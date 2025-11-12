ETV Bharat / international

एच-1बी वीजा सुधार पर ट्रंप का बदला रुख, कहा- अमेरिका को प्रतिभाओं को लाने की जरूरत

एच-1बी वीजा सुधार पर ट्रंप का बदला रुख. ( ANI )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा सुधारों पर अपने प्रशासन के आक्रामक प्रयासों पर अपना रुख नरम करते हुए अमेरिकी कार्यबल में महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए विशिष्ट विदेशी प्रतिभाओं को लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. मंगलवार (स्थानीय समय) को फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इंग्राहम के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, ट्रंप ने कुशल अप्रवासी श्रमिकों के मूल्य का बचाव करते हुए तर्क दिया कि अमेरिका लंबे समय से बेरोजगार अमेरिकियों को बिना व्यापक प्रशिक्षण के विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में जटिल भूमिकाओं के लिए पुनर्नियोजित नहीं कर सकता. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हालांकि वह अमेरिकी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि का समर्थन करते हैं, फिर भी अमेरिका को अपनी औद्योगिक और तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए "इस प्रतिभा को लाना" होगा. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या एच-1बी वीजा सुधार उनके प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता होगी, तो उन्होंने कहा, "मैं सहमत हूं, लेकिन आपको भी इस प्रतिभा को लाना होगा." सितंबर की शुरुआत में, ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. जिससे एच-1बी वीजा याचिका में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई. घोषणापत्र के अनुसार, अब नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगेगा, जो लगभग 1,500 अमेरिकी डॉलर के पिछले स्तर से काफी अधिक है. अमेरिकी विदेश विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि नई शुल्क आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों या कंपनियों पर लागू होगी, जो 21 सितंबर के बाद नई H-1B याचिकाएं दाखिल करेंगे या H-1B लॉटरी में प्रवेश करेंगे. मौजूदा वीजाधारकों और उस तिथि से पहले जमा की गई याचिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस घोषणा के तहत, समय सीमा के बाद दायर की गई हर नई H-1B वीजा याचिका के साथ 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा. इसमें 2026 लॉटरी में प्रवेश के लिए जमा की गई याचिकाएं भी शामिल हैं.