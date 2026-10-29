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ट्रंप ने नेतन्याहू के पोल परफॉर्मेंस का क्रेडिट लिया, कहा-वह गठबंधन बातचीत पर नजर डालेंगे

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को यरुशलम में एक पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के बाद मीडिया से बात करते हुए. ( AP )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देश के कड़े मुकाबले वाले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट लिया. साथ ही कहा कि उनके पब्लिक सपोर्ट से मौजूदा नेता की उम्मीदें बढ़ी हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इजराइल के अंदर एकता सरकार बनाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर विचार करेंगे. बुधवार को एक्सियोस के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि कुछ नतीजों में उनके राजनीतिक गुट को विपक्ष से आगे दिखाया गया है, भले ही किसी भी गुट को पूरी तरह से संसद में बहुमत नहीं मिली हो.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री के जाने-पहचाने नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि मेरे सपोर्ट से बीबी के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नेतन्याहू के नेतृत्व में एकता सरकार बनाने की कोशिशों में मदद करेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'मैं देखूंगा.' इसके उलट एक अमेरिकी अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि व्हाइट हाउस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह गठबंधन की बातचीत में दखल देगा या नहीं. कोई भी मीडिया रिपोर्ट जिसमें यह इशारा किया गया हो कि वाशिंगटन खास गठबंधन व्यवस्थाओं को पसंद करता है, उसे अधिकारी ने गलत और समय से पहले की रिपोर्ट बताया, और सोर्स ने बताया कि वोटों की गिनती अभी भी जारी है. वोटिंग से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया था और इजराइली वोटर्स से प्रधानमंत्री का सपोर्ट करने की अपील की थी, साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों को चल रहे सुरक्षा पहलों को पूरा करने की जरूरत है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए एक मैसेज के जरिए अपने समर्थन की और कहा कि इस दखल ने चुनावी नजरिए को नेतन्याहू की अनुमानित हार से एक संभावित जीत या डेडलॉक में बदल दिया.