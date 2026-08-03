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ट्रंप का दावा, आज से अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बातचीत शुरू होगी

ट्रंप ने आगे इशारा किया कि होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के बारे में एक एग्रीमेंट हो सकता है, साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में एक समझौता किया जाएगा. डिप्लोमेसी की ओर यह अचानक बदलाव तब आया है जब मीडिएटर वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक डायनामिक फ्रेमवर्क को फिर से एक्टिवेट करने की दौड़ में हैं.

क्या मैं डील करना चाहूंगा? मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग मरते हैं. हम ऐसा नहीं चाहते. इसलिए उन्होंने हमसे पूछा, खासकर ईरान से, लेकिन बाकी तीनों से भी, उन्होंने हमसे पूछा.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान से जुड़ी डिप्लोमैटिक बातचीत की वजह से उन्हें शुक्रवार को बड़े हमले की जो योजना थी, उसे रोकना पड़ा.

ट्रंप ने कहा, 'हम उनसे (ईरानियों से) बातचीत के तौर पर बात कर रहे हैं. यह कल दोपहर से शुरू होगी, और हम देखेंगे कि यह कैसे होता है. मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा. सच कहूं तो इससे बहुत सारी जानें बचेंगी, बहुत सारी फालतू बिजली बचेगी. हम जब चाहें जाने के लिए तैयार हैं.

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत, जो बिचौलियों के जरिए होने की उम्मीद है, सोमवार को शुरू होने वाली है. एयर फोर्स वन में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कन्फ़र्म किया कि बातचीत के चैनल एक्टिव थे.

रविवार को इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रीजनल बिचौलिए पिछले महीने साइन किए गए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि स्ट्रेटेजिक वॉटरवे 60 दिनों तक बिना किसी फीस के खुला रहे. ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इसी तरह इशारा किया कि मैरीटाइम कॉरिडोर को चलाने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशनल मैकेनिज्म के बारे में ईरान और ओमान के बीच बातचीत अपने आखिरी स्टेज में थी.

शुरुआती फ्रेमवर्क पहले अलग-अलग मतलबों की वजह से टूट गया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रास्ता हमेशा खुला रहेगा, जबकि तेहरान का कहना था कि यह एग्रीमेंट ट्रेड रूट पर उसका सॉवरेन कंट्रोल बनाए रखता है. वीकेंड में पर्दे के पीछे के डिप्लोमैटिक दबाव ने तुरंत टकराव को टालने में अहम भूमिका निभाई.

कतर के अधिकारियों ने ईरान, अमेरिका और ओमान के साथ गहरी बातचीत की और आखिरकार शनिवार को ट्रंप को बताया कि तेहरान ने स्ट्रेट के बारे में एक प्रपोजल मान लिया है. उसी समय, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलिट्री एक्शन के खिलाफ अपील करने के लिए ट्रंप से टेलीफोन पर बात की.

इन बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि वह शिपिंग रूट पर हुई प्रोग्रेस और न्यूक्लियर बातचीत का हवाला देते हुए प्लान किए गए हमलों को रोक रहे हैं. हालांकि रविवार रात तक कोई मिलिट्री हमला रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन ईरानी मिलिट्री लीडर्स ने ट्रंप के इस बयान को 'झूठ' कहकर खारिज कर दिया, जबकि तेहरान के डेलीगेशन से जुड़े एक सोर्स ने सेमी-ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी को बताया कि स्ट्रेट पर अभी तक कोई फॉर्मल समझौता नहीं हुआ है.

इस बीच गल्फ के साथियों के बीच इस बात पर राय बहुत बंटी हुई है कि वॉशिंगटन को तेहरान से कैसे निपटना चाहिए. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को रिपोर्ट किया कि जहां सऊदी अरब ने संयम बरतने की सलाह दी, वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात ने वॉशिंगटन पर और ज़्यादा सख्त मिलिट्री एक्शन के लिए लॉबिंग की, यह तर्क देते हुए कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सीधे अमेरिकी फोर्स के बिना अपना रास्ता नहीं बदलेगी.