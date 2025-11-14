ट्रंप ने 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर' प्लान पर किए साइन, बेसहारा युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मिलेगी मदद
ट्रंप ने बेसहारा युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिलनेवली एक योजना को स्वीकृति दी ताकि वह खुशहाल, सफल जीवन जी सके.
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर' कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. ये ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की पहल पर आधारित है. इसमें बेसहारा युवाओं को जीवन में सफल बनाने में मदद की जाती है. इसके तहत देखभाल प्रणाली का आधुनिकीकरण और युवाओं को स्वतंत्रता और सफलता के लिए सक्षम बनाना है.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, 'बाइबल हमें बताती है कि किसी भी समाज का एक मापदंड यह है कि वह कमजोर बच्चों और अनाथों की देखभाल कैसे करता है. इसलिए जब हम अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं, तो हम पालक देखभाल में अमेरिकी बच्चों की रक्षा करने जा रहे हैं.'
ट्रंप ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य हर बच्चे को एक सुरक्षित घर देना है. उन्होंने कहा, 'ट्रंप प्रशासन के तहत, हमारा मानना है कि हर अमेरिकी बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरे घर का हक है और हम उन अद्भुत परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो इसे संभव बनाने में मदद करते हैं. ट्रम्प ने बताया कि किस प्रकार हर वर्ष 15000 बच्चे पालन-पोषण गृहों से बाहर आने पर सहायता की कमी महसूस करते हैं.
उन्होंने कहा, 'हर साल 15000 से अधिक युवा पालन-पोषण प्रणाली से बाहर निकल जाते हैं और दुर्भाग्य से उनमें से बहुत से आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष करते हैं. कुछ ही देर में मैं जिस आदेश पर हस्ताक्षर करूँगा, वह युवाओं को पालन-पोषण प्रणाली से बाहर निकलने और एक बेहद खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण नए संसाधन प्रदान करेगा.'
उन्होंने इस आदेश का श्रेय मेलानिया को देते हुए कहा कि यह अमेरिका के युवाओं के प्रति उनके समर्पण के कारण संभव हुआ है. उन्होंने कहा, 'आज दोपहर, मुझे एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए खुशी हो रही है. अमेरिका की पालन-पोषण देखभाल प्रणाली को पहले से कहीं अधिक बेहतर, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए. यह सब मेलानिया ट्रंप के अमेरिका के युवाओं के प्रति अविश्वसनीय समर्पण के कारण संभव हुआ है.'
मेलानिया ने कहा, 'इस कार्यकारी आदेश पर मुझे बहुत गर्व है. यह सहानुभूतिपूर्ण और रणनीतिक दोनों है. मेरा अनुमान है कि आज की यह छोटी सी चिंगारी एक गहन और स्थायी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म देगी.'