AI विकास और डेटा सेंटर्स का विरोध 'बीमार साजिश' का हिस्सा, इससे चीन को फायदा होगा: ट्रंप
ट्रंप ने एआई पर नए सेफ्टी रेगुलेशन की इन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
By ANI
Published : September 15, 2026 at 11:26 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के विकास और डेटा सेंटर के विरोध को बीमार मानसिकता वाली साजिश है बताया. साथ ही कहा कि इससे चीन को फायदा होगा. ट्रंप ने कहा कि एआई की दौड़ ही दुनिया का भविष्य तय करेगी. आगे कहा कि एआई को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति (प्रेसिडेंट ट्रंप) ही काफी हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेटा सेंटर बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का विरोध एक 'बीमार साजिश' का हिस्सा है, जो अमेरिकी तकनीकी की बढ़त को नुकसान पहुंचाकर चीन को फायदा पहुंचाना है. यह बात एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के एआई डेवलपमेंट की रफ़्तार धीमी करने की अपील के बाद कही गई है, क्योंकि कंट्रोल खोने का डर है.
The people that say AI is going to destroy the World, and that Data Centers are bad for your neighborhood, are the same people that said, just a short time ago, that the World would be extinguished by “Climate Change.” That HOAX never worked out for them, and now they’re on to… pic.twitter.com/OAhpcD2fac— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026
अमोदेई ने चेतावनी दी है कि एआई डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि एआई सिस्टम अगली पीढ़ी के एआई मॉडल के डेवलपमेंट में योगदान देने में ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं. उन्होंने इस प्रोसेस को 'रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट' बताया है और कहा है कि यह आखिरकार एडवांस्ड सिस्टम को समझने और कंट्रोल करने की कोशिशों से आगे निकल सकता है.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए सेफ्टी रेगुलेशन की इन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि टेक इंडस्ट्री की देखरेख के लिए सरकारी नियमों और सेफ्टी सिस्टम के बजाय एक मजबूत और स्मार्ट (हाई IQ!) प्रेसिडेंट ही काफी है.
खास तौर पर एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई को टारगेट करते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उठाई गई सेफ्टी चिंताएं प्रोग्रेस को रोकने की झूठी कोशिशें है. एआई को जिस एकमात्र कंट्रोल या 'गार्डरेल' की जरूरत है, वह है एक मजबूत और स्मार्ट (हाई IQ!) प्रेसिडेंट, और अमेरिका के पास वह भरपूर है!
उन्होंने एआई रेगुलेशन 'साजिश' को चीन के लिए फायदेमंद बताया, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बीजिंग और 'बाकी सभी' पर अपनी श्रेष्ठता का दावा किया. 'एआई और डेटा सेंटर्स के खिलाफ एक बीमार साजिश चल रही है, और इससे सिर्फ चीन खुश है. जो एआई जीतेगा, वही जीतेगा! हम चीन और बाकी सभी को लीड कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे. साजिश करने वालों, देशद्रोहियों, धोखेबाजों और लीक करने वालों, सावधान! उन्होंने आगे कहा.
I am the Hoax Buster, and I’m right now breaking another Hoax — That AI is going to take over, consume, and destroy the World, and that Robots will be marching into our Cities, and getting rid of us all! This is even wilder than the RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA HOAX, or the Global… pic.twitter.com/rPbx0MmB5V— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026
ट्रुथ सोशल पर एक फ़ॉलो-अप पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि डेटा सेंटर्स को लेकर इतनी ज़्यादा आलोचना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका अभी टेक्नोलॉजी में बाकी सभी देशों से बहुत आगे है. उन्होंने लिखा, 'एआई /डेटा सेंटर में इतनी बड़ी हलचल सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका बाकी सभी देशों से बहुत आगे है. सोने की मुर्गी को मत मारो!'
लेकिन, चीन ने दिन में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में ज़्यादा खुलेपन और सबको साथ लेकर चलने की बात कही, और चेतावनी दी कि 'डर फैलाना, टकराव और खतरनाक मुकाबला' इस टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छा ग्लोबल गवर्नेंस बनाने की कोशिशों को कमज़ोर कर सकता है.
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई की आलोचना की है, जब उन्होंने एआई डेवलपमेंट में कमी लाने की बात कही थी, और कहा था कि तेजी से हो रही तरक्की आखिरकार ऐसे सिस्टम को कंट्रोल करने की इंसानियत की काबिलियत से आगे निकल सकती है.
ग्लोबल टाइम्स ने चीनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा कि एआई डेवलपमेंट को अमेरिका-चीन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन के तौर पर देखने से एआई सेफ्टी एक ग्लोबल चुनौती बनने के बजाय जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन सकती है, जिसके लिए सहयोग की जरूरत होगी.
इससे पहले ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम ऑल्टमैन ने शुक्रवार को फॉर्च्यून के साथ एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि बड़ी एआई लैबोरेटरी के हेड आखिरकार रिस्क कम करने पर फोकस करने वाला एक मिलकर काम करने वाला फ्रेमवर्क बना सकते हैं.
डिस्कशन के बारे में डिटेल में बताते हुए ऑल्टमैन ने कहा, 'मैं प्राइवेट डिस्कशन की पहले से घोषणा नहीं करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी समय एक ग्रुप के तौर पर शेयर की जानी चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा.'
यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब चीन एआई गवर्नेंस पर ज़्यादा इंटरनेशनल सहयोग पर ज़ोर दे रहा है. नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एआई के लिए लोगों पर फोकस करने वाले अप्रोच और आम सहमति पर आधारित ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की मांग की.
चीन ने डिजिटल इंडस्ट्रीज, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी टैलेंट को कवर करने वाली पहलों के साथ-साथ उभरती टेक्नोलॉजी पर बड़े सहयोग के हिस्से के तौर पर एक ब्रिक्स एआई ओपन-सोर्स कम्युनिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है.
इस बैकग्राउंड में बीजिंग के नए कमेंट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एआई के ओपन डेवलपमेंट को उसकी पसंद दिखाते हैं, जबकि वह उन तरीकों का विरोध करता है जिनके बारे में उसका मानना है कि वे टेक्नोलॉजी की तरक्की को बड़ी ताकतों के बीच ज़ीरो-सम कॉन्टेस्ट में बदल सकते हैं.