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ट्रंप ने सऊदी अरब से कहा, 'इजराइल को दे मान्यता, तभी होगी एटॉमिक डील'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AFP )

वॉशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हो रहे समझौते के तहत जरूरी है कि सऊदी अरब 'अब्राहम एकॉर्ड्स' के जरिए इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करे. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने कहा कि इस डील में यूरेनियम को एनरिच (संवर्धित) करने की इजाजत नहीं है. परमाणु प्रसार रोकने के मामलों के जानकारों ने चिंता जताई है कि इस डील में यूरेनियम को हथियार बनाने लायक स्तर तक एनरिच होने से रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं. ट्रंप की पोस्ट में कहा गया है कि समझौते को "मंजूरी तो मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह से सऊदी अरब के बहुत सम्मानित और सफल 'अब्राहम एकॉर्ड्स' में शामिल होने पर निर्भर करेगा." उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिका सिविल (बिना एनरिचमेंट वाले) न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ नहीं है." सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए पहले फिलिस्तीनी राज्य के गठन का साफ रास्ता बनाना होगा. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के विचार को खारिज कर दिया है. ट्रंप 2020 के समझौतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनसे इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अरब देशों की संख्या बढ़ी थी.उम्मीद है कि यह डील 30 साल तक चलेगी और इसमें प्रोग्राम के विकास के लिए अमेरिकी कंपनियां शामिल होंगी. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, जो सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं थे और जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की, इस डील के तहत अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाने की इजाजत मिल सकती है.