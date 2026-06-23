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स्टार्मर के कुछ फैसलों से अमेरिका का ब्रिटेन के साथ तालमेल पर असर पड़ा: ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि लेबर पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देने से पहले उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की आलोचना की थी. उन्होंने ऊर्जा नीति और नाटो (NATO) से जुड़े फैसलों - जिनमें उत्तरी सागर (North Sea) में तेल के लिए ड्रिलिंग पर लगी पाबंदियां भी शामिल हैं - पर असहमति का हवाला दिया था.

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के मौके पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के नेताओं के सामने एनर्जी सेक्टर में मौकों को गंवाने को लेकर चिंता जताई थी. ट्रंप ने कहा, 'मैंने उनकी आलोचना सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैंने उनसे कहा था, 'आप एनर्जी के मामले में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं. आपने हर जगह विंडमिल लगा रखे हैं जबकि आपके पास उत्तरी सागर (North Sea) में तेल है, और आप किसी को भी ड्रिलिंग नहीं करने दे रहे हैं.'

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि उत्तरी सागर (North Sea) में के कुछ हिस्सों में काफी संभावनाएँ हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है. ट्रंप ने कहा, 'उत्तरी सागर (North Sea) का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के पास है. वे इसे पर्यावरण से जुड़े कारणों से नहीं करना चाहते.' ट्रंप ने नाटो से जुड़े सहयोग को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रवैये की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि कुछ फैसलों की वजह से अमेरिका के साथ तालमेल पर असर पड़ा.

उन्होंने कहा, 'नाटो के मामले में उनका रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं था. इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ब्रिटेन के सामने कई घरेलू चुनौतियां हैं.' उन्होंने कहा, 'लेकिन उनके सामने दो समस्याएं हैं. ऊर्जा और आप्रवासन और अपराध.' ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लेबर पार्टी के नए नेता एंडी बर्नहम से चुनौती मिलने के बाद पार्टी के नेता पद से इस्तीफे की घोषणा की.