फ्रांस ने अमेरिका-ईरान समझौते का स्वागत किया, मैक्रों ने इसे सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
मैक्रों ने कन्फर्म किया कि ट्रंप ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए और उम्मीद जताई कि इससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें कम होंगी.
By ANI
Published : June 18, 2026 at 7:50 AM IST
वर्सेल्स: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान-अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन होने का स्वागत किया. साथ ही कहा कि ये शांति और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज को फिर से खोलने की दिशा में एक जरूरी कदम है.
एक्स पर एक पोस्ट में मैक्रों ने कन्फर्म किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैलेस ऑफ वर्सेल्स में डिनर के दौरान इस एग्रीमेंट पर साइन किए और उम्मीद जताई कि इससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें कम होंगी. मैक्रों ने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज रात वर्सेल्स में ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट पर साइन किए. यह एग्रीमेंट हमेशा के लिए शांति का रास्ता बनाता है और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की इजाजत देता है. यह हमारे देशवासियों के लिए सही दिशा में एक जरूरी कदम है जिससे जल्द ही एनर्जी की कीमतों में कमी आएगी.'
Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.
C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m
व्हाइट हाउस ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ट्रंप, मैक्रों के साथ वर्सेल्स में डिनर मीटिंग के दौरान डॉक्यूमेंट पर साइन करते दिख रहे हैं. व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने फ्रांस के वर्सेल्स में ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है.'
यह समझौता वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अहम डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट को दिखाता है. सीएनएन के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 14-पॉइंट मेमोरेंडम पर वर्चुअली साइन किए. इसका मकसद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और एक बड़े फाइनल समझौते पर बातचीत के लिए 60-दिन का प्रोसेस शुरू करना है.
सीएनएन ने बताया कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कन्फर्म किया कि ट्रंप ने बुधवार को फ्रांस में रहते हुए खुद इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए, जबकि पेजेशकियन ने अलग से साइन किए, जिससे यह समझौता तुरंत लागू हो गया. इसके बाद समझौता ज्ञापन का ऑफिशियल टेक्स्ट जारी किया.
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अधिकारी ने इस एग्रीमेंट को एक फ्रेमवर्क बताया, जिसे होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को ठीक करने और तेहरान के डील को मानने से जुड़ी फेज़्ड इकोनॉमिक राहत का रास्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माइल बघाई ने कन्फर्म किया कि ओमान और दूसरे देशों के साथ कंसल्टेशन के बाद मेमोरेंडम को फाइनल कर दिया गया है और दोनों पक्षों ने इस पर साइन कर दिए हैं.
14-पॉइंट वाले इस एग्रीमेंट में लेबनान समेत मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने के प्रावधान हैं और दोनों देश 60 दिनों के अंदर फाइनल एग्रीमेंट करने के लिए कमिटेड हैं. इसमें अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड हटाने, होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित निकलने, तेहरान प्रतिबंधों पर चरणों में राहत, फ़्रीज किए गए ईरानी एसेट्स को रिलीज करने और ईरान के लिए कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेरिका आधारित इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोविजन भी शामिल है.
मेमोरेंडम में आगे कहा गया है कि ईरान ने फिर से कन्फ़र्म किया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा या हासिल नहीं करेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) की देखरेख में एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक के बारे में भविष्य में बातचीत की सोच रहा है.