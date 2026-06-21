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डील को लेकर ट्रंप की नई चेतावनी, कहा- समझौता नहीं होने पर होर्मुज में लगेगा टोल

अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों पर गार्जियन एंजेल की भूमिका निभाने के लिए टोल लेगा.

Trump impose tolls on Hormuz
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (IANS)
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By ANI

Published : June 21, 2026 at 11:05 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (लोकल) को कहा कि अगर ईरान के साथ आखिरी डील नहीं हुई तो वॉशिंगटन होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है. उन्होंने कहा कि यह टोल वेस्ट एशिया इलाके में 'गार्जियन एंजेल के तौर पर दी गई सेवाओं' के लिए होगा.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वेस्ट एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत 60 दिन के सीजफायर पीरियड के दौरान ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा.

पोस्ट में लिखा था, 'सीज फायर पीरियड के दौरान 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल (TOLL) नहीं होगा, और 60 दिन का समय खत्म होने के बाद भी कोई टोल (TOLL) नहीं होगा जब तक कि अमेरिका इसे लागू नहीं करे. आगे कहा कि यदि समझौता पूरा नहीं होता है तो अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों पर गार्जियन एंजेल की भूमिका निभाने के लिए टोल लेगा.

यह बात ऐसे समय में आई है जब बुधवार को समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं. एक सोर्स के हवाले से एक्सियोस ने बातचीत में वेंस के शामिल होने की खबर दी है.

ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को वर्चुअली समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए. इसका मकसद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत समेत एक बड़े एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करना है.

इस बीच अमेरिका के अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले से ही स्विट्जरलैंड में हैं, जहां रविवार को ईरान के साथ संभावित न्यूक्लियर डील पर पहले दौर की बातचीत होने की उम्मीद है.

एक्सियोस ने यह भी बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान से तब निकला जब ईरानी सेना ने अमेरिका और इजराइल द्वारा सीजफायर के कथित उल्लंघन के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की.

इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी आज सुबह स्विट्जरलैंड गए. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ के भी बातचीत में शामिल होने की उम्मीद है. कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी भी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे, क्योंकि कतर को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संपर्क बनाने वाले मुख्य बिचौलियों में से एक माना जाता है.

हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीजफायर एग्रीमेंट के बावजूद लेबनान में इजराइली हमले जारी रहे, ईरान ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों का ट्रैफिक शनिवार को बढ़ गया और कहा कि अमेरिकी सेना नौपरिवहन की आजादी को सपोर्ट करने के लिए आम इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए है.

ये भी पढ़ें- ईरान ने फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद किया, लेबनान में इजराइली हमलों के जवाब में उठाया कदम

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