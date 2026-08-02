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ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान समझौते पर बनी सहमति, पूरी तरह खुलेगा होर्मुज

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए हमले को रोकने का फैसला किया.

US agrees hold off Iran attack
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो ) (IANS)
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By IANS

Published : August 2, 2026 at 10:52 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि तेहरान और पश्चिम एशिया के कई देशों के रुकने की रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ईरान पर प्लान किए गए मिलिट्री हमले को रोकने पर सहमत हो गया है. साथ ही दावा किया कि एक संभावित समझौते का फ्रेमवर्क बन गया है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए प्लान किए गए स्ट्राइक को रोकने का फैसला किया है. ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका पूरी तरह तैयार है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री टेरर, ताकत और पावर के लेवल पर जाने के लिए तैयार है, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से नहीं देखा गया.'

उन्होंने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने वॉशिंगटन से मिलिट्री एक्शन में देरी करने की अपील की है क्योंकि 'डील के दायरे पर सहमति हो गई है.' ट्रंप के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना शामिल होगा.

ट्रंप ने कहा, 'इस रिक्वेस्ट के आधार पर मैं दुनिया के भविष्य के फायदे के लिए और इसी तरह एक सफल और खुशहाल ईरान के बने रहने के लिए हमले को कैंसिल करने के लिए सहमत हो गया हूं, बशर्ते कि हम जल्दी से डील कर सकें.' उन्होंने यह भी दावा किया कि इजराइल ने डिप्लोमैटिक रास्ता अपनाने के फैसले का समर्थन किया.

इजराइल देश इस कमिटमेंट में मेरे साथ है. सब लोग काम पर लग जाओ और इसे पूरा करो, उन्होंने आगे कहा. ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते, इसकी टाइमलाइन, या ईरान या इजराइल ने उनके पोस्ट में किए गए दावों को ऑफिशियली कन्फर्म किया है या नहीं, इस बारे में और जानकारी नहीं दी.

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन तब तक जारी रखेगा जब तक तेहरान अमेरिकी सेना को धमकी दे पाने में असर्थ हो या न्यूक्लियर हथियार बनाने में अक्षम हो. साथ ही उन्होंने ईरानी लीडरशिप के साथ बातचीत के सफल होने पर कम होता भरोसा जताया.

कैंप डेविड में हुई पहली लाइव टेलीविजन कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट के बावजूद ईरान पर दबाव बनाए रखेगा. जब ट्रंप से पूछा गया कि आने वाले हफ्तों में क्या उम्मीद की जाए, तो उन्होंने कहा, 'ठीक है, हम हमला करेंगे - हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और, आप जानते हैं, किसी समय वे कहेंगे, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते.'

उन्होंने दोहराया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना वाशिंगटन का मुख्य मकसद बना हुआ है. ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, और उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. अगर उनके पास होता तो मिडिल ईस्ट अब तक खत्म हो चुका होता.' राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को बहुत ज़्यादा मिलिट्री नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उसके पास अभी भी सीमित क्षमताएं हैं.

ये भी पढ़ें- ट्रंप की चेतावनी पर भड़का ईरान, खाड़ी में गैस फील्ड्स को निशाना बनाने की धमकी दी

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