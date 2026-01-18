ETV Bharat / international

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का 8 देशों पर 10% टैरिफ की धमकी, EU में विरोध, मैक्रों बोले- धमकियों से नहीं डरते

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के टैरिफ हथियार के इस्तेमाल की धमकी से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच उबाल बढ़ गया है.

TRUMP TARIFFS THREAT SPARKS EU
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (फाइल फोटो) (ANI)
IANS

January 18, 2026

ब्रसेल्स: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड पर डील नहीं मानता है, तो वे आठ यूरोपियन देशों पर नए टैरिफ लगाएंगे. इस धमकी की यूरोपियन नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. यूरोपियन यूनियन लेवल पर जवाब देने की मांग तेज हो गई है, और पिछले साल के यूरोपियन यूनियन और अमेरिका टैरिफ युद्धविराम के लागू होने पर नया शक पैदा हो गया है.

1 फरवरी से 8 देशों पर टैरिफ

शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड के सामान पर 10 परसेंट टैरिफ लगाएगा.

जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की चेतावनी

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी कि 1 जून को रेट बढ़कर 25 परसेंट हो जाएगा और ग्रीनलैंड की पूरी खरीद के लिए डील होने तक यह रेट बना रहेगा. नॉर्डिक नेता सबसे पहले पीछे हटने वालों में से थे, उन्होंने जोर दिया कि सहयोगियों के बीच झगड़ों को दबाव के बजाय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए.

डेनमार्क ईयू के संपर्क में

डेनमार्क में समाचार सेवा रिट्जौ के अनुसार डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि वे टैरिफ की धमकी से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि डेनमार्क यूरोपियन कमीशन के साथ करीबी संपर्क में है. नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने नेशनल न्यूज एजेंसी एनटीबी को दिए कमेंट्स में इन धमकियों पर पलटवार किया. कहा कि सहयोगियों के बीच धमकियों की कोई जगह नहीं है और डेनमार्क की संप्रभुता के लिए नॉर्वे के समर्थन को दोहराया.

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि साथियों के बीच मसले बातचीत से ही सबसे अच्छे से सुलझते हैं, दबाव से नहीं. उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और खतरनाक गिरावट की ओर ले जा सकते हैं.

स्वीडेन ने टैरिफ को ब्लैकमेल बताया

स्वीडेन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने टैरिफ को ब्लैकमेल बताते हुए खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि स्वीडन खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा. कहा कि इस मामले को यूरोपियन यूनियन लेवल पर ही सुलझाया जाना चाहिए. दूसरे यूरोपियन लीडर्स ने भी संकेत दिया कि अगर वॉशिंगटन इन कदमों पर आगे बढ़ता है तो वे और सख्त रवैया अपनाएंगे.

मैक्रों का पलटवार- कहा धमकियों से नहीं डरते

टैरिफ की धमकी को मंज़ूर नहीं बताते हुए, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अगर इन उपायों को कन्फर्म किया जाता है, तो यूरोपियन एकजुट और मिलकर जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड में डेनमार्क की तरफ से ऑर्गनाइज की गई एक्सरसाइज में फ्रांस का हिस्सा लेना, फ्रांस की नेशनल सॉवरेनिटी और आज़ादी के लिए उसके कमिटमेंट को दिखाता है. इस बात पर जोर दिया कि कोई भी धमकी या डर हमें प्रभावित नहीं करेगा.'

ब्रिटेन भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर आया सामने

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि नाटो के अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगियों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएगा और दोहराया कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंडर्स और डेन्स को तय करना चाहिए.

उर्सुला वॉन डेर ने इसे बताया खतरा

जर्मन सरकार ने कहा कि वह यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही है और सही समय पर मिलकर सही जवाब तय किया जाएगा. यूरोपियन यूनियन लेवल पर, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड से जुड़े टैरिफ ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे और खतरनाक गिरावट का खतरा पैदा करेंगे.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलाके की एकता और संप्रभुता इंटरनेशनल कानून के बुनियादी सिद्धांत हैं और कहा कि यूरोप एकजुट, मिलकर काम करने वाला और अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए कमिटेड रहेगा. इस घटना ने इस बात पर भी बहस फिर से छेड़ दी है कि क्या यूरोपियन यूनियन को मजबूत डिफेंसिव ट्रेड टूल्स को एक्टिवेट करना चाहिए.

इसमें ब्लॉक का तथाकथित बाजूका, एंटी-कोर्शियन इंस्ट्रूमेंट (ACI) शामिल है, और इसने यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन-अमेरिका ट्रेड अरेंजमेंट्स के आस-पास की पॉलिटिक्स को और मुश्किल बना दिया है. यूरोपियन पार्लियामेंट की इंटरनेशनल ट्रेड कमिटी के चेयरमैन बर्न्ड लैंग ने यूरोपियन कमीशन से एसीआई को तुरंत शुरू करने की अपील की. ​​उन्होंने ट्रंप की टैरिफ धमकी को अविश्वसनीय और टैरिफ को पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का एक नया आयाम बताया.

लैंग ने कहा कि अमेरिका का यह कदम जुलाई 2025 में स्कॉटलैंड में तय हुए पॉलिटिकल यूरोपियन यूनियन-अमेरिका टैरिफ और ट्रेड डील का एक और उल्लंघन होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट अगले हफ़्ते पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ इस मुद्दे पर फिर से बात करेगी.

उन्होंने कहा कि वह हमेशा की तरह काम जारी रहने की कल्पना नहीं कर सकते और उम्मीद है कि फाइल पर पार्लियामेंट्री काम रोक दिया जाएगा. यूरोपियन पार्लियामेंट के सबसे बड़े ग्रुप, यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन मैनफ्रेड वेबर ने कहा कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों को देखते हुए, इस स्टेज पर यूरोपियन यूनियन-अमेरिका ट्रेड डील को मंजूरी देना मुमकिन नहीं है और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ की तरफ कोई भी कदम रोक देना चाहिए. साइप्रस जो

यूरोपियन यूनियन-का रोटेटिंग प्रेसीडेंसी रखता है, ने शनिवार देर रात कहा कि उसने रविवार के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूरोपियन यूनियन- के 27 सदस्य देशों के एम्बेसडर अगले कदमों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बुलाए जाएंगे.

GREENLAND ROW
TRUMP TARIFFS THREAT OVER GREENLAND
ट्रंप ग्रीनलैंड टैरिफ
यूरोपियन यूनियन
TRUMP TARIFFS THREAT SPARKS EU

