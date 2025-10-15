ETV Bharat / international

सोयाबीन नहीं खरीदने पर चीन पर भड़के ट्रंप, अब कुकिंग ऑयल पर बैन लगाने की दी धमकी

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मेरा मानना ​​है कि चीन द्वारा जानबूझकर हमारा सोयाबीन न खरीदना और हमारे सोयाबीन किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करना आर्थिक रूप से प्रतिकूल कदम है. हम बदले की कार्रवाई के तौर पर चीन के साथ कुकिंग ऑयल और अन्य व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े अपने व्यापार को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है यह स्वाभाविक है. यह चीन है और यह स्वाभाविक है.' उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार इसका कोई मतलब नहीं होगा.' पत्रकारों से बातचीत के बाद ट्रंप ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन खरीदने से इनकार करने पर चेतावनी दी और इस कदम को आर्थिक रूप से प्रतिकूल कदम बताया.

ट्रंप ने कैबिनेट कक्ष में अपने कैबिनेट सदस्यों और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ पत्रकारों से कहा, 'मैं यही कहूँगा. चीन को दरार डालना पसंद है.' अमेरिकी जहाजों पर चीनी बंदरगाह शुल्क लगाने संबंधी रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने उनके महत्व को कम करके आँका.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वार के बीच अब कुकिंग ऑयल रोकने की धमकी दी है. ट्रंप ने यह चेतावनी चीन के अमेरिका से सोयाबीन नहीं खरीदने को लेकर दी है. उन्होंने इसे आर्थिक रूप से शत्रुतापूर्ण बताया. साथ ही चीन पर अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

ट्रंप की यह टिप्पणी वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच आई है. सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने पहले घोषणा की थी कि चीनी बंदरगाहों पर आने वाले अमेरिकी जहाजों पर नए विशेष बंदरगाह शुल्क लागू होंगे. 14 अक्टूबर को लागू हुए इस फैसले ने मौजूदा व्यापार गतिरोध को और बढ़ा दिया है.

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने कहा कि यह नया उपाय चीनी शिपिंग उद्योग और उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. चीनी परिवहन मंत्रालय के अनुसार, चीनी बंदरगाहों पर आने वाले पात्र अमेरिकी जहाजों पर नया बंदरगाह शुल्क 400 युआन (56 अमेरिकी डॉलर) प्रति शुद्ध टन से शुरू होगा और अगले तीन वर्षों तक 17 अप्रैल को सालाना बढ़ता रहेगा.

चीन ने कहा कि 10 अक्टूबर को लगाया गया यह शुल्क 14 अक्टूबर से अमेरिकी बंदरगाहों पर आने वाले चीनी जहाजों पर अतिरिक्त बंदरगाह शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के जवाब में लगाया गया है.

ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीनी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के कदमों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों और चीन-अमेरिका समुद्री परिवहन समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है. इससे दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार में गंभीर व्यवधान पैदा हुआ है. इन बढ़ते टकरावों के बीच, चीन ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट कंट्रोल की भी घोषणा की. इससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तनाव और गहरा गया. जवाबी कार्रवाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने की धमकी दी जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे.

इस बीच सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीजिंग ने वाशिंगटन से अपनी गलतियों को सुधारने और व्यापार वार्ता में ईमानदारी दिखाने का आह्वान किया ताकि दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ मिल सकें. चीन के वाणिज्य मंत्रालय का यह बयान सोमवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कार्य-स्तरीय वार्ता के बाद आया है, जो टैरिफ और व्यापार नीतियों को लेकर बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई थी.