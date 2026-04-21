ईरान के साथ संघर्ष-विराम बढ़ाना 'बेहद मुश्किल' है: ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई शांति समझौता पक्का नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य बंद ही रहेगा.
By IANS
Published : April 21, 2026 at 8:13 AM IST
वॉशिंगटन: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस सप्ताह समाप्त होने से पहले ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वह दो सप्ताह के संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाएंगे.
ट्रंप ने एक फोन इंटरव्यू में कहा कि जब तक कोई शांति समझौता पक्का नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य बंद ही रहेगा. उन्होंने कहा, 'वे चाहते हैं कि मैं इसे खोल दूँ. ईरानी लोग इसे खुलवाने के लिए बेताब हैं लेकिन जब तक कोई समझौता साइन नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं खोलने वाला.'
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही वॉशिंगटन ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी और अमेरिकी नौसेना ने इस हफ़्ते के आखिर में ईरान का झंडा लगे एक जहाज को जब्त कर लिया, तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई. ट्रंप ने कहा, 'मैं जल्दबाजी में कोई बुरा समझौता नहीं करने वाला. हमारे पास दुनिया भर का समय है.'
उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को जिस संघर्ष-विराम की घोषणा उन्होंने की थी, वह बुधवार शाम (अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार) को खत्म हो जाएगा. जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो क्या उन्हें उम्मीद है कि उसके तुरंत बाद हमले फिर से शुरू हो जाएँगे, तो ट्रंप ने कहा, 'अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो मुझे निश्चित रूप से ऐसी ही उम्मीद है.' सोमवार सुबह पीबीएस न्यूज के साथ एक फोन कॉल में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ सीजफायर (युद्धविराम) खत्म हो जाता है, तो फिर बहुत सारे बम फटने लगेंगे.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरानी वार्ताकार इस्लामाबाद में होने वाली नई बातचीत में हिस्सा लेंगे, तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं पता. मेरा मतलब है, उन्हें वहाँ होना चाहिए. हमने वहाँ जाने पर सहमति दी, हालाँकि वे कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया लेकिन नहीं, यह तय हो चुका था. और हम देखेंगे कि वह वहां है या नहीं. अगर वे वहाँ नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं.'
उन्होंने सोमवार सुबह 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार जिसने दो अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया, वेंस के मंगलवार को वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होने की उम्मीद है.
ट्रंप ने 'पोस्ट' को यह भी बताया कि अगर कोई सफलता मिलती है, तो वह वरिष्ठ ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हैं लेकिन उन्होंने सोमवार सुबह ही 'ब्लूमबर्ग' को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि बातचीत में खुद शामिल होना उनके लिए जरूरी होगा. सोमवार सुबह तक अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले 27 जहाजों को वापस भेज दिया. यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर दी.