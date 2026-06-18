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फ्रांस ने अमेरिका-ईरान समझौते का स्वागत किया, मैक्रों ने इसे सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (फाइल फोटो) ( ANI )

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वर्सेल्स: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान-अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन होने का स्वागत किया. साथ ही कहा कि ये शांति और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज को फिर से खोलने की दिशा में एक जरूरी कदम है. एक्स पर एक पोस्ट में मैक्रों ने कन्फर्म किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैलेस ऑफ वर्सेल्स में डिनर के दौरान इस एग्रीमेंट पर साइन किए और उम्मीद जताई कि इससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें कम होंगी. मैक्रों ने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज रात वर्सेल्स में ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट पर साइन किए. यह एग्रीमेंट हमेशा के लिए शांति का रास्ता बनाता है और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की इजाजत देता है. यह हमारे देशवासियों के लिए सही दिशा में एक जरूरी कदम है जिससे जल्द ही एनर्जी की कीमतों में कमी आएगी.' व्हाइट हाउस ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ट्रंप, मैक्रों के साथ वर्सेल्स में डिनर मीटिंग के दौरान डॉक्यूमेंट पर साइन करते दिख रहे हैं. व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने फ्रांस के वर्सेल्स में ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है.' यह समझौता वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अहम डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट को दिखाता है. सीएनएन के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 14-पॉइंट मेमोरेंडम पर वर्चुअली साइन किए. इसका मकसद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और एक बड़े फाइनल समझौते पर बातचीत के लिए 60-दिन का प्रोसेस शुरू करना है.