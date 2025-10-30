ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए उत्सुक, हो सकती है बड़ी डील
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं. इस दौरान वह आज दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति से छह साल बाद मुलाकात करेंगे.
By ANI
Published : October 30, 2025 at 7:11 AM IST
ग्योंगजू: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह गुरुवार को दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी निर्धारित बैठक के लिए उत्साहित हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'चीन के राष्ट्रपति शी के साथ मेरी बैठक के लिए बहुत उत्सुक हूं. यह कुछ ही घंटों में होगी!'
इससे पहले, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि अपेक्षित व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए अच्छा होगा और सभी के लिए बहुत रोमांचक होगा. ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर एक व्यावसायिक लंच को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह वाकई एक शानदार परिणाम है. यह संघर्ष करने और तमाम तरह की समस्याओं से जूझने से बेहतर है.'
#WATCH | " could be", says us president donald trump on being asked if he is planning to sign a trade deal with chinese president xi jinping in busan, south korea— ANI (@ANI) October 30, 2025
(source: us network pool via reuters) pic.twitter.com/1NqxNJiEt3
ट्रंप गुरुवार को तटीय शहर बुसान में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, जो ग्योंगजू से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में है. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा चीन के साथ अपना दूसरा व्यापार युद्ध शुरू करने के बाद यह उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी.
एयर फोर्स वन पर बुधवार को ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता बहुत सारी समस्याओं को हल करेगा और इसमें चीनी वस्तुओं पर कम टैरिफ शामिल होंगे. इसके बदले में बीजिंग फेंटेनाइल के उत्पादन को रोकने के लिए कदम उठाएगा. अल जजीरा के अनुसार ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, क्योंकि उनका दावा है कि बीजिंग घातक ओपिओइड बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के प्रवाह पर नकेल कसने में विफल रहा है.
#WATCH | Chinese President Xi Jinping says, " a few days ago, in a latest round of consultation, our two economic and trade teams reached a basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. this provided the necessary conditions for our… https://t.co/oTG42Qj8Bj pic.twitter.com/N6rNvOer3l— ANI (@ANI) October 30, 2025
अमेरिकी अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि समझौते में दुर्लभ खनिजों पर चीन के नियोजित निर्यात नियंत्रण को स्थगित करना, चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाना तथा बीजिंग द्वारा अधिक अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता शामिल होने की संभावना है.
चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि शी जिनपिंग ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सौदे का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया. प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'इस बैठक में दोनों नेता चीन-अमेरिका संबंधों से संबंधित रणनीतिक, दीर्घकालिक मुद्दों और साझा चिंता के प्रमुख मुद्दों पर गहन बातचीत करेंगे.'