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ट्रंप का बड़ा बयान: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 'डील' करना चाहेंगे पुतिन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 5 Min Read

फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 'एक डील करना चाहेंगे' और कहा कि उनकी प्राथमिकता जान के नुकसान को रोकना है. साथ ही उन्होंने रूसी लीडर के साथ रिश्ते बनाए रखने के अपने तरीके के बारे में भी बताया.

गुरुवार (लोकल टाइम) को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो घर से अमेरिकी मिलिट्री के लोगों के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ थैंक्सगिविंग कॉल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह मॉस्को के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कहा कि पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बातचीत के प्रोसेस के लिए जरूरी है.

पुतिन को पहले दोस्त बताने और बाद में रूसी मिलिट्री हमले पर अपनी बातों के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए, ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, बातें कही जा सकती है, लेकिन देखिए, आपको कुछ समझना होगा. हम एक डील करना चाहते हैं. हम मारना बंद करना चाहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं कह सकता हूं कि वह दोस्त नहीं है या इसके साथ नहीं है- ठीक है, मैं एक डील करना चाहता हूं. मुझे एक डील करनी है. वे हर महीने 25,000 लोगों को खो रहे हैं.' अपने तरीके को समझाते हुए, ट्रंप ने कहा कि पुतिन के प्रति दुश्मनी दिखाने से समझौते की कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं. ट्रंप ने कहा, 'आप जानते हैं, उस सेटलमेंट में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास दो लीडर हैं जो सच में एक-दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है?' उन्होंने अमेरिकी पॉलिटिक्स में कथित रूसी दखल की जांच का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने 'फेक' जांच कहा, और फिर दोहराया कि पुतिन के साथ उनकी हालिया बातचीत सकारात्मक रही थी. तो, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. बॉटम लाइन यह है कि वह एक डील करना चाहेंगे, ' ट्रंप ने कहा. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि पुतिन फ्लोरिडा में अपने डोरल रिसॉर्ट में आने वाले जीन20 समिट में शामिल होंगे, ट्रंप ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता लेकिन वह रूसी लीडर का स्वागत करेंगे. 'मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह आना चाहते हैं, तो वह निश्चित रूप से आ सकते हैं. उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा.' ग्रुप ऑफ एट (G8) में रूस की पिछली मेंबरशिप को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा चाहते थे कि रूस को इस ग्रुप से हटा दिया जाए, और कहा कि इस फैसले से पुतिन की 'बहुत बेइज्जती' हुई.