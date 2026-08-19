ETV Bharat / international

ट्रंप ने होर्मुज की तस्वीर साझा करते हुए इसे 'अमेरिका का नया क्षेत्र' बताया, ईरान ने कहा, 'जल्द ही आपका दूर करेंगे भ्रम'

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया नक्शा ( Donald Trump/Truth Social )

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर होर्मुज जलडमरूमध्य का एक मैप पोस्ट किया. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने इसे अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया है. उनके इस पोस्ट पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलडमरूमध्य "खुला और कार्यरत" है.ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ट्रंप के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "जिस तरह ट्रंप ने एटरनल फारस की खाड़ी का नाम सही लिखा है, उसी तरह जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में उनका भ्रम या तो दूर हो जाएगा या हम इस भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को दूर करेंगे." हाल के दिनों में, ट्रंप ने लगातार यह दावा किया है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर वाशिंगटन का नियंत्रण है, जिससे होकर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.सोमवार को भी ट्रंप ने इसी तरह की टिप्पणी करते हुए दावा किया कि अमेरिका का जलडमरूमध्य पर "पूर्ण नियंत्रण" है और उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के विचार का समर्थन किया. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जलडमरूमध्य खुला है और तेल की कीमतें गिर रही हैं, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान गंभीर आर्थिक और सैन्य दबाव का सामना कर रहा है. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है. मेरा मतलब है, हम नाकाबंदी से इसे नियंत्रित करते हैं. मुझे इसे क्षेत्र घोषित करने का विचार पसंद है. जलडमरूमध्य पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है."उन्होंने आगे कहा कि ईरान अभी भी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाकर "परेशानी पैदा कर सकता है.", लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी प्रभावी रही है.