतरा इसलिए है, क्योंकि, उनके अभियान की तरह, हमने न्यूयॉर्क के मजदूर वर्ग के जीवन में संकट का पता लगा लिया है. जीवनयापन की लागत."
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन उनके विपरीत, हम वास्तव में उस पर अमल करने जा रहे हैं. और यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां वह व्हाइट हाउस के एक बॉलरूम के पुनर्निर्माण पर 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहे हैं. वहीं इतनी राशि से 1,00,000 न्यूयॉर्कवासियों को SNAP लाभ मिल सकता है."
उन्होंने अमेरिकी खाद्य सहायता कार्यक्रम का जिक्र किया जो चल रहे सरकारी बंद के कारण प्रभावित हुआ है. जैसे ही न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और मंगलवार को चुनाव के दिन न्यूयॉर्कवासी मतदान करने जा रहे थे. ट्रंप ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर ममदानी मेयर पद का चुनाव जीत गए तो शहर एक "पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा" बन जाएगा और बच नहीं पाएगा.
ट्रंप ने न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को भी शहर के शीर्ष पद के लिए आधिकारिक रूप से समर्थन दिया. ट्रंप ने कहा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए, आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, संघीय निधि का योगदान दूं, क्योंकि एक कम्युनिस्ट होने के नाते, इस महान शहर के सफल होने या यहाँ तक कि अस्तित्व में आने की भी कोई संभावना नहीं है!"
"एक कम्युनिस्ट के सत्ता में आने से स्थिति और भी बदतर हो सकती है, और मैं राष्ट्रपति के रूप में, एक के बाद एक अच्छा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता. देश चलाना मेरा दायित्व है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर ममदानी जीतते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा बन जाएगा." ममदानी ने कहा कि ट्रंप देश भर के अमेरिकियों के लिए किराने का सामान खरीदना मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
ममदानी ने कहा, "और जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, वह न्यूयॉर्क शहर का बकाया पैसा है. यह तय करना डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है कि किस शहर या राज्य को कितना पैसा मिलेगा. यह वह धन है जो न्यूयॉर्क वासियों को मिलना चाहिए, और यह वह धन है जिसके लिए हम लड़ेंगे."
न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर का आधिकारिक समर्थन करते हुए, ट्रंप ने कहा, "चाहे आप व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हों या नहीं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है. आपको उन्हें वोट देना ही होगा, और उम्मीद करनी होगी कि वह शानदार काम करेंगे. वह इसके लिए सक्षम हैं, ममदानी नहीं!"
युगांडा में जन्मे और न्यूयॉर्क शहर में पले-बढ़े, 34 वर्षीय भारतीय मूल के ममदानी, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का मुकाबला कुओमो से होगा, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा से भी चुनावी जंग लड़ रहे हैं. ममदानी की आलोचना करते हुए, ट्रंप ने कहा कि उनके सिद्धांतों की एक हजार साल से भी ज़्यादा समय से परीक्षा हो रही है, और वे कभी भी सफल नहीं हुए हैं.
ट्रंप ने कहा, "मैं एक ऐसे डेमोक्रेट को जीतते देखना ज़्यादा पसंद करुंगा, जिसका सफलता का रिकॉर्ड रहा हो, बजाय एक ऐसे कम्युनिस्ट को जिसके पास कोई अनुभव नहीं है और जिसका रिकॉर्ड पूरी तरह से और पूरी तरह से असफल रहा है."
एक विधानसभा सदस्य के रूप में ममदानी को "कुछ भी नहीं" बताते हुए, ट्रंप ने कहा कि उनकी रैंकिंग कक्षा में सबसे निचले पायदान पर है और, संभावित रूप से, फिर से, दुनिया के सबसे महान शहर के मेयर के रूप में, उनके पास इसे उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने का कोई मौका नहीं है!"
ट्रंप ने कहा, "हमें यह भी याद रखना चाहिए - कर्टिस स्लीवा (जो बिना बेरेट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं!) को वोट देना ममदानी को वोट देना है." ट्रंप द्वारा कुओमो के समर्थन पर, ममदानी ने कहा, "हम प्राइमरी के समय से ही जानते हैं कि एंड्रयू कुओमो को उन्हीं अरबपतियों ने फंड दिया था, जिन्होंने हमें डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल दिलाया...यहां तक कि इन आखिरी दिनों तक, (कुओमो) इस बात से इनकार करते रहे कि वह डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा उम्मीदवार थे."
"लेकिन अब यह पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया है. यही वह व्यक्ति है जिसे डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क शहर का अगला मेयर बनाना चाहते हैं, और इसलिए नहीं कि वह न्यूयॉर्कवासियों के लिए अच्छा होगा, बल्कि इसलिए कि वह डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा होगा और न्यूयॉर्कवासी वॉशिंगटन में इस एजेंडे से थक चुके हैं. वे नहीं चाहते कि इसकी नकल यहां सिटी हॉल में आए," ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी सरकार के मुख्यालय का जिक्र करते हुए कहा.
न्यूयॉर्क सिटी के वर्तमान मेयर एरिक एडम्स, जिनका प्रशासन घोटालों से ग्रस्त रहा है, सितंबर में मेयर पद की दौड़ से बाहर हो गए थे. 4 नवंबर पूरे अमेरिका में चुनाव का दिन है, जिसमें मतदान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा. 25 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रारंभिक मतदान रविवार को समाप्त हो गया.
प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी दौड़ में कुओमो को हराया और इस साल जून में विजयी घोषित किए गए. चुनाव बोर्ड ने कहा है कि इस चुनाव में 735,000 से ज़्यादा लोगों ने शुरुआती मतदान किया, जो 2021 के चुनावों में डाले गए मतों की संख्या से लगभग चार गुना ज़्यादा है.
ममदानी ने शपथ ली है कि मेयर के रूप में, वह सभी स्थायी किरायेदारों का किराया तुरंत रोक देंगे, और हर उपलब्ध न्यूयॉर्कवासियों के लिए ज़रूरी आवास बनाने और किराया कम करने के लिए संसाधन.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शनिवार को ममदानी को फोन किया और कहा कि उनका "प्रचार अभियान देखने लायक रहा है." न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, ओबामा ने यह भी कहा कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वे "साउंडिंग बोर्ड" बनेंगे. 'हिंदूज़ फॉर ममदानी' नामक एक समूह ने शनिवार को शहर में मेयर पद के उम्मीदवार के समर्थन में एक प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें "चुनाव के दिन से पहले ज़ोहरान की सुरक्षा और शक्ति के लिए आशीर्वाद" दिया गया.
