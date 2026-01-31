ETV Bharat / international

ट्रंप बोले- ईरान बातचीत के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी सेना विकल्पों पर विचार कर रहा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका की संभावित मिलिट्री कार्रवाई को रोकने के लिए ईरान बातचीत के लिए तैयार है. इससे इतर तेहरान ने कहा कि दबाव में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती.

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे एक डील करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए एक डेडलाइन तय की गई है, हालांकि उन्होंने इस जानकारी का खुलासा नहीं किया. ट्रंप ने ईरान के पास अमेरिकी नेवल कैरियर ग्रुप की तैनाती का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम एक डील कर लेंगे. अगर हम डील नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या होता है.

वॉशिंगटन ने बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान की स्थिति के बारे में बताया है. उन्होंने इशारोे-इशारों में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत सही शर्तों पर हो. इसके साथ ही, उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार किया है.

अराघची ने कहा कि ईरान 'अगर बातचीत बराबरी के लेवल पर, आपसी हितों और आपसी सम्मान के आधार पर होती है, तो वह बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैट, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ईरान की डिफेंसिव और मिसाइल क्षमताओं पर कभी भी बातचीत नहीं होगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने का अभी कोई प्लान नहीं है.

यह बातचीत ट्रंप की लगातार चेतावनियों के बीच हुई है, जिन्होंने बार-बार कहा कि अगर ईरान अमेरिकी मांगों को नहीं मानता है, जिसमें उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट पर रोक लगाना शामिल है, तो वह मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि वह किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा, जबकि तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच पक्षधर बनने की पेशकश की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप को हाल ही में ईरान को टारगेट करने वाली संभावित मिलिट्री कार्रवाइयों की एक बड़ी और ज्यादा आक्रामक रेंज के बारे में जानकारी दी गई है. ये प्रपोजल ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या देश के सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं, जो इस महीने की शुरुआत में रिव्यू किए गए ऑप्शन की तुलना में प्लानिंग में काफी बढ़ोतरी दिखाता है.