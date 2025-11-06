दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, दिया बयान
ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ममदानी को "कम्युनिस्ट" बताते हुए कहाकि मियामी दक्षिण अफ्रीका में कम्युनिस्ट अत्याचार से बचने वालों के लिए शरणस्थली रहा.
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. ट्रंप ने बुधवार को मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में कहा, "मैं नहीं जा रहा हूं. दक्षिण अफ्रीका में हमारी G20 बैठक है. दक्षिण अफ्रीका को अब G20 में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जो हुआ है वह बुरा है. मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं. मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हूं, यह वहां नहीं होना चाहिए."
दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली और 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में समूह के नेताओं की शिखर बैठक की मेज़बानी करेगा। यह पहली बार होगा, जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जाएगा.
भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था और उसने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे.
गौर करें तो G20 में 19 देश शामिल हैं. इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ़्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ. भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ही अफ्रीकी संघ आधिकारिक तौर पर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ.
न्यूयॉर्क शहर के "कम्युनिस्ट" मेयर-चुनाव जोहरान ममदानी की आलोचना करते हुए, ट्रंप ने कहा कि मियामी पीढ़ियों से दक्षिण अफ्रीका में कम्युनिस्ट अत्याचार से भाग रहे लोगों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है. ट्रंप ने कहा, "मेरा मतलब है, दक्षिण अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, इस पर एक नजर डालिए. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, इस पर एक नजर डालिए."
