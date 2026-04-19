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ईरान के साथ वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेगा : ट्रंप

ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेंगा.

US PRESIDENT DONALD TRUMP
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo-AP)
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By AP (Associated Press)

Published : April 19, 2026 at 6:55 PM IST

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वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में कौन अधिकारी शामिल होंगे.

व्हाइट हाउस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कार्यालय, जिन्होंने वार्ता के पहले दौर का नेतृत्व किया था, ने रविवार सुबह इस मामले से जुड़े संदेशों का तुरंत जवाब नहीं दिया.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान पर शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी करके संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो वह ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा.

ट्रंप ने कहा, ‘‘अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर पुल को नष्ट कर देगा.’’

इससे पहले अमेरिका और ईरान की पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर बमबारी और हमला कैंपेन रोक दिया है. दो हफ्ते के दोतरफा सीजफायर का ऐलान किया है और कहा है कि ईरान का 10-पॉइंट प्रपोजल काम करने लायक है. ईरान भी 2 हफ्ते के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने और अमेरिका के 10 पॉइंट के प्रस्ताव को मानने के बाद होर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने पर राजा हो गया.

दोनों देशों के बीच पाकिस्तान निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका
इधर पूरे मामले पर पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में ईरान का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने शांति और बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर दिया.

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