ट्रंप ने वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होने पर ईरान के 38 पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी
ट्रंप ने कहा, 'हमारी साइट पर 38 पुल हैं जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं. वे सभी गिर जाएंगे.'
By ANI
Published : November 9, 2026 at 7:19 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यह बहुत कम संभावना है कि वह अमेरिकी सेना को ईरान के साथ लड़ाई में वापस जाने का आदेश देंगे, बशर्ते तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर बातचीत में ठोस प्रोग्रेस हो. साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 38 ईरानी पुलों और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की है जिन्हें नुकसान हो सकता है. सीएनएन ने यह जानकारी दी.
सीएनएन एंकर के साथ 20 मिनट के टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी बात पांच बार दोहराई, जिससे पता चला कि अगर तेहरान पूरी डिप्लोमैटिक छूट देने के लिए राजी हो जाता है, तो आगे मिलिट्री बढ़ोतरी की बात नहीं होगी. ट्रंप ने सीएनएन से कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करते हैं या नहीं.'
जवाब यह है कि इसकी जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है. वे एक नाकाम देश हैं. यह अभी सामने आया है, आपने इस साल 301 फीसदी महंगाई देखी. इसकी जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है. अगर जरूरत पड़ी तो मैं करूँगा, लेकिन हमने उन पर बहुत जोर से मारा है. आपको नहीं पता कि मैंने उन पर कितना जोर से मारा है.'
ट्रंप ने कहा कि पिछले मिलिट्री हमलों के साथ खतरनाक आर्थिक प्रतिबंध ने तेहरान की काबिलियत को बहुत कम कर दिया है. ट्रंप ने आगे कहा, 'इसलिए इसकी बहुत कम उम्मीद है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा. वे फाइनेंशियली खत्म हो रहे हैं हमने उन पर मिलिट्री हमला किया है. हम उन्हें खत्म कर सकते हैं.'
सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने आगे बताया, 'हमारी साइट पर 38 पुल हैं जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं. वे सभी गिर जाएंगे.' लॉजिस्टिकल रास्तों को खत्म करने में अपनी हिचकिचाहट बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि असल में उन्हें फिर से बनाने में 10 साल लगेंगे.
मुझे पुल तोड़ना पसंद नहीं है और सबसे मुश्किल काम पुल बनाना है. इसमें सालों लगते हैं और मैं एक अच्छा बिल्डर हूं.' इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा कि वॉशिंगटन में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम-जिसमें हाल ही में अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत भी शामिल है- का वॉशिंगटन के प्रति तेहरान के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीनियर सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने अमेरिकी कानूनी माहौल में बदलावों से उम्मीदें न रखने की चेतावनी दी और ईरानी प्रशासन से सिर्फ घरेलू आर्थिक मजबूती पर भरोसा करने को कहा.
अल जजीरा के मुताबिक मोखबर ने लिखा कि 'अपनी किस्मत वॉशिंगटन से बांधना नादानी होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'अपने आर्थिक रिसोर्स को जुटाना जरूरी है. समय एक राष्ट्रीय संपत्ति है. इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए.' दिन में पहले ईरान की आर्म्ड फोर्सेज ने अमेरिका को इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी दबदबे वाली और दुश्मनी भरी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ईरान के खिलाफ खड़ी कोई भी ताकत आखिरकार खत्म और बिखर जाएगी.
ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक ईरान की आर्म्ड फोर्सेज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल शेखरची ने कहा, 'अमेरिका में राजनीतिक और चुनावी प्रगति और ट्रंप प्रशासन और अलग-अलग फील्ड्स में उनकी पार्टी के साथियों की लगातार हार, देश की घरेलू पॉलिटिक्स में ऊपरी उतार-चढ़ाव का नतीजा होने के बजाय, एक बड़ी और पक्की सच्चाई की झलक है.'
शेखरची ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नेताओं की दुश्मनी भरी पॉलिसी, और वेस्ट एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगातार मिली नाकामियों ने वॉशिंगटन की स्थिति को कमजोर कर दिया है. प्रवक्ता ने कहा, 'ईरान के खिलाफ अमेरिकी नेताओं की दुश्मनी भरी नीतियां, दुनिया में लगातार नाकामियां, खासकर पश्चिम एशियाई इलाके में हमलावर के मिलिट्री बेड़े और साजो-सामान का खत्म होना और उस देश की धमकियों में रुकावट ने व्हाइट हाउस की खोखली ताकत की नींव हिला दी है.'
अमेरिकी प्रशासन की एक और तीखी आलोचना करते हुए शेकरची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों पर इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने के मकसद से ईरान के साथ टकराव में उतरने का आरोप लगाया, लेकिन दावा किया कि इसके बजाय वाशिंगटन को रणनीतिक नाकामियों और अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.
उन्होंने कहा, 'ट्रंप और कट्टरपंथी और आतंकवादी साथी ईरान को खत्म करने के लिए गर्व और सभ्य तरीके से मैदान में उतरे थे, लेकिन उल्टा, वे खुद स्ट्रेटेजिक नुकसान, गहरे अंदरूनी संकटों और ईरान की घमंडी सेना और विरोध की धुरी द्वारा दी गई हार का शिकार हो गए.'
ईरान का सामना करने की कोशिश करने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ चेतावनी देते हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक को चुनौती देने वालों को आखिर में पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा.
उन्होंने आगे कहा, 'कोई भी ताकत जो इस्लामिक ईरान की मजबूत, पक्की चट्टान और ईश्वर की मजबूत इच्छा के खिलाफ खड़ी होगी, उसका दुनिया की पब्लिक ओपिनियन में पतन और बिखराव के अलावा कोई अंत नहीं होगा.' यह बात तेहरान की लड़ाई के बीच इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति वाशिंगटन के नजरिए की लगातार आलोचना और ट्रंप के तहत अमेरिकी दबदबे वाली पॉलिसीज को नकारने को दिखाती है.