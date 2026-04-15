अमेरिका-ईरान, दूसरे दौर की वार्ता की खबरों के बीच ट्रंप ने कहा-युद्ध 'खत्म होने के करीब' है
अमेरिका- ईरान के साथ दूसरे दौर की वार्ता को लेकर विचार कर रहा है. ट्रंप ने इंटरव्यू में दूसरे राउंड की बातचीत की संभावना जताई.
By ANI
Published : April 15, 2026 at 9:01 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का पूरा हल निकालने के लिए तेहरान के साथ बातचीत में रुकावट के बावजूद ईरान के साथ लड़ाई 'खत्म होने के करीब' है.
फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने हालात को लेकर उम्मीद जताई, जबकि रिपोर्ट में इस्लामाबाद में पहले राउंड की बातचीत में रुकावट के बाद दोनों पक्षों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की संभावना बताई गई है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, 'मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म होने वाला है. मेरा मतलब है मैं इसे बहुत करीब से खत्म होते हुए देखता हूँ.'
NEW: President Trump says the war with Iran is " close to over."— Fox News (@FoxNews) April 15, 2026
full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत है, और कहा, 'अगर मैं अभी सब कुछ छोड़ दूँ, तो उन्हें उस देश को फिर से बनाने में 20 साल लग जाएँगे, और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तेहरान बहुत बुरी तरह डील करना चाहता है. मुझे लगता है कि वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं.'
ट्रंप की यह बात वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नए राजनयिक जुड़ाव के बारे में बढ़ती अटकलों के बीच आई है, और रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बातचीत का दूसरा राउंड भी जल्द ही हो सकता है. सीएनएन के मुताबिक इस मामले से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए, वॉशिंगटन अभी ईरान के साथ बातचीत के दूसरे राउंड पर विचार कर रहा है. इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फिर से अमेरिकन डेलीगेशन को लीड करने की संभावना है और इस्लामाबाद फिर से एक संभावित जगह के तौर पर उभर रहा है.
सीएनएन के हवाले से सूत्रों ने कहा कि ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर जो युद्ध शुरू होने से पहले से ही डिप्लोमैटिक बातचीत को लीड कर रहे हैं, के भी किसी भी संभावित दूसरी मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है.
ट्रंप ने अपने तीन सीनियर सलाहकारों को चल रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजनयिक रास्ता खोजने की जिम्मेदारी सौंपी है. हाल ही में 21 घंटे की बातचीत के बाद वेंस, विटकॉफ और कुशनर ईरानी अधिकारियों और बिचौलियों के संपर्क में हैं, ताकि एक संभावित समझौते के करीब पहुंचा जा सके. हालांकि अधिकारी अभी भी दूसरे राउंड की खास बातों पर सोच-विचार कर रहे हैं, और कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. सीएनएन के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'आगे की बातचीत पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है.'