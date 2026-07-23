ट्रंप ने सऊदी अरब से कहा, 'इजराइल को दे मान्यता, तभी होगी एटॉमिक डील'
परमाणु समझौते के तहत सऊदी को अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने होंगे.
Published : July 23, 2026 at 6:59 PM IST
वॉशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हो रहे समझौते के तहत जरूरी है कि सऊदी अरब 'अब्राहम एकॉर्ड्स' के जरिए इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करे.
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने कहा कि इस डील में यूरेनियम को एनरिच (संवर्धित) करने की इजाजत नहीं है. परमाणु प्रसार रोकने के मामलों के जानकारों ने चिंता जताई है कि इस डील में यूरेनियम को हथियार बनाने लायक स्तर तक एनरिच होने से रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं.
ट्रंप की पोस्ट में कहा गया है कि समझौते को "मंजूरी तो मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह से सऊदी अरब के बहुत सम्मानित और सफल 'अब्राहम एकॉर्ड्स' में शामिल होने पर निर्भर करेगा." उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिका सिविल (बिना एनरिचमेंट वाले) न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ नहीं है."
सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए पहले फिलिस्तीनी राज्य के गठन का साफ रास्ता बनाना होगा. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के विचार को खारिज कर दिया है.
ट्रंप 2020 के समझौतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनसे इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अरब देशों की संख्या बढ़ी थी.उम्मीद है कि यह डील 30 साल तक चलेगी और इसमें प्रोग्राम के विकास के लिए अमेरिकी कंपनियां शामिल होंगी.
मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, जो सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं थे और जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की, इस डील के तहत अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाने की इजाजत मिल सकती है.
उम्मीद है कि इस समझौते को समीक्षा के लिए कांग्रेस के सामने पेश किया जाएगा.इस फैसले की जानकारी रखने वाले एक दूसरे व्यक्ति के अनुसार, समझौते में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का 'एडिशनल प्रोटोकॉल' शामिल नहीं है.
इस प्रोटोकॉल के तहत अधिक निगरानी, जांच और पुष्टि की जा सकती थी.तेल से समृद्ध इस देश के ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह समझौता "ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने, अत्याधुनिक तकनीकों को आगे बढ़ाने और सहयोग व निवेश के ऐसे अवसर बढ़ाने की कोशिशों को मजबूत करता है, जिनसे दोनों मित्र देशों के आपसी हितों को फायदा हो."
एनरिचमेंट (संवर्धन) परमाणु हथियार बनाने का सीधा रास्ता नहीं है — इसके लिए किसी देश को अन्य चरणों में भी महारत हासिल करनी होती है, जैसे कि सिंक्रोनाइज़्ड हाई एक्सप्लोसिव्स (समन्वित उच्च विस्फोटक) का इस्तेमाल. लेकिन इससे हथियार बनाने की संभावना जरूर खुल जाती है, जिससे ईरान के कार्यक्रम को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं.
सऊदी अरब, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सदस्य देश है. वियना में स्थित यह एजेंसी शांतिपूर्ण परमाणु कार्यों को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही देशों की जांच भी करती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनके पास कोई गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम तो नहीं है.
इजरायल द्वारा कतर में हमास के अधिकारियों को निशाना बनाकर हमला करने के बाद, सऊदी अरब और परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को "उपलब्ध कराया जाएगा." इसे इजरायल के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लंबे समय से मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता रहा है.
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