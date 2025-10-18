ETV Bharat / international

भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का फिर दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हॉइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. इस दौरान भारत द्वारा रूसी तेल खरीद मुद्दे को उठाया. उन्होंने इस बात को फिर से दोहरायी कि भारत रूसी से तेल नहीं खरीदेगा और इसके लिए तेजी से लगा हुआ है. इसी हफ्ते उन्होंने भारत रूसी तेल मुद्दे पर टिप्पणी की थी. हालांकि तभी विदेश मंत्रालय ने भारत के रुख को साफ कर दिया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अपने इस दावे को दोहराया कि भारत अब रूसी तेल खरीद पर रोक लगाने में जुटा है. भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा और उन्होंने पहले ही तेल खरीदना कम कर दिया है और कमोबेश रुक भी गए हैं. वे पीछे हट रहे हैं. उन्होंने लगभग 38 प्रतिशत तेल खरीदा और वे अब ऐसा नहीं करेंगे.' ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. आप इसे तुरंत नहीं कर सकते. यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि इसे रोकें.' उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है तो इससे संघर्ष को समाप्त करना बहुत आसान हो जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा, 'कुछ ही समय में वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे रूस वापस तेल खरीद सकेंगे.' ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति और भारत को एक अविश्वसनीय देश भी बताया. भारत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने के दावों को खारिज कर दिया.