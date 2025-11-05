ETV Bharat / international

मेरे चुनाव प्रचार में नहीं उतरने और ‘शटडाउन’ के कारण रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनाव हारे : ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By PTI 2 Min Read