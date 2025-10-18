भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का फिर दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेतुकी बयानबाजी की. उन्होंने इस हफ्ते दूसरी बार दोहराया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा.
Published : October 18, 2025 at 8:21 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हॉइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. इस दौरान भारत द्वारा रूसी तेल खरीद मुद्दे को उठाया. उन्होंने इस बात को फिर से दोहरायी कि भारत रूसी से तेल नहीं खरीदेगा और इसके लिए तेजी से लगा हुआ है. इसी हफ्ते उन्होंने भारत रूसी तेल मुद्दे पर टिप्पणी की थी. हालांकि तभी विदेश मंत्रालय ने भारत के रुख को साफ कर दिया था.
राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अपने इस दावे को दोहराया कि भारत अब रूसी तेल खरीद पर रोक लगाने में जुटा है. भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा और उन्होंने पहले ही तेल खरीदना कम कर दिया है और कमोबेश रुक भी गए हैं. वे पीछे हट रहे हैं. उन्होंने लगभग 38 प्रतिशत तेल खरीदा और वे अब ऐसा नहीं करेंगे.' ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, 'उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. आप इसे तुरंत नहीं कर सकते. यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि इसे रोकें.'
उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है तो इससे संघर्ष को समाप्त करना बहुत आसान हो जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा, 'कुछ ही समय में वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे रूस वापस तेल खरीद सकेंगे.'
ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति और भारत को एक अविश्वसनीय देश भी बताया. भारत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने के दावों को खारिज कर दिया.
ट्रंप ने बुधवार को दावा किया था कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत हुई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जवाब दिया, 'ऊर्जा के मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी के संबंध में हमने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है, जिसका आप संदर्भ ले सकते हैं.'
जहां तक टेलीफोन पर बातचीत का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है.' हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन चीन मास्को का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है.'
ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जबकि चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत का व्यापार वार्ता दल अमेरिकी अधिकारियों के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन में है.
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत रिफाइनरियों के व्यवस्था के प्रारूप में बदलाव किए बिना अमेरिका से 12-13 अरब डॉलर मूल्य का और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर सकता है. सरकार देश के ऊर्जा आयात पोर्टफोलियो में विविधता लाने की इच्छुक है, बशर्ते कि यह सही कीमत पर उपलब्ध हो.
भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के कुछ दिनों बाद वाशिंगटन में व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है.