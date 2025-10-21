ETV Bharat / international

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. ( AP )

कीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हालांकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन, रूस को हरा सकता है, लेकिन अब उन्हें संदेह है कि ऐसा होगा. ट्रंप की टिप्पणियों ने कीव के प्रति संशय को और बढ़ा दिया है, क्योंकि वह आने वाले हफ्तों में हंगरी के बुडापेस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर आमने-सामने बातचीत करने की योजना बना रहे हैं. "वे अब भी इसे जीत सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि वे जीतेंगे, लेकिन वे अब भी इसे जीत सकते हैं." ट्रंप ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ व्हॉइट हाउस में बैठक की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा. ट्रंप ने पिछले महीने अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख को पलट दिया था कि यूक्रेन को जमीन देनी होगी और वह रूस से खोई हुई सारी जमीन वापस जीत सकता है. लेकिन पिछले हफ़्ते पुतिन के साथ एक लंबी बातचीत और उसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद, ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख पलट दिया और कीव और मॉस्को से "जहां हैं वहीं रुकें" और अपने क्रूर युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया. सोमवार को कीव की स्थिति पर उनकी तीखी राय के बारे में पूछे जाने पर ट्रं ने यूक्रेन की संभावनाओं के बारे में अपनी तीखी राय पेश की. उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि वे इसे जीतेंगे. मैंने कहा कि वे जीत सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. आप जानते हैं कि युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है." सोमवार को इससे पहले, जेलेंस्की ने कहा कि व्हॉइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने उन्हें बताया कि पुतिन की अतिवादी मांग, यूक्रेन को अपने पूर्वी डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों को पूरी तरह से सौंप देना, में कोई बदलाव नहीं आया है. फिर भी, जेलेंस्की ने इस बैठक को "सकारात्मक" बताया. हालांकि ट्रंप ने लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया. जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले के हफ़्तों में सार्वजनिक टिप्पणियों में, ट्रंप टॉमहॉक भेजने की संभावना के प्रति उत्साहित दिखाई दिए थे. इससे यूक्रेनी सेना रूसी क्षेत्र में और भी गहराई तक हमला कर सकेगी. लेकिन पुतिन के साथ अपनी हालिया बातचीत के बाद अमेरिकी नेता का लहजा बदल गया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह कम से कम फिलहाल यूक्रेन को मिसाइल प्रणाली भेजने के लिए अनिच्छुक हैं. जेलेंस्की ने रविवार को पत्रकारों से कहा, "मेरी राय में, वह रूसियों से मिलने तक उनके साथ कोई तनाव नहीं बढ़ाना चाहते." उनकी टिप्पणियों पर सोमवार सुबह तक प्रतिबंध लगा दिया गया था.