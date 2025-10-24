ETV Bharat / international

टीवी विज्ञापन को लेकर यूएस ने खत्म की कनाडा से वार्ता, ट्रंप ने लगाई मुहर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अक्टूबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में आपराधिक कार्टेल पर एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. ( AP )

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात कहा कि वह कनाडा के साथ "सभी व्यापार वार्ता" समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का विरोध करने वाले एक टेलीविजन विज्ञापन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था. साथ ही इसे अमेरिकी अदालती फैसलों को प्रभावित करने के उद्देश्य से "घोर व्यवहार" कहा गया था.

ट्रंप की सोशल मीडिया साइट पर यह पोस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के टैरिफ के खतरे के चलते उनका लक्ष्य अमेरिका के बाहर के देशों को अपने देश के निर्यात को दोगुना करना है.

ट्रंप ने पोस्ट किया, "रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो कि नकली है जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं."

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा, "यह विज्ञापन 75,000 डॉलर का था. उन्होंने ऐसा केवल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए किया."

"टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उनके इस घृणित व्यवहार के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएंसमाप्त की जाती हैं."

कार्नी के कार्यालय ने गुरुवार रात टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया. इससे पहले गुरुवार को, रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फ़ाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने एक्स पर पोस्ट किया कि ओंटारियो सरकार द्वारा बनाया गया विज्ञापन "25 अप्रैल, 1987 के 'राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के रेडियो संबोधन' को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है." इसमें आगे कहा गया कि ओंटारियो को "टिप्पणियों के उपयोग और संपादन" के लिए फ़ाउंडेशन की अनुमति नहीं मिली थी.