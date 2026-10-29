ट्रंप ने नेतन्याहू के पोल परफॉर्मेंस का क्रेडिट लिया, कहा-वह गठबंधन बातचीत पर नजर डालेंगे
ट्रंप ने वोटिंग से पहले नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया था और इजराइली वोटर्स से प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की अपील की थी.
By ANI
Published : October 29, 2026 at 7:19 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देश के कड़े मुकाबले वाले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट लिया. साथ ही कहा कि उनके पब्लिक सपोर्ट से मौजूदा नेता की उम्मीदें बढ़ी हैं.
ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इजराइल के अंदर एकता सरकार बनाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर विचार करेंगे. बुधवार को एक्सियोस के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि कुछ नतीजों में उनके राजनीतिक गुट को विपक्ष से आगे दिखाया गया है, भले ही किसी भी गुट को पूरी तरह से संसद में बहुमत नहीं मिली हो.
“When President Trump endorsed Bibi Netanyahu, the whole tide turned, and now, rather than a decisive defeat for a Great Prime Minister, it looks like a big come-from-behind stalemate, or even a WIN for Netanyahu. It all took place AFTER the Endorsement by President Trump, who only wants what is good for the Middle East, Israel, and the United States of America!” ( TS: Oct 28 2026, 12:33 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 28, 2026
ट्रंप ने प्रधानमंत्री के जाने-पहचाने नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि मेरे सपोर्ट से बीबी के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नेतन्याहू के नेतृत्व में एकता सरकार बनाने की कोशिशों में मदद करेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'मैं देखूंगा.'
इसके उलट एक अमेरिकी अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि व्हाइट हाउस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह गठबंधन की बातचीत में दखल देगा या नहीं. कोई भी मीडिया रिपोर्ट जिसमें यह इशारा किया गया हो कि वाशिंगटन खास गठबंधन व्यवस्थाओं को पसंद करता है, उसे अधिकारी ने गलत और समय से पहले की रिपोर्ट बताया, और सोर्स ने बताया कि वोटों की गिनती अभी भी जारी है.
वोटिंग से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया था और इजराइली वोटर्स से प्रधानमंत्री का सपोर्ट करने की अपील की थी, साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों को चल रहे सुरक्षा पहलों को पूरा करने की जरूरत है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए एक मैसेज के जरिए अपने समर्थन की और कहा कि इस दखल ने चुनावी नजरिए को नेतन्याहू की अनुमानित हार से एक संभावित जीत या डेडलॉक में बदल दिया.
उन्होंने पोस्ट में कहा, 'जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीबी नेतन्याहू को सपोर्ट किया, तो पूरा पासा पलट गया,' और कहा कि अभी के फाइनल टैली एक बड़ी वापसी जैसी लग रही है. इसके नतीजे में या तो रुकावट आ रही है या फिर नेतन्याहू की जीत हो रही है.
नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने मजबूत गठबंधन पर लगातार जोर दिया है और अमेरिकी लीडर को इलाके के सुरक्षा खतरों से निपटने में एक जरूरी साथी बताया है, खासकर ईरान से पैदा होने वाले खतरों पर. जैसे-जैसे इजराइल के हाई-स्टेक पॉलिटिकल मुकाबले में वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी द्वारा पब्लिश किए गए और द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल द्वारा डिटेल में दिए गए कुछ नतीजों से पता चलता है कि रात ढलने के साथ चुनावी गणित ठीक-ठाक बना हुआ है.
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी द्वारा रात 11:35 बजे (लोकल टाइम) तक पब्लिश किए गए कुछ आंकड़ों के मुताबिक नेतन्याहू के समर्थक ग्रुप के पास 53 सीटें हैं, जबकि विरोधी ग्रुप के पास 48 सीटें हैं, जो 97.5 प्रतिशत बैलेट बॉक्स में गिने गए 90 परसेंट वोटों पर आधारित है.
अपडेटेड गिनती से कई पॉलिटिकल ग्रुप पर भी रोशनी पड़ती है जो अभी 3.25 फीसदी चुनावी सीमा से नीचे चल रहे हैं. कटऑफ से नीचे रहने वाली पार्टियों में 2.6 प्रतिशत के साथ रिजर्विस्ट, 1.6 फीसदी के साथ पीपल ऑफ इजराइल और 0.2 प्रतिशत के साथ चारेदी पब्लिक ग्रुप शामिल हैं.
इलेक्शन अधिकारियों ने जोर दिया है कि ये नतीजे पूरी तरह से आधे-अधूरे हैं और गिनती आगे बढ़ने के साथ-साथ बदलते रहेंगे. द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डबल लिफाफों में डाले गए वोट, जिनमें खास तौर पर एक्टिव-ड्यूटी सैनिकों के बैलेट शामिल हैं, पारंपरिक रूप से इसकी प्रक्रिया को बढ़ायी जाती है जिससे आखिरी पार्लियामेंट्री ब्रेकडाउन बदल सकता है.