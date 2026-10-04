ईरान पर फैसला लेगा अमेरिका, चाहे आसान तरीका हो या मुश्किल तरीका: ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान की सेना हार गई है, नौसेना, वायु सेना तबाह हो गई. सब कुछ चला गया है.
By ANI
Published : October 4, 2026 at 7:14 AM IST
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (लोकल टाइम) को कहा कि वॉशिंगटन ईरान पर फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि नतीजा या तो आसान तरीका होगा या मुश्किल, साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान 'खत्म' हो चुका है.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर संवाददाताओं से कहा, 'ईरान के बारे में मुझे एक फैसला करना है. ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है. तो सवाल बस यही है कि या तो यह आसान तरीका होगा या मुश्किल. हम इसे आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से लेंगे.'
ट्रंप की यह बात तब आई जब उन्होंने ईरान के बारे में अपने आने वाले एक्शन की जानकारी देना बंद कर दिया, जबकि कहा कि हालात अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ठीक नहीं चल रहा है. संवाददाताओं से शुक्रवार को बात करते हुए जब ट्रंप से ईरान को लेकर उनकी आने वाली स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुरू में कहा कि उनके प्लान बताने से बड़ी हेडलाइन बनेंगी.
ट्रंप ने कहा, 'अगर मैंने आपको बताया तो आपके पास एक बड़ी स्टोरी होगी, है ना? लेकिन आप देखेंगे. बहुत अच्छा काम कर रहा है. ईरान अच्छा नहीं कर रहा है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रशासन के संभावित उपायों या अपने अगले कदमों की टाइमलाइन के बारे में और जानकारी नहीं दी.
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट का अनुमान है. साथ ही उन्होंने तेहरान को आर्थिक और सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा खराब बताया.
टैक्सास में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने यह तय करने का एक अहम फैसला है कि लड़ाई कैसे खत्म होगी. ट्रंप ने कहा, 'ईरान बहुत जल्द किसी न किसी तरह खत्म हो जाएगा.' या तो यह कहेगा, देखो, उनके पास 301 फीसदी महंगाई है. उनके पास पैसा नहीं है. उनके पास कोई करेंसी नहीं है.
उन्होंने कहा, 'उनकी सेना हार गई है, उनकी नौसेना चली गई है, उनकी वायु सेना चली गई है, सब कुछ चला गया है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'और, किसी न किसी तरह, यह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. और जब यह खत्म होगा, तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिरेंगी.'
ट्रंप की यह नई बात ईरान पर अमेरिकी दबाव के बीच आई है, जिसमें तेहरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकना अमेरिकी नीति का अहम हिस्सा बना हुआ है.