ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना
बुडापेस्ट में पुतिन के साथ युद्ध समाप्त करने पर होने वाली वार्ता से पहले ट्रंप की टिप्पणियों ने कीव को लेकर संशय बढ़ा दिया है.
Published : October 21, 2025 at 9:51 AM IST
कीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हालांकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन, रूस को हरा सकता है, लेकिन अब उन्हें संदेह है कि ऐसा होगा.
ट्रंप की टिप्पणियों ने कीव के प्रति संशय को और बढ़ा दिया है, क्योंकि वह आने वाले हफ्तों में हंगरी के बुडापेस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर आमने-सामने बातचीत करने की योजना बना रहे हैं.
"वे अब भी इसे जीत सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि वे जीतेंगे, लेकिन वे अब भी इसे जीत सकते हैं." ट्रंप ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ व्हॉइट हाउस में बैठक की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा.
ट्रंप ने पिछले महीने अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख को पलट दिया था कि यूक्रेन को जमीन देनी होगी और वह रूस से खोई हुई सारी जमीन वापस जीत सकता है.
लेकिन पिछले हफ़्ते पुतिन के साथ एक लंबी बातचीत और उसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद, ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख पलट दिया और कीव और मॉस्को से "जहां हैं वहीं रुकें" और अपने क्रूर युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया.
सोमवार को कीव की स्थिति पर उनकी तीखी राय के बारे में पूछे जाने पर ट्रं ने यूक्रेन की संभावनाओं के बारे में अपनी तीखी राय पेश की. उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि वे इसे जीतेंगे. मैंने कहा कि वे जीत सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. आप जानते हैं कि युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है."
सोमवार को इससे पहले, जेलेंस्की ने कहा कि व्हॉइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने उन्हें बताया कि पुतिन की अतिवादी मांग, यूक्रेन को अपने पूर्वी डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों को पूरी तरह से सौंप देना, में कोई बदलाव नहीं आया है.
फिर भी, जेलेंस्की ने इस बैठक को "सकारात्मक" बताया. हालांकि ट्रंप ने लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.
जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले के हफ़्तों में सार्वजनिक टिप्पणियों में, ट्रंप टॉमहॉक भेजने की संभावना के प्रति उत्साहित दिखाई दिए थे. इससे यूक्रेनी सेना रूसी क्षेत्र में और भी गहराई तक हमला कर सकेगी.
लेकिन पुतिन के साथ अपनी हालिया बातचीत के बाद अमेरिकी नेता का लहजा बदल गया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह कम से कम फिलहाल यूक्रेन को मिसाइल प्रणाली भेजने के लिए अनिच्छुक हैं.
जेलेंस्की ने रविवार को पत्रकारों से कहा, "मेरी राय में, वह रूसियों से मिलने तक उनके साथ कोई तनाव नहीं बढ़ाना चाहते." उनकी टिप्पणियों पर सोमवार सुबह तक प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जेलेंस्की ने पुतिन के उस प्रस्ताव पर भी संदेह जताया. इस प्रस्ताव में यूक्रेन द्वारा डोनेट्स्क और लुगांस्क को सौंपे जाने पर खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में अपने कुछ क्षेत्र को बदलने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है. डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्र मिलकर डोनबास बनाते हैं.
यूक्रेनी नेता ने कहा कि ट्रंप ने अंततः वर्तमान अग्रिम पंक्ति पर सैन्य गतिविधियों को रोकने का समर्थन किया.
जेलेंस्की ने कहा, "अगर इससे युद्ध समाप्त होता है, तो हम राष्ट्रपति ट्रंप के सकारात्मक दृष्टिकोण से सहमत हैं." उन्होंने "उनके और उनकी टीम के साथ दो घंटे से ज़्यादा समय तक हुई कई दौर की चर्चा" का हवाला दिया.
पुतिन की मांगों को स्वीकार करने के दबाव की खबरों के बावजूद, जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी बैठक को लेकर कूटनीतिक रुख अपनाया. यह बैठक 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में हुए उस विनाशकारी विवाद के बाद हुई है, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति को लाइव टेलीविजन पर अमेरिकी समर्थन के लिए आभारी न होने के लिए फटकार लगाई गई थी.
जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में हंगरी में पुतिन के साथ ट्रंप की बैठक, जो यूक्रेन का समर्थन नहीं करता है. शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगी.
जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन अगर बातचीत का प्रारूप कीव के लिए उचित रहा तो वे इस पर विचार करेंगे.
उन्होंने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री "जो हर जगह यूक्रेन को रोकता है. यूक्रेनियों के लिए कुछ भी सकारात्मक कर सकता है या संतुलित योगदान भी दे सकता है."
जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी पक्ष युद्ध के संभावित अंत के "करीब पहुंच गए हैं."
उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि यह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व में बहुत कुछ हासिल किया है. इसी लहर पर सवार होकर वह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं."
यूक्रेन, जब्त रूसी संपत्तियों और साझेदारों की सहायता से अमेरिकी कंपनियों से 25 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां खरीदने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि उत्पादन में लंबा इंतजार होने के कारण उन्हें खरीदने में समय लगेगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप से उन्हें और जल्दी, संभवतः यूरोपीय साझेदारों से, खरीदने में मदद के बारे में बात की है.
जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय गैस परियोजनाओं में रुचि रखता है. इसमें दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में एक एलएनजी टर्मिनल का निर्माण भी शामिल है. अन्य परियोजनाओं में परमाणु ऊर्जा और तेल से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं.
