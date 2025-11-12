एच-1बी वीजा सुधार पर ट्रंप का बदला रुख, कहा- अमेरिका को प्रतिभाओं को लाने की जरूरत
ट्रंप ने एच-1बी वीजा सुधार पर अपना रुख नरम करते हुए कहाकि अमेरिका को "इस प्रतिभा को लाने" की जरूरत है.
By ANI
Published : November 12, 2025 at 10:26 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा सुधारों पर अपने प्रशासन के आक्रामक प्रयासों पर अपना रुख नरम करते हुए अमेरिकी कार्यबल में महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए विशिष्ट विदेशी प्रतिभाओं को लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है.
मंगलवार (स्थानीय समय) को फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इंग्राहम के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, ट्रंप ने कुशल अप्रवासी श्रमिकों के मूल्य का बचाव करते हुए तर्क दिया कि अमेरिका लंबे समय से बेरोजगार अमेरिकियों को बिना व्यापक प्रशिक्षण के विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में जटिल भूमिकाओं के लिए पुनर्नियोजित नहीं कर सकता.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हालांकि वह अमेरिकी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि का समर्थन करते हैं, फिर भी अमेरिका को अपनी औद्योगिक और तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए "इस प्रतिभा को लाना" होगा.
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या एच-1बी वीजा सुधार उनके प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता होगी, तो उन्होंने कहा, "मैं सहमत हूं, लेकिन आपको भी इस प्रतिभा को लाना होगा."
सितंबर की शुरुआत में, ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. जिससे एच-1बी वीजा याचिका में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई. घोषणापत्र के अनुसार, अब नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगेगा, जो लगभग 1,500 अमेरिकी डॉलर के पिछले स्तर से काफी अधिक है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि नई शुल्क आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों या कंपनियों पर लागू होगी, जो 21 सितंबर के बाद नई H-1B याचिकाएं दाखिल करेंगे या H-1B लॉटरी में प्रवेश करेंगे.
मौजूदा वीजाधारकों और उस तिथि से पहले जमा की गई याचिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस घोषणा के तहत, समय सीमा के बाद दायर की गई हर नई H-1B वीजा याचिका के साथ 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा. इसमें 2026 लॉटरी में प्रवेश के लिए जमा की गई याचिकाएं भी शामिल हैं.
जब साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि अमेरिका में "काफी प्रतिभाशाली लोग" हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं, आपके पास नहीं हैं. कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं होते, और लोगों को उन्हें सीखना पड़ता है। आप लोगों को बेरोज़गारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि, 'मैं तुम्हें एक ऐसी फैक्टरी में लगा दूंगा, जहां हम मिसाइलें बनाएंगे.'"
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे जॉर्जिया राज्य का एक उदाहरण दिया, जहां, उनके अनुसार, कुशल विदेशी श्रमिकों को हटाने से जटिल उत्पादों के निर्माण में मुश्किलें पैदा हुईं.
उन्होंने कहा, "उनके पास दक्षिण कोरिया के लोग थे. जिन्होंने ज़िंदगी भर बैटरियां बनाई थीं. बैटरियां बनाना बहुत जटिल और खतरनाक है. बहुत सारे विस्फोट, बहुत सारी समस्याएं शुरुआती दौर में उनके पास बैटरियां बनाने और लोगों को यह काम सिखाने के लिए लगभग 500 या 600 लोग थे."
ट्रंप सितंबर में जॉर्जिया राज्य में निर्माणाधीन हुंडई संयंत्र पर अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों दक्षिण कोरियाई मजदूरों को गिरफ़्तार करके निर्वासित कर दिया गया था.
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे उद्योगों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसे अप्रशिक्षित या लंबे समय से बेरोजगार मजदूरों से तुरंत नहीं भरा जा सकता.
उन्होंने आगे कहा, "आप यूं ही नहीं कह सकते कि कोई देश आ रहा है, एक संयंत्र बनाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है, और उन लोगों को बेरोजगारी की रेखा से हटा रहा है, जिन्होंने 5 साल से काम नहीं किया है और वे मिसाइलें बनाना शुरू कर देंगे. यह इस तरह से काम नहीं करता."
ट्रम्प की यह टिप्पणी विदेशी कामगार वीजा, खासकर एच-1बी कार्यक्रम, पर उनके पहले के सख्त रुख से एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देती है, जो आव्रजन और रोजगार पर अमेरिकी बहसों में केंद्रीय विषयों में से एक रहा है.
