वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का बड़ा बयान: भारत ने सौदा कर लिया है, चीन भी खरीदना चाह रहा

वाशिंगटन डीसी (यूएस): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए "स्वतंत्र" है और भारत पहले ही तेल खरीदने का समझौता कर चुका है. भारतीय सरकार ने अभी तक ट्रंप की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

एयर फ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "चीन का स्वागत है कि वह आए और तेल का एक शानदार सौदा करे. हमने पहले ही एक समझौता कर लिया है. भारत भी इसमें शामिल हो रहा है और वे ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे हैं. तो, हमने पहले ही इस सौदे की रूपरेखा तैयार कर ली है."

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला ने वाशिंगटन को 5.2 अरब डॉलर मूल्य का "5 करोड़ बैरल तेल" देने की पेशकश की है और वह इस सौदे के लिए सहमत हो गए हैं.

'सदर्न बुलेवार्ड' का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप बुलेवार्ड' रखे जाने के अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम (वेनेजुएला के) नए राष्ट्रपति और देश चलाने वाले कई लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं... उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 करोड़ बैरल तेल है और हमें इसे तुरंत प्रोसेस करना होगा क्योंकि हमारे पास इसे रखने की जगह नहीं है. क्या आप इसे लेंगे? मैंने कहा, हम इसे लेंगे. यह 5.2 अरब डॉलर के बराबर है."