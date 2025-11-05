मेरे चुनाव प्रचार में नहीं उतरने और ‘शटडाउन’ के कारण रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनाव हारे : ट्रंप

ETV Bharat / international

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि चुनाव प्रचार से उनकी अनुपस्थिति और ‘शटडाउन’ के कारण रिपब्लिकन पार्टी मंगलवार का मेयर चुनाव हार गई.

जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद पहले बड़े चुनाव में डेमोक्रेट का दबदबा रहा. डेमोक्रेट-समाजवादी जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत हासिल की, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी मिकी शेरिल न्यू जर्सी के गवर्नर चुने गए. एक अन्य डेमोक्रेट अबीगैल स्पैनबर्गर वर्जीनिया की गवर्नर बनीं जबकि भारतीय मूल की गजाला हाशमी को डिप्टी गवर्नर के रूप में निर्वाचित किया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, ‘ट्रंप का चुनाव प्रचार में नहीं उतरना और ‘शटडाउन’, दो कारण थे, जिसके चलते रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए.’’

सरकारी ‘शटडाउन’ 36वें दिन में प्रवेश कर गया है और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अमेरिका में सरकारी खर्चों के लिए पैसा खत्म होने के बाद संसद की ओर से एक वित्तीय पैकेज को मंजूरी दिलानी होती है. संसद की मंजूरी नहीं मिलने पर ‘शटडाउन’ लागू किया जाता है.

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने मतदाता सुधारों का आह्वान किया. उन्होंने लिखा, ‘‘रिपब्लिकन, ‘फिलिबस्टर’ को समाप्त करें. कानून पारित कराने और मतदाता सुधार पर ध्यान केंद्रित करें.’’

‘फिलिबस्टर’ एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें विधायी निकाय के एक या अधिक सदस्य प्रस्तावित कानून पर बहस को इतना लंबा खींचते हैं कि निर्णय में देरी हो जाती है या उसे पूरी तरह से रोका जा सकता है.

ममदानी ने अपने विजय भाषण में ट्रंप को चुनौती दी, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क को आव्रजकों द्वारा चलाया जाएगा और उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद इसका ‘‘नेतृत्व भी एक आव्रजक’’ द्वारा किया जाएगा.

भारतीय मूल के 34-वर्षीय जोहरान ममदानी को मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया. प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया है.

