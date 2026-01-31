ETV Bharat / international

ट्रंप बोले- ईरान बातचीत के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी सेना विकल्पों पर विचार कर रहा

अमेरिका ने एक समयसीमा तय की है. हालांकि उसका खुलासा नहीं किया गया है. देखना होगा आगे क्या होगा.

TRUMP SAYS IRAN OPEN TO TALKS AS US
ट्रंप बोले- ईरान बातचीत के लिए तैयार है (ANI)
author img

By ANI

Published : January 31, 2026 at 10:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका की संभावित मिलिट्री कार्रवाई को रोकने के लिए ईरान बातचीत के लिए तैयार है. इससे इतर तेहरान ने कहा कि दबाव में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती.

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे एक डील करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए एक डेडलाइन तय की गई है, हालांकि उन्होंने इस जानकारी का खुलासा नहीं किया. ट्रंप ने ईरान के पास अमेरिकी नेवल कैरियर ग्रुप की तैनाती का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम एक डील कर लेंगे. अगर हम डील नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या होता है.

वॉशिंगटन ने बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान की स्थिति के बारे में बताया है. उन्होंने इशारोे-इशारों में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत सही शर्तों पर हो. इसके साथ ही, उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार किया है.

अराघची ने कहा कि ईरान 'अगर बातचीत बराबरी के लेवल पर, आपसी हितों और आपसी सम्मान के आधार पर होती है, तो वह बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैट, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ईरान की डिफेंसिव और मिसाइल क्षमताओं पर कभी भी बातचीत नहीं होगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने का अभी कोई प्लान नहीं है.

यह बातचीत ट्रंप की लगातार चेतावनियों के बीच हुई है, जिन्होंने बार-बार कहा कि अगर ईरान अमेरिकी मांगों को नहीं मानता है, जिसमें उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट पर रोक लगाना शामिल है, तो वह मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि वह किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा, जबकि तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच पक्षधर बनने की पेशकश की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप को हाल ही में ईरान को टारगेट करने वाली संभावित मिलिट्री कार्रवाइयों की एक बड़ी और ज्यादा आक्रामक रेंज के बारे में जानकारी दी गई है. ये प्रपोजल ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या देश के सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं, जो इस महीने की शुरुआत में रिव्यू किए गए ऑप्शन की तुलना में प्लानिंग में काफी बढ़ोतरी दिखाता है.

अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जिन उपायों पर अभी विचार किया जा रहा है, वे लगभग दो सप्ताह पहले जांचे गए उपायों से ज्यादा हैं, जब प्रशासन ईरानी सरकार के सुरक्षा बलों और उससे जुड़े मिलिशिया द्वारा प्रदर्शनकारियों की हत्या को रोकने के ट्रंप के सार्वजनिक वादे को पूरा करने पर ध्यान दे रहा था. अमेरिकी सेना सीधे ईरानी जमीन पर उतरेगी, जैसे कि खास जगहों पर टारगेटेड रेड. अधिकारियों ने बताया कि इन चर्चाओं का हाल बदल गया है, क्योंकि ईरान के कुछ हिस्सों में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को, कम से कम अभी के लिए, तेहरान में अधिकारियों ने जबरदस्ती दबा दिया है.

इससे पहले, अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को कैबिनेट मीटिंग के दौरान ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने ट्रंप के कड़े मिलिट्री रुख पर जेर दिया, क्योंकि तेहरान के न्यूक्लियर इरादों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने जंगी और हवाई जहाजों की संख्या बढ़ा रहा है. ईरान से पैदा हुए खतरे की गंभीरता पर जोर देते हुए, हेगसेथ ने तेहरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि उन्हें न्यूक्लियर क्षमता के पीछे नहीं भागना चाहिए, और हम इस प्रेसिडेंट की वॉर डिपार्टमेंट से जो भी उम्मीद है, उसे पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे.

उनकी बातें अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी और रोकथाम पर बड़ी बातों का हिस्सा थीं. अमेरिकी काबिलियत दिखाने के लिए, हेगसेथ ने हाल ही में वेनेज़ुएला के पूर्व अमेरिकी निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने की घटना की ओर इशारा किया, और इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने और काम में बेमिसाल बताया.

पढ़ें: ट्रंप की इराक को खुली चेतावनी: 'नूरी अल-मलिकी सत्ता में लौटे, तो अमेरिका नहीं करेगा कोई मदद'

ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया, कहा- दूसरा नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है

ईरान के शीर्ष अभियोजक ने 800 कैदियों की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे को खारिज किया

TAGGED:

TRUMP SAYS IRAN WANT TO MAKE A DEAL
CONFLICTS BETWEEN US AND IRAN
IRAN
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TRUMP SAYS IRAN OPEN TO TALKS AS US

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.