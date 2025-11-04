ETV Bharat / international

ट्रंप को झटका: न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी सबसे आगे

न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को न्यूयॉर्क के क्वींस बरो में डच किल्स प्लेग्राउंड में भाषण देते हुए. ( AP )

न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके अभियान से "खतरा" है, क्योंकि अमेरिकी नेता ने मतदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते हैं, तो शहर का "अस्तित्व" खतरे में पड़ जाएगा. न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के चुनाव की दौड़ में ममदानी सबसे आगे हैं और उन्होंने न्यूयॉर्कवासियों के लिए "लागत कम करने और जीवन को आसान बनाने" का वादा किया है, क्योंकि शहर "बहुत महंगा" हो रहा है. ममदानी ने सोमवार को चुनाव की पूर्व संध्या पर सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा,"आप साफ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे अभियान से खतरे में हैं. उन्हें इससे खतरा इसलिए है, क्योंकि, उनके अभियान की तरह, हमने न्यूयॉर्क के मजदूर वर्ग के जीवन में संकट का पता लगा लिया है. जीवनयापन की लागत." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन उनके विपरीत, हम वास्तव में उस पर अमल करने जा रहे हैं. और यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां वह व्हाइट हाउस के एक बॉलरूम के पुनर्निर्माण पर 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहे हैं. वहीं इतनी राशि से 1,00,000 न्यूयॉर्कवासियों को SNAP लाभ मिल सकता है." उन्होंने अमेरिकी खाद्य सहायता कार्यक्रम का जिक्र किया जो चल रहे सरकारी बंद के कारण प्रभावित हुआ है. जैसे ही न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और मंगलवार को चुनाव के दिन न्यूयॉर्कवासी मतदान करने जा रहे थे. ट्रंप ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर ममदानी मेयर पद का चुनाव जीत गए तो शहर एक "पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा" बन जाएगा और बच नहीं पाएगा. ट्रंप ने न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को भी शहर के शीर्ष पद के लिए आधिकारिक रूप से समर्थन दिया. ट्रंप ने कहा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए, आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, संघीय निधि का योगदान दूं, क्योंकि एक कम्युनिस्ट होने के नाते, इस महान शहर के सफल होने या यहाँ तक कि अस्तित्व में आने की भी कोई संभावना नहीं है!" "एक कम्युनिस्ट के सत्ता में आने से स्थिति और भी बदतर हो सकती है, और मैं राष्ट्रपति के रूप में, एक के बाद एक अच्छा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता. देश चलाना मेरा दायित्व है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर ममदानी जीतते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा बन जाएगा." ममदानी ने कहा कि ट्रंप देश भर के अमेरिकियों के लिए किराने का सामान खरीदना मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ममदानी ने कहा, "और जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, वह न्यूयॉर्क शहर का बकाया पैसा है. यह तय करना डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है कि किस शहर या राज्य को कितना पैसा मिलेगा. यह वह धन है जो न्यूयॉर्क वासियों को मिलना चाहिए, और यह वह धन है जिसके लिए हम लड़ेंगे." न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर का आधिकारिक समर्थन करते हुए, ट्रंप ने कहा, "चाहे आप व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हों या नहीं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है. आपको उन्हें वोट देना ही होगा, और उम्मीद करनी होगी कि वह शानदार काम करेंगे. वह इसके लिए सक्षम हैं, ममदानी नहीं!" युगांडा में जन्मे और न्यूयॉर्क शहर में पले-बढ़े, 34 वर्षीय भारतीय मूल के ममदानी, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.