ट्रंप का बड़ा बयान: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 'डील' करना चाहेंगे पुतिन
ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बातचीत की प्रक्रिया के लिए जरूरी है.
By ANI
Published : November 27, 2026 at 10:26 AM IST
फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 'एक डील करना चाहेंगे' और कहा कि उनकी प्राथमिकता जान के नुकसान को रोकना है. साथ ही उन्होंने रूसी लीडर के साथ रिश्ते बनाए रखने के अपने तरीके के बारे में भी बताया.
गुरुवार (लोकल टाइम) को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो घर से अमेरिकी मिलिट्री के लोगों के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ थैंक्सगिविंग कॉल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह मॉस्को के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कहा कि पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बातचीत के प्रोसेस के लिए जरूरी है.
पुतिन को पहले दोस्त बताने और बाद में रूसी मिलिट्री हमले पर अपनी बातों के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए, ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, बातें कही जा सकती है, लेकिन देखिए, आपको कुछ समझना होगा. हम एक डील करना चाहते हैं. हम मारना बंद करना चाहते हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं कह सकता हूं कि वह दोस्त नहीं है या इसके साथ नहीं है- ठीक है, मैं एक डील करना चाहता हूं. मुझे एक डील करनी है. वे हर महीने 25,000 लोगों को खो रहे हैं.' अपने तरीके को समझाते हुए, ट्रंप ने कहा कि पुतिन के प्रति दुश्मनी दिखाने से समझौते की कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं.
ट्रंप ने कहा, 'आप जानते हैं, उस सेटलमेंट में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास दो लीडर हैं जो सच में एक-दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है?' उन्होंने अमेरिकी पॉलिटिक्स में कथित रूसी दखल की जांच का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने 'फेक' जांच कहा, और फिर दोहराया कि पुतिन के साथ उनकी हालिया बातचीत सकारात्मक रही थी.
तो, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. बॉटम लाइन यह है कि वह एक डील करना चाहेंगे, ' ट्रंप ने कहा. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि पुतिन फ्लोरिडा में अपने डोरल रिसॉर्ट में आने वाले जीन20 समिट में शामिल होंगे, ट्रंप ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता लेकिन वह रूसी लीडर का स्वागत करेंगे.
'मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह आना चाहते हैं, तो वह निश्चित रूप से आ सकते हैं. उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा.' ग्रुप ऑफ एट (G8) में रूस की पिछली मेंबरशिप को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा चाहते थे कि रूस को इस ग्रुप से हटा दिया जाए, और कहा कि इस फैसले से पुतिन की 'बहुत बेइज्जती' हुई.
ट्रंप ने आगे कहा, 'जब वह G8 के मेंबर थे, अगर वह मेंबर बने रहते -- प्रेसिडेंट ओबामा उन्हें बाहर करना चाहते थे, और अगर वह मेंबर बने रहते, तो शायद अभी यह जंग नहीं होती. जब ऐसा हुआ तो उनकी बहुत बेइज्ज़ती हुई. और अब यह G7 है, और सच कहूँ तो, हम बस रूस के बारे में बात करते हैं. मैंने कहा, 'वह यहाँ क्यों नहीं है?'
उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो मुझे सच में पक्का यकीन है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो अभी यह जंग नहीं चल रही होती. फर्स्ट लेडी को लोगों को बाहर निकालने के लिए सीजफ़ायर करवाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती. कुछ लोग बहुत बूढ़े हैं, और लोगों को बाहर निकालते हैं.'
गुरुवार (लोकल टाइम) को ट्रुथ सोशल पर एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने चीन में पुतिन के साथ अपनी हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी लीडर से यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट को आसान बनाने के लिए पूरे यूरोप में मिलिट्री अटैक वापस लेने की अपील की थी.
ट्रंप ने लिखा, 'चीन में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान, मैंने इस बात पर बहुत समय बिताया कि मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन पूरे यूरोप के इलाकों के खिलाफ सभी मिलिट्री हमले वापस ले लें, इस उम्मीद में कि रूस और यूक्रेन के बीच एक डील हो सकती है, और जल्दी हो सकती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सच में लगता है कि यह एक मजबूत संभावना है. हर महीने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, एक पूरा खून-खराबा, और यह सभी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी!' ट्रंप की यह बात मार-ए-लागो में नाटो (NATO) सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ उनकी मीटिंग के बाद आई. मीटिंग के बाद जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान में संघर्ष पर चर्चा की, जिसमें रूस को ऐसे कामों से बचने की जरूरत भी शामिल थी जो संघर्ष को बढ़ा सकते हैं और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत भी शामिल थी.
ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ अपनी हाल की बातचीत के बारे में रूटे को जानकारी दी थी. यह डेवलपमेंट 19 नवंबर को ट्रंप, पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच शेनझेन, चीन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के दौरान हुई मीटिंग के बाद हुआ है.
उनकी बातचीत में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रूस-यूक्रेन युद्ध और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर बात हुई. ट्रंप ने इस मीटिंग को ऐतिहासिक बताया, जबकि बाद में हुए जॉइंट पीस डिक्लेरेशन में आर्म्स कम करने पर किसी पक्के एग्रीमेंट का ऐलान नहीं किया गया.