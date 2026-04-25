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'बेकार की बातें करने पाकिस्तान नहीं जाएंगे', ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर का इस्लामाबाद दौरा रद्द किया

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अब ईरान वार्ता के लिए स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं. उन्होंने दोनों का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है. ट्रंप ने कुशनर और विटकॉफ का दौरा ऐसे समय में रद्द कर दिया है जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए दूसरी पर मेज पर लाने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिये हैं.

ट्रंप ने शनिवार को फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने अपने दूतों को युद्ध समाप्त करने के लिए ईरानी अधिकारियों से बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तान न जाने का आदेश दिया है. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, राष्ट्रपति ने फोन पर बातचीत में कहा, "मैंने अपने दूतों (विटकॉफ और कुशनर) से कुछ देर पहले कहा कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं. फिर ट्रंप ने उनसे कहा, "नहीं, आप (विटकॉफ और कुशनर ) वहां जाने के लिए 18 घंटे की उड़ान नहीं भरेंगे. हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हैं. वे जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन आप अब और 18 घंटे की उड़ान भरकर व्यर्थ की बातें करने नहीं जा रहे हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति प्रयासों में आई बाधा के बावजूद, इस्लामाबाद में वार्ता के लिए अपने दूतों की यात्रा रद्द करने का यह मतलब नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस रद्द करने का मतलब युद्ध को फिर से शुरू करना है, तो ट्रंप ने कहा,"नहीं... इसका यह मतलब नहीं है...हमने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं है."

ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से रवाना हो गए

वहीं, अमेरिकी वार्ताकारों के आगमन से पहले, शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद की अपनी राजनयिक यात्रा समाप्त कर ली. पाकिस्तानी मध्यस्थ मध्य पूर्व युद्ध को समाप्त करने के लिए नए वार्ता प्रयासों पर जोर दे रहे थे.