ट्रंप ने भारत के साथ मिलिट्री जुड़ाव बढ़ाने के लिए NDAA पर किए साइन

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 18 दिसंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के ओवल ऑफिस में मारिजुआना को कम खतरनाक ड्रग के तौर पर रीक्लासिफाई करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने से पहले सुनते हुए. ( AP )

By IANS 3 Min Read

वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (NDAA) पर साइन करके कानून बना दिया. यह एक बड़ा डिफेंस कदम है. इसमें दूसरी बातों के अलावा, वॉशिंगटन की इंडो-पैसिफिक पॉलिसी के हिस्से के तौर पर भारत के साथ US मिलिट्री जुड़ाव बढ़ाने और क्वॉड के जरिए गहरे सहयोग की साफ तौर पर बात की गई है. यह कानून नेशनल सिक्योरिटी खर्च के लिए $890 बिलियन की मंजूरी देता है. यह यूनाइटेड स्टेट्स को भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाने का निर्देश देता है. इसमें क्वॉड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जरिए एक आजाद और खुला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाना शामिल है. अपने साइनिंग स्टेटमेंट में, ट्रंप ने कहा कि यह एक्ट “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मेरे पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा को पूरा करने, देश को घरेलू और विदेशी खतरों से बचाने और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने में मदद करेगा.” साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक दर्जन से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन के पहलुओं को कोडिफाई करेगा. यह कानून भारत के साथ बढ़े हुए बाइलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री जुड़ाव, मिलिट्री एक्सरसाइज में ज़्यादा भागीदारी, डिफेंस ट्रेड बढ़ाने और मानवीय सहायता और आपदा रिस्पॉन्स पर ज़्यादा सहयोग की बात करता है. यह गहरे US-इंडिया सहयोग के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक खास एरिया के तौर पर भी पहचानता है. NDAA यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग के तहत न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों पर एक जॉइंट US-इंडिया असेसमेंट को भी जरूरी बनाता है.