Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / international

ट्रंप ने 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर' प्लान पर किए साइन, बेसहारा युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मिलेगी मदद

ट्रंप ने बेसहारा युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिलनेवली एक योजना को स्वीकृति दी ताकि वह खुशहाल, सफल जीवन जी सके.

TRUMP CHILDREN FOSTER CARE
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान बोलने के लिए पहुंचे (AP)
author img

By ANI

Published : November 14, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर' कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. ये ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की पहल पर आधारित है. इसमें बेसहारा युवाओं को जीवन में सफल बनाने में मदद की जाती है. इसके तहत देखभाल प्रणाली का आधुनिकीकरण और युवाओं को स्वतंत्रता और सफलता के लिए सक्षम बनाना है.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, 'बाइबल हमें बताती है कि किसी भी समाज का एक मापदंड यह है कि वह कमजोर बच्चों और अनाथों की देखभाल कैसे करता है. इसलिए जब हम अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं, तो हम पालक देखभाल में अमेरिकी बच्चों की रक्षा करने जा रहे हैं.'

ट्रंप ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य हर बच्चे को एक सुरक्षित घर देना है. उन्होंने कहा, 'ट्रंप प्रशासन के तहत, हमारा मानना ​​है कि हर अमेरिकी बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरे घर का हक है और हम उन अद्भुत परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो इसे संभव बनाने में मदद करते हैं. ट्रम्प ने बताया कि किस प्रकार हर वर्ष 15000 बच्चे पालन-पोषण गृहों से बाहर आने पर सहायता की कमी महसूस करते हैं.

उन्होंने कहा, 'हर साल 15000 से अधिक युवा पालन-पोषण प्रणाली से बाहर निकल जाते हैं और दुर्भाग्य से उनमें से बहुत से आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष करते हैं. कुछ ही देर में मैं जिस आदेश पर हस्ताक्षर करूँगा, वह युवाओं को पालन-पोषण प्रणाली से बाहर निकलने और एक बेहद खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण नए संसाधन प्रदान करेगा.'

उन्होंने इस आदेश का श्रेय मेलानिया को देते हुए कहा कि यह अमेरिका के युवाओं के प्रति उनके समर्पण के कारण संभव हुआ है. उन्होंने कहा, 'आज दोपहर, मुझे एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए खुशी हो रही है. अमेरिका की पालन-पोषण देखभाल प्रणाली को पहले से कहीं अधिक बेहतर, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए. यह सब मेलानिया ट्रंप के अमेरिका के युवाओं के प्रति अविश्वसनीय समर्पण के कारण संभव हुआ है.'

मेलानिया ने कहा, 'इस कार्यकारी आदेश पर मुझे बहुत गर्व है. यह सहानुभूतिपूर्ण और रणनीतिक दोनों है. मेरा अनुमान है कि आज की यह छोटी सी चिंगारी एक गहन और स्थायी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म देगी.'

ये भी पढ़ें- भारत सहित कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर बैन, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

TAGGED:

FOSTERING FUTURE EXECUTIVE ORDER
US CHILDREN CARE
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
फॉस्टरिंग द फ्यूचर
TRUMP CHILDREN FOSTER CARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.