ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से डील करने का दबाव बढ़ रहा है: ट्रंप
ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होगा जो असल में बमबारी करने से ज्यादा मजबूत होगा.'
By ANI
Published : June 9, 2026 at 12:28 PM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ चल रही राजनयिक बातचीत को लेकर बहुत उम्मीद जताई है, और कहा है कि वॉशिंगटन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की कगार पर है.
ट्रंप ने ये बातें पत्रकारों से तब कहीं जब वे थोड़ी देर पहले एक बास्केटबॉल गेम देखने के बाद न्यूयॉर्क से निकल रहे थे. सोमवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच एनबीए फाइनल के गेम 3 में हिस्सा लेने के दौरान ट्रंप को दर्शकों के एक हिस्से से जोरदार हूटिंग का सामना करना पड़ा.
ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी, मजबूत, पावरफुल डील के बहुत करीब हैं.' वॉशिंगटन के पास मौजूद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मिलिट्री एक्शन एक ऑप्शन है, लेकिन इसके रीजनल स्टेबिलिटी और ट्रेड कॉरिडोर पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है.'
उन्होंने कहा, 'अगर हम जाकर बमबारी करते हैं, जो हम चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और हम दो या तीन हफ़्ते और बमबारी करते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन आप महीनों तक स्ट्रेट नहीं खोल पाएंगे.' ह्यूमनिटेरियन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी के आखिरी मकसद पर जोर देते हुए ट्रंप ने एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशन के बजाय डिप्लोमैटिक रूप से बाध्यकारी संकल्प को अपनी पसंद दोहराई.
उन्होंने आगे कहा, 'अगर हम बमबारी करते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत से लोग मारे जाएंगे. कौन ऐसा करना चाहता है? मैं नहीं चाहता और हमारे पास एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होगा जो असल में बमबारी करने से ज़्यादा मजबूत होगा.'
President Trump to Israeli PM: " you better be very careful what you do, because you could be left alone against iran very soon.” pic.twitter.com/Uvt1vIhBPT— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 8, 2026
वॉशिंगटन की आर्थिक और समुद्री दबाव की टैक्टिक्स के असर का मूल्यांकन करते हुए ट्रंप ने तर्क दिया कि मौजूदा लागू करने के तरीकों ने लगातार हवाई कैंपेन की तुलना में कहीं ज़्यादा फ़ायदा दिया है, जिससे दुश्मन की घरेलू स्थिरता पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
उन्होंने कहा,'जो चीज बहुत ताकतवर साबित हुई है, वह है ब्लॉकेड. ब्लॉकेड बमबारी से कहीं ज्यादा मजबूत निकले, और यह असल में हमारे शुरुआती जोर और फिर ब्लॉकेड का कॉम्बिनेशन था, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था सच में मुश्किल में है और वे एक डील करने जा रहे हैं.'
ये बातें साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम के लिए एक कैंपेन टेली-रैली के दौरान ट्रंप द्वारा दिए गए अलग-अलग दावों से काफी मिलती-जुलती हैं, जहाँ उन्होंने सुझाव दिया था कि वॉशिंगटन ईरान पर 'पूरी जीत' की घोषणा करेगा.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हाल ही में बॉर्डर पार मिसाइल हमलों के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी आगे बढ़ रही है. उन्होंने आगे दावा किया कि तेहरान अपने न्यूक्लियर मकसद पर सख्त पाबंदियां मानने सहित हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है.
ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम यह लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन आप इसे असल में अगले दो हफ़्तों में जीतेंगे जब हम पूरी जीत का ऐलान करेंगे. यह पूरी जीत होगी. यह बहुत जल्द होगा, और तेल की कीमतें गिर जाएंगी.' हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट में डिप्लोमैटिक कामयाबी हासिल करने के लिए दो हफ़्ते की पक्की टाइमलाइन बताई हो.'
7 अप्रैल को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ शुरुआती युद्ध विराम भी दो हफ़्ते तक चलने वाला था, हालांकि बड़े मतभेदों की वजह से पक्की संधि में देरी हो रही है. पहले जब मीडिया में पूछा गया कि अगर ईरान समझौता करने को तैयार था, तो उसने अभी तक कोई फ़ॉर्मल समझौता क्यों नहीं किया, तो ट्रंप ने कहा, 'क्योंकि वे मजबूत हैं. उन्हें गर्व है.
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे करेंगे, लेकिन उन्हें करना ही पड़ेगा. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें थोड़ा समय लगता है.' इस इलाके में सुरक्षा को लेकर उतार-चढ़ाव के बीच समझौते को आखिरी रूप देने का दबाव काफ़ी बढ़ गया है. इसकी शुरुआत ईरान द्वारा लेबनान में पहले के इजराइली मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में इजराइल पर जवाबी मिसाइल हमले करने से हुई.
ट्रंप की इजराइल से गोलीबारी रोकने की सार्वजनिक अपील के बावजूद तेल अवीव ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले किए जिससे इलाके के दुश्मनों के बीच नाजुक सीजफायर की कड़ी परीक्षा हुई. ट्रंप के युद्ध खत्म करने की मांग के तुरंत बाद इजराइल और ईरान दोनों ने सोमवार को सैन्य गतिविधि पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी, हालांकि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने इशारा किया कि अटैकिंग ऑपरेशन जल्द ही फिर से शुरू हो सकते हैं.
हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश में ट्रंप ने बाद में बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे टेलीफोन पर बात की थी, और उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल तेहरान के खिलाफ अटैकिंग ऑपरेशन जारी रखता है तो उसे अपना मुख्य इंटरनेशनल सपोर्ट खोने का खतरा है. ट्रंप ने एक्सियोस को बताया, 'मैंने कहा, 'बीबी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वरना तुम बहुत जल्द अकेले पड़ जाओगे.'