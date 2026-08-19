ट्रंप ने होर्मुज की तस्वीर साझा करते हुए इसे 'अमेरिका का नया क्षेत्र' बताया, ईरान ने कहा, 'जल्द ही आपका दूर करेंगे भ्रम'
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तेज हुई बहस. ट्रंप के पोस्ट पर ईरान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया.
Published : August 19, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 1:50 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर होर्मुज जलडमरूमध्य का एक मैप पोस्ट किया. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने इसे अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया है. उनके इस पोस्ट पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलडमरूमध्य "खुला और कार्यरत" है.ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ट्रंप के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "जिस तरह ट्रंप ने एटरनल फारस की खाड़ी का नाम सही लिखा है, उसी तरह जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में उनका भ्रम या तो दूर हो जाएगा या हम इस भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को दूर करेंगे."
हाल के दिनों में, ट्रंप ने लगातार यह दावा किया है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर वाशिंगटन का नियंत्रण है, जिससे होकर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.सोमवार को भी ट्रंप ने इसी तरह की टिप्पणी करते हुए दावा किया कि अमेरिका का जलडमरूमध्य पर "पूर्ण नियंत्रण" है और उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के विचार का समर्थन किया.
पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जलडमरूमध्य खुला है और तेल की कीमतें गिर रही हैं, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान गंभीर आर्थिक और सैन्य दबाव का सामना कर रहा है. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है. मेरा मतलब है, हम नाकाबंदी से इसे नियंत्रित करते हैं. मुझे इसे क्षेत्र घोषित करने का विचार पसंद है. जलडमरूमध्य पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है."उन्होंने आगे कहा कि ईरान अभी भी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाकर "परेशानी पैदा कर सकता है.", लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी प्रभावी रही है.
همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد. pic.twitter.com/gpxqnGK077— Gharibabadi (@Gharibabadi) August 18, 2026
हालांकि, ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग को लेकर वाशिंगटन के दावों को खारिज कर दिया. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता, जिसमें नाकाबंदी हटाना, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करना और तेल प्रतिबंधों को हटाना शामिल है.
पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई, पुष्टि की गई आवाजाही 19.5% घट गई. शिपिंग डेटा प्लेटफॉर्म केप्लर के अनुसार, रविवार को केवल तीन जहाज ही जलमार्ग से गुजर पाए.जहाजों ने जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले ईरानी-निर्धारित मार्ग का उपयोग किया, ओमान के मार्गों से कोई आवाजाही दर्ज नहीं की गई.केप्लर के अनुसार, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से आवाजाही 6.7% बढ़कर 254 हो गई, जबकि तथाकथित डार्क ट्रांजिट (जिसमें जहाज अपनी स्थिति प्रसारित करने वाले ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं) 40 से घटकर 16 रह गए.
ब्रिटिश सेना के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर के अनुसार, ओमान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से जहाज के इंजन कक्ष को नुकसान पहुंचा और "चालक दल के एक सदस्य की जान चली गई."समुद्री निगरानी एजेंसी ने जहाज या उसके माल के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की, और यह स्पष्ट नहीं था कि चालक दल का सदस्य मारा गया या घायल हुआ.पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है और एजेंसी ने कहा कि ओमान का तटरक्षक बल अन्य चालक दल के सदस्यों की सहायता कर रहा है और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.
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