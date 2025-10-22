ETV Bharat / international

ट्रंप की चीन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा, पर कायम रहेगा 155 फीसदी टैरिफ

ट्रंप ने आगे कहा, 'मैंने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है. मैंने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी एक समझौता किया है. इनमें से कई समझौते बेहतरीन हैं. यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. मैं टैरिफ की वजह से ऐसा कर पाया. हमें अमेरिका में सैकड़ों अरबों, यहाँ तक कि खरबों डॉलर का भुगतान मिल रहा है. हम कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे.'

उन्होंने चीन और हर दूसरे देश को हमारा फायदा उठाने की अनुमति दी.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ उनके पहले के व्यापार समझौते टैरिफ पर आधारित थे, जिसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक उपकरण मानते हैं.

ट्रंप ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वर्षों से चले आ रहे एकतरफा आर्थिक लेन-देन के कारण अमेरिका के पास कठोर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. ट्रंप ने कहा, 'मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं. लेकिन चीन पिछले कई वर्षों से हमारे साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति थे जो व्यापारिक दृष्टिकोण से समझदार नहीं थे.

एएनआई द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि चीन अभी भी रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक है. इसपर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'फिलहाल 1 नवंबर से चीन पर लगभग 155 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए टिकाऊ है.'

वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आयातित चीनी वस्तुओं पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर कायम हैं. हालांकि उन्होंने चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की. ट्रंप की योजना के अनुसार टैरिफ एक नबंवर से लागू हो जाएगा.

ट्रंप की घोषणा उस सेकेंडरी टैरिफ रणनीति को रेखांकित करती है जिसे अमेरिका उन देशों के खिलाफ अपना रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपने ऊर्जा व्यापार के जरिए यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं.

हालांकि पिछले उपायों में भारत को निशाना बनाया गया था, जहाँ रूसी तेल आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था, यह कदम रूसी कच्चे तेल के दुनिया के सबसे बड़े आयातक, चीन के प्रति व्यापक आक्रामकता का संकेत देता है.

इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चीनी वस्तुओं पर वर्तमान में उनके द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जो 1 नवंबर से प्रभावी होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह निर्णय चीन द्वारा दुनिया को एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण पत्र भेजकर व्यापार पर असाधारण रूप से आक्रामक रुख अपनाने के बाद लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि उसी दिन से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगा दिया जाएगा.

इस तथ्य के आधार पर कि चीन ने यह अभूतपूर्व स्थिति अपनाई है और केवल अमेरिका के लिए बोल रहा है, अन्य राष्ट्रों के लिए नहीं, जिन्हें इसी तरह की धमकी दी गई थी. 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन पर 100प्रतिशत टैरिफ लगाएगा जो वर्तमान में उसके द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा.

साथ ही 1 नवंबर को हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे. अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को एक बेहद आक्रामक पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि वे 1 नवंबर, 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहाँ तक कि कुछ उत्पादों पर जो उनके द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे.

इसका असर बिना किसी अपवाद के सभी देशों पर पड़ेगा और जाहिर है कि यह योजना उन्होंने वर्षों पहले ही बना ली थी. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है, और अन्य देशों के साथ व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है.