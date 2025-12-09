ETV Bharat / international

ट्रंप ने भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिये

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इशारा किया कि वह कनाडा से उर्वरक और भारत से कृषि आयात खासकर चावल पर नए टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के साथ व्यापार वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है.

ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कही, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सहयोग का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आयात घरेलू उत्पादकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और इस मुद्दे को सुलझाने का अपना इरादा दोहराया. राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिका में भारतीय चावल की कथित डंपिंग का ध्यान रखेंगे.

किसानों ने चावल की गिरती कीमतों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से इंपोर्ट होने से उनकी फसल कम हो रही है. ट्रंप ने कहा, 'उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए. मेरा मतलब है, मैंने यह सुना है, मैंने यह दूसरों से सुना है. आप ऐसा नहीं कर सकते.'

उन्होंने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से आने वाले उर्वरक पर संभावित टैरिफ उपायों का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा, 'इसमें से बहुत कुछ कनाडा से आता है और इसलिए अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम उस पर बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इसी तरह आप यहां मजबूती चाहते हैं.' आगे कहा, 'और हम यहां ऐसा कर सकते हैं. हम सब यहां ऐसा कर सकते हैं.'