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ट्रंप ने वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होने पर ईरान के 38 पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यह बहुत कम संभावना है कि वह अमेरिकी सेना को ईरान के साथ लड़ाई में वापस जाने का आदेश देंगे, बशर्ते तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर बातचीत में ठोस प्रोग्रेस हो. साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 38 ईरानी पुलों और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की है जिन्हें नुकसान हो सकता है. सीएनएन ने यह जानकारी दी.

सीएनएन एंकर के साथ 20 मिनट के टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी बात पांच बार दोहराई, जिससे पता चला कि अगर तेहरान पूरी डिप्लोमैटिक छूट देने के लिए राजी हो जाता है, तो आगे मिलिट्री बढ़ोतरी की बात नहीं होगी. ट्रंप ने सीएनएन से कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करते हैं या नहीं.'

जवाब यह है कि इसकी जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है. वे एक नाकाम देश हैं. यह अभी सामने आया है, आपने इस साल 301 फीसदी महंगाई देखी. इसकी जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है. अगर जरूरत पड़ी तो मैं करूँगा, लेकिन हमने उन पर बहुत जोर से मारा है. आपको नहीं पता कि मैंने उन पर कितना जोर से मारा है.' ट्रंप ने कहा कि पिछले मिलिट्री हमलों के साथ खतरनाक आर्थिक प्रतिबंध ने तेहरान की काबिलियत को बहुत कम कर दिया है. ट्रंप ने आगे कहा, 'इसलिए इसकी बहुत कम उम्मीद है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा. वे फाइनेंशियली खत्म हो रहे हैं हमने उन पर मिलिट्री हमला किया है. हम उन्हें खत्म कर सकते हैं.' सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने आगे बताया, 'हमारी साइट पर 38 पुल हैं जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं. वे सभी गिर जाएंगे.' लॉजिस्टिकल रास्तों को खत्म करने में अपनी हिचकिचाहट बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि असल में उन्हें फिर से बनाने में 10 साल लगेंगे. मुझे पुल तोड़ना पसंद नहीं है और सबसे मुश्किल काम पुल बनाना है. इसमें सालों लगते हैं और मैं एक अच्छा बिल्डर हूं.' इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा कि वॉशिंगटन में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम-जिसमें हाल ही में अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत भी शामिल है- का वॉशिंगटन के प्रति तेहरान के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीनियर सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने अमेरिकी कानूनी माहौल में बदलावों से उम्मीदें न रखने की चेतावनी दी और ईरानी प्रशासन से सिर्फ घरेलू आर्थिक मजबूती पर भरोसा करने को कहा.