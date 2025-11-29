ETV Bharat / international

दक्षिण अफ्रीका 'गोरे लोगों को मार रहा है', 2026 के G20 समिट में उसे शामिल होने से रोका: ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान किया कि साउथ अफ्रीका को 2026 में जी20 समिट का न्योता नहीं मिलेगा जब अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा. ट्रंप ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए जी20 समिट में अमेरिका के भाग न लेने का भी जिक्र किया.

एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप ने साउथ अफ्रीकी सरकार पर आरोप लगाया कि वह कुछ बसने वालों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन को स्वीकार करने में नाकाम रही. उन्होंने लिखा, 'साफ शब्दों में कहें तो वे गोरे लोगों को मार रहे हैं और बेतरतीब ढंग से उनके खेत छीनने दे रहे हैं. इसके साथ ही कई अन्य देशों के नागरिक भी मानवाधिकार उल्लंघन का सामना कर रहे हैं.

पिछले वीकेंड जोहान्सबर्ग में हुए जी20 लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने हिस्सा लिया. हालांकि अमेरिका इससे दूरी बनाए रखा और अपना कोई प्रतिनिधमंडल नहीं भेजने का फैसला किया. ट्रंप ने आगे दावा किया कि साउथ अफ्रीका ने समापन समारोह में शामिल हुए अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधिमंडल को जी20 प्रेसीडेंसी देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'इसलिए, मेरे कहने पर साउथ अफ्रीका को 2026 जी20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा. इसका आयोजन अगले साल फ्लोरिडा के ग्रेट सिटी मियामी में किया जाएगा.'