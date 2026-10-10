नवी पिल्लई को नोबेल मिलने पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बोले- "मुझे मिलने चाहिए थे 8 नोबेल पुरस्कार"
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद लंबी पोस्ट शेयर कर नोबेल कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए.
Published : October 10, 2026 at 10:55 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर नॉर्वे की नोबेल कमेटी पर तीखा हमला बोला है. दक्षिण अफ्रीकी मूल की भारतीय न्यायविद् नवी पिल्लई को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने पर ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर के कई बड़े युद्धों और विवादों को सुलझाने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए असल में वह खुद इस सम्मान के हकदार थे.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद लंबी पोस्ट शेयर कर नोबेल कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने नवी पिल्लई की योग्यताओं को खारिज करते हुए उन पर इजरायल-विरोधी होने का आरोप लगाया. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दुनिया के आठ बड़े युद्धों को शांत कराया है, इसलिए उन्हें एक नहीं बल्कि 8 नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे.
"इस महिला को कोई नहीं जानता, यह नॉर्वे पर एक बदनुमा दाग"
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, "यह उस महिला को महान संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के ऊपर चुनकर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जिसके प्रतिनिधि यानी 'मैंने' 8 युद्धों और कई अन्य मामलों को सुलझाया. मैं इस महिला के बारे में कुछ नहीं जानता और न ही कोई और जानता है!"
ट्रंप ने आगे कहा, "सच तो यह है कि मेरी जानकारी के मुताबिक, कोई भी उनके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं जानता कि वह बहुत साफ तौर पर इजरायल से नफरत करती हैं." ट्रंप ने नोबेल कमेटी की आलोचना करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को मेरे जरिए यह पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यह नॉर्वे पर एक ऐसा बदनुमा और अमिट दाग है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि नोबेल शांति पुरस्कार को कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी विचारकों ने हमेशा के लिए बदनाम कर दिया है, जो लोकतंत्र के विरोधी और सभ्यता के दुश्मन हैं.
ट्रंप ने गिनाए वो '8 युद्ध' जिन्हें सुलझाने का किया दावा
डोनाल्ड ट्रंप ने उन 8 अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की पूरी सूची भी साझा की, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह शांत कराने का दावा किया है. ट्रंप के मुताबिक, इन देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने खुद नॉर्वे की नोबेल कमेटी को पत्र भेजकर उनके योगदान की तारीफ की थी. ट्रंप द्वारा गिनाए गए 8 विवाद इस प्रकार हैं:
- कंबोडिया और थाईलैंड
- कोसोवो और सर्बिया
- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा
- पाकिस्तान और भारत
- इजरायल और ईरान
- मिस्र और इथियोपिया
- आर्मेनिया और अज़रबैजान
- इजरायल और हमास
ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल में सभी बंधकों को वापस लाया, जिसमें जीवित और मृत दोनों मिलाकर आखिरी 28 बंधक शामिल थे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने सीधे हमास के साथ काम किया. उन्होंने कहा कि दो और बड़े मोर्चों—ईरान और रूस-यूक्रेन विवाद को भी वह बहुत जल्द सुलझाने या जीतने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और ताइवान के क्षेत्रों में भी तनाव को रोकने का श्रेय लिया. ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र (UN) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन युद्धों को मैंने सुलझाया, उनमें कभी संयुक्त राष्ट्र से बात नहीं की, क्योंकि वे किसी काम के नहीं थे.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया ट्रंप का समर्थन
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस गुस्से के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का खुला समर्थन किया है. शहबाज शरीफ ने दोहराया कि पाकिस्तान ने ट्रंप के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आधिकारिक तौर पर उनका नाम नामांकित किया था. पाकिस्तानी पीएम ने उम्मीद जताई कि शांति को बढ़ावा देने के ट्रंप के इन प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी.
भारत ने ट्रंप के दावों को किया खारिज
एक तरफ जहां ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को सुलझाने का श्रेय ले रहे हैं, वहीं नई दिल्ली (भारत) ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने हमेशा की तरह साफ किया है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में किसी भी बाहरी मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी.
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, यह सीजफायर पूरी तरह से द्विपक्षीय (दोनों देशों के बीच) बातचीत का नतीजा था. पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था.
भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन के बाद, जब पाकिस्तानी सेना के आतंकवादियों के लॉन्च पैड पूरी तरह ध्वस्त हो गए, तब 10 मई को पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) ने खुद भारतीय सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाई रोकने की औपचारिक गुहार लगाई. भारत ने साफ किया कि यह सीजफायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ था, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर अमेरिका के नए प्रतिबंध
नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा वाले दिन ही अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया. अमेरिका ने अमेरिकी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था से जुड़े खतरों का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी.
दूसरी ओर, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने नवी पिल्लई को पुरस्कार देने के फैसले को सही ठहराया है. कमेटी का कहना है कि नवी पिल्लई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और वैश्विक कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने में असाधारण साहस दिखाया है, जिसके लिए वह इस सम्मान की हकदार हैं.
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