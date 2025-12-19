ट्रंप ने भारत के साथ मिलिट्री जुड़ाव बढ़ाने के लिए NDAA पर किए साइन
यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग के तहत NDAA न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों पर US-इंडिया जॉइंट असेसमेंट को जरूरी बनाता है.
By IANS
Published : December 19, 2025 at 9:40 AM IST
वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (NDAA) पर साइन करके कानून बना दिया. यह एक बड़ा डिफेंस कदम है. इसमें दूसरी बातों के अलावा, वॉशिंगटन की इंडो-पैसिफिक पॉलिसी के हिस्से के तौर पर भारत के साथ US मिलिट्री जुड़ाव बढ़ाने और क्वॉड के जरिए गहरे सहयोग की साफ तौर पर बात की गई है.
यह कानून नेशनल सिक्योरिटी खर्च के लिए $890 बिलियन की मंजूरी देता है. यह यूनाइटेड स्टेट्स को भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाने का निर्देश देता है. इसमें क्वॉड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जरिए एक आजाद और खुला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाना शामिल है.
अपने साइनिंग स्टेटमेंट में, ट्रंप ने कहा कि यह एक्ट “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मेरे पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा को पूरा करने, देश को घरेलू और विदेशी खतरों से बचाने और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने में मदद करेगा.” साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक दर्जन से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन के पहलुओं को कोडिफाई करेगा.
यह कानून भारत के साथ बढ़े हुए बाइलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री जुड़ाव, मिलिट्री एक्सरसाइज में ज़्यादा भागीदारी, डिफेंस ट्रेड बढ़ाने और मानवीय सहायता और आपदा रिस्पॉन्स पर ज़्यादा सहयोग की बात करता है.
यह गहरे US-इंडिया सहयोग के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक खास एरिया के तौर पर भी पहचानता है. NDAA यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग के तहत न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों पर एक जॉइंट US-इंडिया असेसमेंट को भी जरूरी बनाता है.
यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को निर्देश देता है कि वह 2008 के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लागू करने का आकलन करने, भारत के लिए घरेलू न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों को इंटरनेशनल नियमों के साथ जोड़ने के मौकों पर चर्चा करने और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से जुड़ी जॉइंट डिप्लोमैटिक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भारत के साथ एक रेगुलर कंसल्टेटिव सिस्टम स्थापित करे.
स्टेट डिपार्टमेंट को कानून बनने के 180 दिनों के अंदर और उसके बाद पांच साल तक हर साल कांग्रेस को रिपोर्ट करना जरूरी है. इस एक्ट में US के आकलन की जरूरत है. इसमें भारत के साथ रूस का मिलिट्री सहयोग और इंडो-पैसिफिक और दूसरे इलाकों पर असर डालने वाली रूस की बड़ी मिलिट्री स्थिति शामिल है.
अलग से, NDAA स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इंडियन ओशन रीजन के लिए एक एम्बेसडर-एट-लार्ज बनाने की मंजूरी देता है. यह पद इंडियन ओशन के देशों में US के डिप्लोमैटिक प्रयासों को कोऑर्डिनेट करेगा और इस इलाके में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बुरे असर का मुकाबला करने पर फोकस करेगा.
NDAA ताइवान सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव के लिए $1 बिलियन की भी मंजूरी देता है और इसमें चीनी मिलिट्री कंपनियों को थर्ड-पार्टी देशों के जरिए US पाबंदियों को दरकिनार करने से रोकने के लिए नियम शामिल हैं. स्ट्रेटेजिक मुद्दों के अलावा, NDAA US सर्विस मेंबर्स के लिए 3.8 परसेंट सैलरी बढ़ाने की मंजूरी देता है और हाउसिंग, हेल्थ केयर और चाइल्डकेयर के साथ-साथ सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के लिए फंडिंग देता है.
छह दशकों से ज़्यादा समय से हर साल पास होने वाला NDAA, US डिफेंस पॉलिसी और खर्च की प्राथमिकताएं तय करता है. FY26 का कानून औपचारिक रूप से भारत के साथ बढ़े हुए मिलिट्री, न्यूक्लियर और रीजनल जुड़ाव को US डिफेंस कानून के फ्रेमवर्क में रखता है.
