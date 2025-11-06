ETV Bharat / international

दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, दिया बयान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 5 नवंबर, 2025 को मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में भाषण देने के बाद मंच पर. ( AP )

By PTI 2 Min Read

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. ट्रंप ने बुधवार को मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में कहा, "मैं नहीं जा रहा हूं. दक्षिण अफ्रीका में हमारी G20 बैठक है. दक्षिण अफ्रीका को अब G20 में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जो हुआ है वह बुरा है. मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं. मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हूं, यह वहां नहीं होना चाहिए." दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली और 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में समूह के नेताओं की शिखर बैठक की मेज़बानी करेगा। यह पहली बार होगा, जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जाएगा. भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था और उसने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे.