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ट्रंप का दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान, ईरान भी होर्मुज खोलने पर सहमत

अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं, तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फ़ोर्स अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देंगी. दो हफ़्ते के लिए, ईरान की आर्म्ड फ़ोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल कमियों पर ठीक से ध्यान देने के साथ होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता निकाला जा सकेगा.'

अराघची ने लिखा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से मैं अपने प्यारे भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस इलाके में जंग खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया और तारीफ करता हूँ. शरीफ के ट्वीट में भाईचारे वाली रिक्वेस्ट के जवाब में और अमेरिका की अपने 15-पॉइंट प्रपोजल के आधार पर बातचीत की रिक्वेस्ट ईरान के 10-पॉइंट प्रपोजल के जनरल फ्रेमवर्क को बातचीत के आधार के तौर पर मानने की घोषणा को देखते हुए, मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह ऐलान करता हूँ.

दुनिया को राहत देते हुए ईरानी पक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप की शांति की पेशकश मान ली है और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता देने के साथ-साथ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर भी राजी हो गया है. ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने एक्स पर इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब पोस्ट किया और कहा कि अगर उस पर हमला नहीं हुआ तो ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोक देगा.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हमला कैंपेन रोक दिया है. दो हफ्ते के दोतरफा सीजफायर का ऐलान किया है और कहा है कि ईरान का 10-पॉइंट प्रपोजल काम करने लायक है. ईरान भी 2 हफ्ते के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने और अमेरिका के 10 पॉइंट के प्रस्ताव को मानने के बाद होर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने पर राजा हो गया.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दस-पॉइंट का प्रपोजल एक परमानेंट डील के लिए बातचीत का आधार बनेगा, साथ ही उन्होंने दोहराया कि अमेरिका ने अपने ज़्यादातर मिलिट्री मकसद हासिल कर लिए हैं.

ट्रंप ने कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आज रात ईरान भेजी जा रही खतरनाक ताकत को रोक दूं, और ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत होने के आधार पर मैं दो हफ़्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमला रोकने के लिए सहमत हूं.'

ट्रंप ने कहा, "यह दोतरफा सीजफायर होगा!' ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी मिलिट्री लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं, और ईरान के साथ लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के बारे में एक पक्के एग्रीमेंट के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं.

हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है. हमारा मानना ​​है कि यह बातचीत करने के लिए एक काम करने लायक आधार है.' ट्रंप ने कहा कि ईरान पिछले विवाद के लगभग सभी अलग-अलग पॉइंट्स पर सहमत हो गया है, और इस एक्सटेंशन से एक परमानेंट एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए समय मिलेगा. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी अलग-अलग पॉइंट्स पर सहमति हो गई है, लेकिन दो हफ़्ते का समय एग्रीमेंट को फाइनल करने और पूरा करने का समय देगा.

उन्होंने कहा, 'अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट के तौर पर और मिडिल ईस्ट के देशों को रिप्रेजेंट करते हुए यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या अब सुलझने के करीब है.' यह ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर दिए गए भड़काऊ बयानों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के अंदर सत्ता के बदलाव का इशारा करते हुए पहले कभी न होने वाली तबाही की चेतावनी दी थी.

ट्रंप ने लिखा था, 'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो.' अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घोषित नए ब्रेक से यह उम्मीद जगी है कि 28 मार्च को शुरू हुआ झगड़ा अब आखिरकार खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष शांति बनाए रखने के लिए पीछे हटेंगे.