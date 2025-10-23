ETV Bharat / international

ट्रंप अब जिनपिंग से मिलकर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का डालेंगे दबाव

ट्रंप ने कहा,'अगले हफ्ते हम मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जाएँगे. दक्षिण कोरिया में मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात करूँगा। हमारी एक लंबी बैठक तय है. हम अपने कई सवालों, अपनी शंकाओं और अपनी अपार संभावनाओं को साथ मिलकर सुलझा सकते हैं. हमने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक रद्द कर दी। मुझे यह ठीक नहीं लगा. मुझे नहीं लगा कि हम उस मुकाम तक पहुँच पाएँगे जहाँ हमें पहुँचना था, इसलिए मैंने इसे रद्द कर दिया.'

ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति की कमी का हवाला देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया. ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह ठीक नहीं लगा.' उन्होंने आगे कहा कि वह व्यर्थ बैठक नहीं चाहते थे.

इस महीने के आखिर में दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन होगा. इसमें ट्रंप और शी जिनपिंग भी शामिल होंगे. इस दौरान ट्रंप जिनपिंग से भेंट कर पुतिन पर दबाव बनाने को लेकर दांव चलेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी आगामी राजनयिक यात्रा की घोषणा के दौरान की. इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया में जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक पर प्रकाश डाला.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर हंगरी में होने वाली बैठक रद्द हो गई है. ट्रंप अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माध्यम से पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति में जुट गए हैं. ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने में लगातार फेल रहे हैं.

पुतिन शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद रूस ने यूक्रेन में ट्रंप की प्रस्तावित युद्धविराम योजना को अस्वीकार कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक को लेकर आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी बातचीत का लाभ उठा पाएँगे. वह शी जिनपिंग के साथ ऊर्जा और तेल पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य रूस पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाना है.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'मैं असल में इस बारे में बात करूँगा कि हम रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध कैसे समाप्त करेंगे, चाहे वह ऊर्जा, तेल या किसी और माध्यम से हो. मुझे लगता है कि शी जिनपिंग इसे बहुत गंभीरता से लेंगे. मुझे लगता है कि वह युद्ध को समाप्त होते देखना चाहेंगे.'

उल्लेखनीय है कि एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित होने वाला है. राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीनी राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने में बड़ा प्रभाव डाल सकेंगे.

ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि पुतिन पर उनका बड़ा प्रभाव होगा. मुझे लगता है कि उनका बहुत से लोगों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है. वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक बहुत मज़बूत नेता हैं, बहुत बड़ा देश है, मुझे लगता है कि उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है.' ट्रंप ने दावा किया कि उनके पूर्ववर्ती, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा ने रूस और चीन को एक साथ लाने के लिए मजबूर किया था.

उन्होंने कहा, 'चीन थोड़ा अलग है. रूस के साथ उनके रिश्ते थोड़े अलग थे. यह कभी अच्छा नहीं था, लेकिन बाइडेन और ओबामा की वजह से उन्हें एक साथ आने पर मजबूर होना पड़ा. उन्हें कभी एक साथ आने पर मजबूर नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्वभाव से वे मित्रवत नहीं हो सकते. मुझे उम्मीद है कि वे मित्रवत होंगे. आपको चीन और रूस को एक साथ आने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था. बाइडेन ने ऐसा किया और ओबामा ने भी. उन्होंने ऊर्जा और तेल के कारण उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया.'