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तेहरान की 'KILL List' में नंबर 1 पर ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान में मचेगी तबाही

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की डोर टूटने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर उभर कर सामने आए गए हैं. ट्रंप ने साफ कह दिया है कि, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म हो चुका है.

वहीं, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, अगर तेहरान उनकी हत्या के प्लान में कामयाब हो जाता है, तो उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है. ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि, ईरान पर ऐसे स्तर पर बमबारी की जाएगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी.

न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में बोलते हुए, ट्रंप ने बताया कि वह लंबे समय से ईरान की 'किल लिस्ट' में हैं. उन्होंने आगे उन रिपोर्ट्स को भी गलत बताया जिनमें इजराइली इंटेलिजेंस ने उन्हें ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कथित साजिश के बारे में चेतावनी दी थी.

ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि, वह लंबे समय से ईरान की लिस्ट में हैं और वे इसी से निपट रहे हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि, उन्होंने अमेरिका को निर्देश दिया है कि, अगर उन्हें कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो.

ट्रंप ने फिर से दोहराया कि, वह ईरान की किल लिस्ट में नबंर वन हैं. इजराइल ने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया है. ट्रंप का यह बयान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कथित ईरानी साजिश से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स के बाद आई है.