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'बेकार की बातें करने पाकिस्तान नहीं जाएंगे', ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर का इस्लामाबाद दौरा रद्द किया

ट्रंप ने कहा कि, 18 घंटे की उड़ान भरकर उनके दूत विटकॉफ और कुशनर व्यर्थ की बातें करने पाकिस्तन नहीं जाएंगे.

Trumps says he canceled envoys' trip to Iran talks in Pakistan: Fox News
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 10:26 PM IST

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अब ईरान वार्ता के लिए स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं. उन्होंने दोनों का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है. ट्रंप ने कुशनर और विटकॉफ का दौरा ऐसे समय में रद्द कर दिया है जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए दूसरी पर मेज पर लाने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिये हैं.

ट्रंप ने शनिवार को फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने अपने दूतों को युद्ध समाप्त करने के लिए ईरानी अधिकारियों से बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तान न जाने का आदेश दिया है. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, राष्ट्रपति ने फोन पर बातचीत में कहा, "मैंने अपने दूतों (विटकॉफ और कुशनर) से कुछ देर पहले कहा कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं. फिर ट्रंप ने उनसे कहा, "नहीं, आप (विटकॉफ और कुशनर ) वहां जाने के लिए 18 घंटे की उड़ान नहीं भरेंगे. हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हैं. वे जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन आप अब और 18 घंटे की उड़ान भरकर व्यर्थ की बातें करने नहीं जा रहे हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति प्रयासों में आई बाधा के बावजूद, इस्लामाबाद में वार्ता के लिए अपने दूतों की यात्रा रद्द करने का यह मतलब नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस रद्द करने का मतलब युद्ध को फिर से शुरू करना है, तो ट्रंप ने कहा,"नहीं... इसका यह मतलब नहीं है...हमने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं है."

ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से रवाना हो गए
वहीं, अमेरिकी वार्ताकारों के आगमन से पहले, शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद की अपनी राजनयिक यात्रा समाप्त कर ली. पाकिस्तानी मध्यस्थ मध्य पूर्व युद्ध को समाप्त करने के लिए नए वार्ता प्रयासों पर जोर दे रहे थे.

विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और मध्यस्थता प्रयासों में अहम भूमिका निभाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की. ईरान के एक बयान के मुताबिक, अराघची ने पाकिस्तान के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही युद्धविराम और ईरान पर थोपे गए युद्ध की पूर्ण समाप्ति से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में अपने देश के सैद्धांतिक रुख को स्पष्ट किया.

पाकिस्तान के डार ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक लगभग दो घंटे चली और पाकिस्तान ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया. ईरानी सरकारी मीडिया ने बाद में बताया कि अराघची इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं.

(इनपुट-AFP and PTI)

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजा

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